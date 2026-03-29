Manuel Pineda, subdelegado del Gobierno: "Es impensable que una tierra cuyo motor es la agricultura se quede sin trasvase"

Pregunta: En su toma de posesión del pasado lunes, defendió un perfil pegado a la provincia y a los municipios, ¿cómo se traduce eso en la práctica?

Respuesta: Quiero conocer los problemas de todos los municipios, ver de cerca sus necesidades y trasladarlas a los ministerios. Y, al mismo tiempo, hacer llegar a los municipios las políticas que impulsa el Gobierno para que se conozcan. Hay que poner en valor las apuestas del Gobierno y hacerlas llegar a la ciudadanía, que no se queden en las redes sociales. Hay que decírselas a los alcaldes y colaborar con ellos, porque la cooperación entre instituciones es fundamental. Por eso voy a estar lo máximo que pueda a su lado.

P: Usted sitúa el agua como uno de los grandes retos de Alicante , ¿qué mensaje quiere trasladar sobre el Tajo-Segura?

R: El Gobierno no tiene en sus líneas de futuro la eliminación del trasvase. Es impensable que una tierra cuyo motor económico es la agricultura se quede sin trasvase. Europa exige aumentar los caudales ecológicos y el Gobierno tiene que actuar, pero el PP no ha dicho qué va a hacer. No tiene un plan. Estoy harto de oír un discurso que intenta engañar al agricultor para recaudar votos.

P: Si Europa aprieta con los caudales ecológicos, ¿cómo se compensará en la Vega Baja?

R: Habrá que aumentar la producción de agua con la desalación en Torrevieja. La planta actual se va a ampliar y hay proyectada otra nueva al lado. El agua desalada es más cara, pero están previstas plantas fotovoltaicas para abaratarla y que sea asequible para la Vega Baja.

Hay que poner en valor las apuestas del Gobierno y que no se limiten a las redes sociales

P: Pilar Bernabé defendió que Alicante es una provincia prioritaria para el Gobierno. ¿En qué actuaciones concretas se traduce?

R: El Gobierno, más allá de las cifras, tiene una apuesta clara por el municipalismo, la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida. Eso se ve en el aumento de las transferencias del Estado a los ayuntamientos, en las subvenciones y también en grandes actuaciones como el Corredor Mediterráneo, la remodelación del aeropuerto, la gratuidad de la AP-7, la mejora del tercer carril entre Crevillent y Orihuela o el desdoblamiento de la N-332 de Torrevieja.

P: Alicante arrastra la idea de que recibe menos de lo que le corresponde, ¿entiende ese malestar?

R: Puedo entenderlo si se miran solo las cifras, pero no hay que hacerlo así. Hay inversiones directas hacia la ciudadanía que no llevan el nombre de Alicante y, si se suma el aumento de las transferencias del Estado en los 141 municipios, es una barbaridad de dinero. También están las prestaciones sociales, como el ingreso vital mínimo, las ayudas para la energía o las pensiones. Eso también es calidad de vida.

Estoy harto de oír un discurso que intenta engañar al agricultor para recaudar votos

P: ¿Cuál cree que es hoy el principal déficit del Estado en Alicante?

R: Hay que hablar con los alcaldes para ver cuál es la necesidad prioritaria en cada municipio. Los grandes motores son el turismo, la agricultura y el agua, y quizá haga falta un poco más de celeridad en infraestructuras, pero no hablaría de un único déficit importante. Las ayudas siempre son necesarias y también hay que diversificar, sobre todo con el turismo de interior. No todo es sol y playa, las diferentes comarcas se tienen que sentir atendidas y el interior de la provincia también se debe poner en valor.

P: En su discurso reivindicó varias veces la figura del expresidente Ximo Puig, también al hablar de la Vega Baja. ¿Con qué intención subrayó esas referencias?

R: Quise subrayar que la gestión de la dana de 2019 por parte de Ximo Puig fue excelente y que de ahí nació un plan como Vega Renhace, con acciones e infraestructuras para toda la comarca. En pueblos como Rafal hubo inversiones importantes y una hoja de ruta para seguir actuando. Eso se ha frenado. Toda la Vega Baja está muy agradecida a Ximo Puig porque jamás se había invertido tanto en la comarca. El Consell actual, con Mazón y Pérez Llorca, brilla por su ausencia y solo va a la Vega Baja con el discurso del agua para recoger votos.

El Consell actual, con Mazón y con Pérez Llorca, brilla por su ausencia en la Vega Baja

P: Usted conoce bien la Vega Baja. Siete años después de la dana de 2019, ¿qué sigue pendiente?

R: Queda pendiente el tema de la rambla de Abanilla, que es una zona muy complicada y en la que todavía hay actuaciones por hacer a través del Gobierno. También sigue siendo un problema el río Segura, porque arrastra tanta agua desde Murcia que la desembocadura necesita una intervención. Son cuestiones que ya estaban incluidas en el Vega Renhace y que siguen siendo reivindicaciones básicas para la comarca. Poco a poco imagino que las iremos solucionando.

El exalcalde de Rafal en el interior de su nuevo despacho, en un instante de la conversación con este diario / Pilar Cortés

P: Hablando de la sustituta de Puig en el partido... Diana Morant es hoy la líder del PSPV y su candidata a la Generalitat, ¿dónde cree que tiene margen de crecimiento?

R: Pese a que es ministra, todavía hay gente que no la conoce y todo el partido tiene que trabajar para darla a conocer. Se está moviendo mucho por la provincia y la Comunidad y cada vez se la conoce más, pero hay que seguir en esa línea. Es una persona cercana y la gente tiene que conocerla, verla y palparla para que su mensaje cale profundamente en la población alicantina. Creo que es una muy buena candidata porque ha sido alcaldesa y conoce las necesidades del ciudadano de a pie. Hay que ponerla en valor en estos meses y tanto ella como el resto del partido tienen que trabajar en ese sentido.

Pese a que Morant es ministra, todavía hay gente que no la conoce y trabajamos para ello nosotros

P: Y usted... ¿va a ser un subdelegado del Gobierno con voz propia para defender los intereses de Alicante o un transmisor disciplinado del Gobierno?

R: He sido alcalde y sé que en un momento dado el sometimiento a la disciplina puede ser complicado, pero sé dónde estoy y hay una delegada del Gobierno. No puedo ser una voz discordante. Tengo que cumplir un objetivo, que es poner en valor todas las políticas que hace el Gobierno. Ahora bien, hay cuestiones en las que tengo voz propia, como en el agua, porque las he vivido en primera persona y hay que defender lo que uno cree. Hay que ser sincero, claro y cercano.

P: Cuando se eligió al anterior subdelegado, Juan Antonio Nieves, se puso el acento en un perfil joven, ¿qué cree que prima el Gobierno con su nombramiento?

R: Imagino que se ha valorado mi experiencia política, con quince años de alcalde y ocho de diputado, además de que conozco bien el funcionamiento del PSOE. He seguido una línea de trabajo y creo que eso se ha tenido en cuenta. La juventud es importante para hacer llegar la acción de gobierno, pero también lo es la experiencia. Los que somos de diferentes generaciones no manejamos el mismo lenguaje y habrá otros compañeros que hagan ese trabajo. Yo haré el mío como mejor pueda.

No hay políticos capaces de resistir todos los envites que está soportando Pedro Sánchez

P: Hay sectores del partido que esperaban un perfil más combativo en la Subdelegación...

R: Voy a tratar de hacer llegar las políticas del Gobierno a la ciudadanía. Soy una persona espontánea y tengo ideas muy formadas por mis años de experiencia. Voy a trabajar para que el Gobierno tenga un altavoz de sus políticas y sus inversiones. Lo haré con la juventud, con los círculos empresariales y con todos los municipios.

P: Su cargo depende del futuro de Pedro Sánchez. El presidente asegura que quiere agotar la legislatura, ¿comparte ese escenario y cómo afronta usted un cargo tan ligado al calendario político?

R: Pedro Sánchez sabe muy bien lo que tiene que hacer y ha dicho más de una vez que va a tratar de agotar la legislatura. Lo creo así. También soy consciente de que este puesto lo he asumido con una vida determinada, hasta que se convoquen elecciones. Luego veremos qué sucede. Creo sinceramente que Pedro Sánchez va a ganar las elecciones. No hay políticos capaces de resistir todos los envites que está soportando Pedro Sánchez. Es una persona digna de admirar y la ciudadanía no es tonta. Sabe el valor que tiene en España y a nivel internacional. Con la guerra se ha convertido en un líder mundial, con voz propia, y luego veremos qué sucede. No sé si habrá adelanto electoral, él considerará lo que tenga que hacer.