Bernabé reclama a Pérez Llorca que Pablo Ruz rectifique urgentemente sobre la moción contra el aborto

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha exigido al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y a la vicepresidenta, Susana Camarero, que actúe de manera urgente para que el alcalde de Elche, Pablo Ruz, que "pida perdón y que deponga ya esa posición". Con estas palabras, la responsable del Ejecutivo central en la Comunidad Valenciana ha querido salir al paso y con rotundidad al conocer que el Ayuntamiento ilicitano con los votos del PP y Vox ha aprobado una moción para pedir al Gobierno la derogación de la ley del aborto.

Bernabé ha advertido de que "si no lo hacen, creo que están diciéndole a la ciudadanía, y nos está diciendo a las mujeres, que quieren que volvamos al siglo pasado. ¿De verdad en el año 2026 tenemos que escuchar que se derogue la ley del aborto en este país?" Para la socialista valenciana, este tipo de acciones son un ejemplo de una "vuelta a años pasados o añorados para ellos donde las mujeres no podíamos abortar".

Blindaje constitucional

Ante posiciones como expresadas por el consistorio de Elche, Bernabé ha recordado que "por suerte, el Gobierno de España va a blindar el aborto en la Constitución. No vamos a permitir bajo ningún concepto que un partido Popular, que ha perdido completamente el rumbo, deje abandonadas a su suerte a las mujeres". Parte de las críticas las ha dirigido directamente contra el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijoo, a quien le ha preguntado qué es lo siguiente que nos va a decir.

"Las mujeres españolas, las mujeres de este país, le decimos al Partido Popular que no estamos dispuestas a volver al siglo pasado. ¿Qué va a ser lo siguiente que nos van a decir? Que las mujeres embarazadas no se pueden tomar un paracetamol. Esto es a lo que nos va a llevar el Partido Popular", en lo que ha calificado una deriva de intentar hacerle la competencia a Vox.

"Le exijo a la señora Camarero y al señor Pérez Llorca que obliguen al alcalde de Elche a deponer esa actitud absolutamente fuera de todo lo normal. No vamos a retroceder ni un paso en los derechos de las mujeres y el gobierno de España va a blindar el aborto como un derecho de las mujeres", ha terminado indicando en Alicante tras una reunión que ha mantenido con la Junta Directiva de CEV Alicante en la sede de la patronal alicantina.