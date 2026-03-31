El PSOE aprieta al PP para citar a Baño, Mazón y Toni Pérez en la comisión de la Diputación de Alicante

El PSOE quiere obligar al PP a definir hasta dónde está dispuesto a llegar en la comisión de investigación de la Diputación de Alicante sobre el caso de Carlos Baño y la gestión del bono comercio. El grupo socialista ha presentado dos enmiendas a la moción del PP que se debatirá en el pleno de este miércoles con un doble objetivo: fijar un calendario mínimo de funcionamiento para ese órgano y exigir la comparecencia de Carlos Baño, Carlos Mazón y Toni Pérez.

La ofensiva socialista llega apenas un día después de conocerse cómo quedará diseñada la comisión: trece miembros, mayoría clara del PP con siete representantes, cuatro del PSOE, uno de Vox y uno de Compromís, un plazo máximo de seis meses y Toni Pérez como presidente nato, aunque con la posibilidad de delegar la presidencia efectiva en otro diputado. Sobre esa arquitectura, que ya garantizaba a los populares el control del órgano, el PSOE trata ahora de condicionar el terreno de juego antes incluso de que la comisión empiece a funcionar.

La primera de sus enmiendas plantea precisamente ordenar ese funcionamiento con un calendario mínimo. El grupo socialista propone que la comisión tenga un plazo máximo de seis meses, como ya prevé la moción del PP, pero añade la exigencia de celebrar al menos seis sesiones, preferiblemente el segundo miércoles de cada mes. La intención, según sostienen los socialistas, es evitar que la comisión quede reducida a una fórmula vacía o a un simple recurso de imagen y dotarla de un trabajo “ordenado, continuo y eficaz”.

La comisión debe ser un instrumento útil, con un calendario claro y con comparecencias de responsables Raúl Ruiz — Diputado provincial del PSOE

La segunda enmienda es la de mayor carga política. En ella, el PSOE reclama que la comisión requiera la comparecencia de Carlos Baño, del expresidente de la Diputación Carlos Mazón y del actual presidente de la institución, Toni Pérez. El grupo considera que los tres son figuras clave vinculadas a la gestión del bono comercio y que su presencia resulta necesaria para aclarar responsabilidades políticas e institucionales. “Esta comisión no puede convertirse en un mero trámite impulsado por el PP para aparentar transparencia. Debe ser un instrumento útil, con un calendario claro y con la comparecencia de quienes realmente han tenido responsabilidades en la gestión de los bonos comercio”, sostiene el diputado socialista Raúl Ruiz.

La petición sitúa al PP ante una decisión políticamente incómoda. Si acepta las enmiendas, abrirá la puerta a que comparezcan en la comisión el principal investigado del caso, el expresidente de la Diputación bajo cuyo mandato se impulsó el programa y el actual jefe de la institución, que hasta ahora ha evitado entrar al fondo del asunto. Si las rechaza, el PSOE podrá reforzar el argumento de que la investigación nace limitada y bajo control del equipo de gobierno. “Si el PP quiere que la ciudadanía confíe en esta investigación, debe aceptar nuestras enmiendas y permitir que se escuche a todos los actores implicados”.

En el pleno extraordinario de la semana pasada, el PP evitó la comparecencia de Toni Pérez para dar explicaciones sobre el caso, pero acabó aceptando abrir una comisión de investigación, en un giro relevante respecto a la posición que había defendido días antes el diputado Carlos Pastor. La comisión nació ya bajo sospecha de control político por parte del equipo de de gobierno. Con estas enmiendas, el PSOE intenta ahora ampliar el foco y hacer que no pueda desarrollarse sin pronunciarse sobre nombres propios de enorme peso.

No se puede investigar de verdad dejando fuera a los principales responsables políticos Raúl Ruiz — Diputado provincial del PSOE

El PSOE vuelve a colocar a Mazón en el centro del debate sobre el bono comercio por su etapa al frente de la institución. Esa ofensiva coincide, en paralelo y en otro escenario distinto, con la estrategia del PSPV en las Cortes, donde los socialistas ya han anunciado que pedirán también la comparecencia de Mazón en la comisión de investigación sobre el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante. Son dos casos distintos pero en ambos se lleva al expresidente a la primera línea de la rendición de cuentas.

El caso Baño sigue siendo uno de los asuntos más delicados para la Diputación. La investigación judicial, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción, se centra en la gestión de los bonos comercio de 2022 y 2023 en más de una veintena de municipios. Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, fue detenido el 13 de marzo y puesto después en libertad con cargos. La UDEF registró la sede de Facpyme y su defensa indicó entonces que se le atribuyen presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad.

La comisión de la Diputación no prejuzga el recorrido de esa causa ni sustituye la investigación judicial, pero se ha convertido ya en el nuevo campo de batalla político sobre el caso. El pleno de este miércoles no resolverá todavía el fondo del escándalo, pero sí servirá para empezar a medir si el PP acepta una comisión con comparecencias incómodas o si opta por blindar desde el arranque el perímetro político de la investigación.