El PSOE carga contra el recorte de la ayuda a los municipios de la Diputación de Alicante y Toni Pérez vuelve a señalar al Gobierno por las reglas fiscales

El nuevo Plan +Cerca de la Diputación de Alicante, anunciado la semana pasada con una dotación de 8,8 millones de euros para gasto corriente de los ayuntamientos, sigue alimentando el choque político entre el equipo de gobierno del PP y la oposición. El PSOE ha elevado el tono de sus críticas al denunciar lo que considera un “desmantelamiento progresivo y deliberado” del programa, mientras Toni Pérez responde que esa línea de ayudas depende de los remanentes y vuelve a situar el foco en las restricciones que, a su juicio, impone el Gobierno central para el uso de los ahorros de las administraciones locales.

La diputada socialista Verónica Giménez sostiene que el +Cerca encadena una caída continuada en su dotación económica y utiliza esa serie para presentar la evolución del plan como un retroceso en el apoyo a los municipios. El programa ha pasado de 44,5 millones de euros en 2023 a 29,3 en 2024, 15,2 en 2025 y 8,8 en la convocatoria anunciada para 2026. “Los datos son incontestables, es una caída continuada que evidencia una falta absoluta de compromiso con los municipios”, afirma.

La diputada del PSOE va más allá del reproche cuantitativo y plantea una lectura política del ajuste. A su juicio, no se trata de una reducción puntual, sino de un recorte sostenido de un programa que considera fundamental para los ayuntamientos. En esa misma línea, carga también contra el argumento de las reglas fiscales utilizado por la Diputación para justificar los límites del plan y sostiene que el problema no radica tanto en el marco económico como en la gestión y en la voluntad política del equipo de gobierno.

Cada ayuntamiento decidirá con total libertad y autonomía el destino de los fondos Toni Pérez — Presidente de la Diputación de Alicante (PP)

“Están utilizando las reglas fiscales como excusa para no presupuestar el Plan +Cerca y para intentar culpar al Gobierno central. Pero la realidad es que es una decisión propia: no han querido destinar los recursos necesarios y ahora buscan a quién responsabilizar”, señala Giménez, que defende que, si el plan fuera una prioridad real para el ejecutivo provincial, tendría que figurar dotado desde el presupuesto inicial y no depender de ajustes posteriores o ampliaciones improvisadas.

La respuesta del equipo de gobierno ha llegado poco después. Desde el entorno de Toni Pérez defienden que el +Cerca se financia con remanentes y advirtierten de que incorporar esa línea al presupuesto ordinario obligaría a retraer recursos de otras partidas que, según subrayan, también resultan esenciales para los municipios, como las ayudas de Bienestar Social, Cultura o Deportes. Desde ese planteamiento, el equipo de gobierno rechaza que el debate pueda reducirse a una simple reasignación interna de fondos y reitera que el objetivo debería ser poder sumar más recursos cuando exista capacidad económica para ello.

Los datos son incontestables: hemos pasado de 44,5 millones en 2023 a 8,8 ahora Verónica Giménez — Diputada provincial del PSOE

En esa réplica, los populares vuelven además a llevar el choque al terreno nacional, instando al PSOE a “cambiar el foco”, abandonar el “doble lenguaje” y reclamar al Ejecutivo de Pedro Sánchez que permita a las entidades locales utilizar sus ahorros para inversiones y gasto en beneficio de los vecinos. La tesis del PP es que la Diputación no debería verse obligada a detraer dinero de unas áreas para reforzar otras, sino poder ampliar ese esfuerzo si se flexibiliza el uso de remanentes.

El nuevo cruce de declaraciones prolonga así la controversia abierta la semana pasada con la presentación del +Cerca 2026. Entonces, Toni Pérez anunció una convocatoria dotada con 8,8 millones de euros para los 141 municipios de la provincia y las tres entidades locales menores, con reparto combinado entre una cuantía fija de 33.000 euros y otros importes variables según la población. El diseño incluía además un refuerzo para los municipios de menos de 500 habitantes y para aquellos que hayan perdido más de un 7 % de población en la última década.

El PP evidencia una absoluta falta de planificación, de estrategia y de credibilidad política Ximo Perles — Portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante

El plan fue presentado después de que el PP hubiera rechazado en el pleno de marzo una moción de Compromís que pedía adelantar con urgencia una primera fase del +Cerca 2026 para los municipios de menos de 10.000 habitantes. Aquel precedente permitió a la oposición cargar contra la tardanza del programa, la improvisación del calendario y la contradicción del gobierno provincial, que acabó activando una línea de ayudas que hasta hacía apenas unos días no veía necesario adelantar.

El PP intenta sostener ahora el relato de que mantiene una herramienta útil para dar liquidez a los ayuntamientos dentro de las limitaciones actuales, mientras los socialistas replican que la convocatoria anunciada confirma una pérdida paulatina de músculo presupuestario. El +Cerca se discute por cuánto representa realmente y por si esa cuantía responde a una restricción externa o a una decisión política de la propia Diputación.