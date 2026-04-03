El capataz que convirtió a Pérez Llorca en "faro de esperanza" para la Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana cuenta con 16 faros repartidos a lo largo de su litoral: siete en la provincia de Alicante, seis en Castellón y tres en Valencia. Puntos de luz que, desde hace décadas, han orientado a quienes navegan frente a sus costas. Ayer, en Elche, esa imagen marítima cobró otro sentido. Uno más, el decimoséptimo si se permite la licencia, fue señalado entre cirios, incienso y marchas de Semana Santa.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, participó este Jueves Santo en la procesión ilicitana, después de haber hecho lo propio el día anterior en Alicante, en la de Santa Cruz. Su presencia en estos actos no es nueva ni excepcional, pero sí lo fue -por lo simbólico- el momento que se vivió instantes antes de que la Hermandad de la Flagelación y Gloria iniciara su recorrido desde la parroquia de El Salvador.

Frente a la imagen de María Santísima de la Esperanza, con el paso aún detenido y el murmullo propio de los minutos previos a la salida, el capataz tomó la palabra. No fue un discurso largo ni elaborado, pero sí con intención. Señaló la presencia del jefe del Consell y lanzó una dedicatoria que trascendía lo estrictamente cofrade: pidió que aquella "levantá" fuera por Pérez Llorca, "para que sea un faro de esperanza en nuestra querida Comunidad Valenciana".

El president, en la procesión de Elx, entre el alcalde y un nazareno. / Pablo Miranzo

El propio capataz remató sus palabras con un "fuerte arriba por toda la Comunidad Valenciana, todos por igual valientes", una apelación coral que diluía el protagonismo individual. Sin embargo, el foco ya estaba puesto.

Este Viernes Santo, el equipo de comunicación de Pérez Llorca no ha querido dejar pasar el momento, compartiéndolo en sus redes sociales a través de un vídeo.