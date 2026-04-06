El PSOE y Compromís enfrían la participación de Baño en la comisión de la Diputación de Alicante y vuelven a señalar a Mazón

La oposición empieza a marcar ya las líneas rojas de la comisión de investigación de la Diputación de Alicante sobre el caso de Carlos Baño antes incluso de que el órgano eche a andar formalmente. El PSOE y Compromís coinciden en enfriar la posibilidad de que el presidente de la Cámara de Comercio marque el arranque político del órgano con su participación en la primera sesión de trabajo y vuelven a poner el foco en que Carlos Mazón debe estar en el centro de las explicaciones y que, antes de escuchar versiones, hay que disponer de la documentación necesaria para poder contrastarlas.

El movimiento llega después de que trascendiera que Baño ha trasladado al equipo de gobierno del PP su intención de participar en la segunda sesión de la comisión, es decir, en la primera de trabajo una vez superada la reunión constitutiva. A esa novedad se sumó además la maniobra del equipo de gobierno para contragolpear la petición socialista de citar a Mazón y a Toni Pérez con una ofensiva propia: llamar a alcaldes socialistas de municipios que gestionaron el bono comercio con Facpyme, como Carlos González, Rubén Alfaro, Vicente Arques, Toni Francés o Fulgencio Cerdán.

La respuesta del PSOE va precisamente dirigida a desactivar ese desplazamiento del foco. Su portavoz en la Diputación, Vicente Arques, sostiene que la comisión perdería credibilidad si el PP utiliza su mayoría para sentar solo a responsables socialistas mientras deja fuera a alcaldes o cargos vinculados al propio equipo de gobierno. “Lo que no puede ser es que vayan cinco alcaldes del PSOE y ninguno del PP”, plantea Arques, que interpreta ese movimiento como una forma de desviar la atención del verdadero origen político del caso.

No puede ser que vayan a participar cinco alcaldes del PSOE y ninguno del PP Vicente Arques — Portavoz del PSOE en la Diputación de Alicante

Ahí es donde el dirigente socialista vuelve a colocar a Mazón. A su juicio, el debate no está en lo que hicieron después los ayuntamientos, sino en lo que ocurrió antes, en el diseño inicial de las ayudas y en las bases que permitieron poner en marcha el sistema. “El problema no son los ayuntamientos, es antes”, resume. Esa tesis permite al PSOE insistir en que la comparecencia del expresidente de la Diputación no es accesoria, sino central. En esa misma línea, Arques sostiene que la participación de Baño “tiene poco sentido” si no va acompañada de la de Mazón, al que considera parte imprescindible de cualquier intento serio de aclarar lo ocurrido.

Compromís introduce un matiz distinto, aunque compatible con el del PSOE. Su portavoz en la institución provincial, Ximo Perles, no rechaza que Baño participe en la comisión y admite incluso que esa predisposición puede ser positiva. Pero pone como condición antes de escucharle que la oposición quiere contar con la documentación suficiente para confrontar su relato. Perles recuerda que su grupo ya ha reclamado papeles sobre distintas líneas, incluidas las subvenciones a Alicante Gastronómica, y advierte de que una intervención prematura del presidente de la Cámara solo serviría para que acuda a “contar lo que quiera” sin capacidad real de contraste por parte de los grupos.

Los valencianistas ponen el acento en evitar que la presencia de Baño fije por sí sola el guion de la investigación política. La coalición enlaza además esa cautela con el precedente de otros episodios recientes, al deslizar que la predisposición inicial de determinados responsables a dar explicaciones no siempre ha ido acompañada después de testimonios sólidos o veraces. “Las versiones de Mazón sobre lo que ocurrió el día de la dana de Valencia resultaron ser auténticas mentiras, una detrás de otra”, recalca Perles.

La comparecencia de Baño tendrá sentido después del análisis de la documentación Ximo Perles — Portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante

El debate llega después de unas semanas en las que la comisión ha ido tomando forma a varios niveles. Primero fue el pleno extraordinario en el que el PP evitó la comparecencia de Toni Pérez, aunque aceptó abrir una investigación interna. Después se conoció que el órgano estará formado por trece miembros, con mayoría del PP, seis meses de plazo y presidencia nata para Toni Pérez, con posibilidad de delegar. Más tarde, el PSOE apretó al PP con la exigencia de citar a Baño, Mazón y Toni Pérez. Y el pasado miércoles, el pleno ordinario aprobó ya por unanimidad la comisión, aunque el equipo de gobierno aplazó el debate sobre las comparecencias.

El siguiente paso se espera para esta misma semana. Tras la aprobación formal del órgano, debe conocerse ya la relación de los siete miembros del PP, los cuatro del PSOE y quién ejercerá la presidencia efectiva, al margen de Ximo Perles y Gema Alemán, cuyos asientos están descontados por ser los únicos representantes de Compromís y Vox en la Diputación. Será entonces cuando la comisión empiece a mostrar de verdad si el PP quiere una investigación centrada en los nombres clave del caso o una batalla orientada a repartir el desgaste hacia otros actores.