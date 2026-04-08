Guerra de alcaldes en la comisión del caso Baño en la Diputación de Alicante: el PSOE pide también citar a Pérez Llorca

La comisión de investigación de la Diputación de Alicante sobre el caso Baño entra de lleno en una guerra de alcaldes. El PSOE ha anunciado este miércoles que pedirá la comparecencia del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en su condición de exalcalde de Finestrat, municipio que gestionó con Facpyme el bono comercio de 2022. La petición no llega, sin embargo, como un movimiento aislado, ya que los socialistas situaron en el centro de la comisión a Carlos Baño, Carlos Mazón y Toni Pérez. Lo que aflora ahora es otra fase del pulso, la pelea por extender las comparecencias a alcaldes de uno y otro bloque.

El PSOE fue el primero en poner el foco en los nombres de Baño, Mazón y Toni Pérez, a quienes considera actores centrales del caso y de su derivada política en la Diputación. El escenario cambió cuando el PP dejó entrever que quería llevar también a la comisión a alcaldes socialistas de municipios que gestionaron el bono comercio con Facpyme, como Rubén Alfaro, Vicente Arques o Toni Francés. La respuesta socialista consiste ahora en aceptar esa lógica y devolverla hacia el otro lado del tablero.

Así, no solo anuncian que reclamarán la comparecencia de Pérez Llorca por Finestrat, sino que extienden su petición a responsables políticos de otros municipios gobernados por el PP. En concreto, citan a La Nucia, El Campello, Santa Pola y Mutxamel, al entender que, si la comisión va a entrar en el terreno de los alcaldes y gestores municipales, ese criterio no puede aplicarse únicamente a ayuntamientos socialistas.

Estamos a favor de la transparencia y de dar todas las explicaciones necesarias Raúl Ruiz — Diputado provincial del PSOE

El diputado socialista Raúl Ruiz defiende que los alcaldes de su partido no tienen inconveniente en acudir a la comisión, pero con una condición: que el mismo rasero se aplique también a los del PP. Su tesis es que la investigación no puede convertirse en una herramienta para señalar solo a unos municipios mientras otros quedan al margen. En otras palabras, si el PP pretende ensanchar el foco hacia los ayuntamientos, el PSOE está dispuesto a jugar en ese terreno, pero forzando la reciprocidad.

La maniobra revela hasta qué punto la comisión, incluso antes de arrancar su trabajo de fondo, se ha convertido ya en un campo de batalla político. El órgano fue aprobado por unanimidad y ya tiene definidos a sus trece integrantes: siete del PP, cuatro del PSOE, uno de Vox y uno de Compromís. Pero la disputa sobre a quién llamar y con qué orden amenaza con condicionar desde el inicio el relato público de la investigación. No se discute solo qué pasó con el bono comercio, sino también quién consigue imponer el encuadre político del caso.

En esa pelea, el PP intenta desplazar parte del foco desde la propia Diputación hacia los ayuntamientos, especialmente los gobernados por el PSOE que contrataron con Facpyme. Los socialistas, por su parte, tratan de evitar que ese movimiento le deje solo a la defensiva y responde ampliando la lista hacia alcaldes del PP. Ahí es donde aparece Pérez Llorca como una pieza significativa dentro de esa guerra de comparecencias entre bloques.

Jefe del Consell

El nombre del presidente de la Generalitat añade, eso sí, una carga política evidente. No entraría en la comisión por su cargo actual como jefe del Consell, sino por su etapa como alcalde de Finestrat y por la gestión de ese programa municipal con Facpyme. En el municipio, la relación con la entidad se limitó al bono comercio de 2022, ya que al año siguiente el Ayuntamiento optó por desvincularse y no repetir esa fórmula. Aun así, su inclusión permite al PSOE elevar el tono del choque y llevar la disputa a un plano más visible. Si el PP quiere convertir a los alcaldes socialistas en parte del problema, el PSOE intenta evitar ese aislamiento incorporando también a un dirigente de máximo rango institucional del bloque popular.

La comisión investiga formalmente la gestión del bono comercio, pero políticamente nace bajo la sombra de Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio y de Facpyme y protagonista del escándalo. De hecho, fue el propio PSOE quien, en un primer momento, trató de situar ahí el núcleo de la investigación al reclamar las comparecencias de Baño, Mazón y Toni Pérez. El movimiento de este miércoles muestra cómo el debate se ha ensanchado ya hacia una pugna paralela sobre los municipios y sus responsables políticos.

La investigación del caso Baño encara así su arranque con dos debates. Por un lado, quién debe responder por el diseño, la gestión y el alcance del bono comercio. Por otro, hasta dónde llega la cadena de comparecencias y si ese criterio se utiliza para aclarar responsabilidades o para abrir una batalla partidista entre alcaldes del PP y del PSOE. En ese nuevo tablero, los socialistas han decidido incluir también a Pérez Llorca.