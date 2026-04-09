El giro de 180 grados de Rafa Mas con la nueva dirección de Iniciativa

Una unidad delicada. Iniciativa, el partido integrado en la coalición Compromís que tiene como figura más popular a la exvicepresidenta Mónica Oltra, que recientemente anunció su voluntad de regresar a la política, ha sufrido divisiones estos últimos meses en Alicante. El colectivo, que cuenta con más miembros que Més, el partido mayoritario dentro de Compromís en el conjunto de la Comunidad, no fue capaz de lograr el consenso de cara al congreso de la formación, que tuvo lugar el pasado 28 de marzo en València.

Aquel día, que quedó eclipsado por el discurso con el que Oltra se ofreció para liderar la candidatura de Compromís al Ayuntamiento de València, Carles Esteve, diputado de Compromís en las Cortes, fue elegido por una abrumadora mayoría de votos (97 %) como portavoz de Iniciativa. El resultado de la elección, sin embargo, disimula algunas divisiones que ahora se están intentando dirimir en Alicante.

Rafa Mas, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, es el líder indiscutible de Iniciativa en la ciudad. En las semanas previas al congreso de su partido se ofreció a trabajar para lograr que la formación nombrara a dos portavoces, que es el nombre que ostentan los líderes del partido. Tradicionalmente ha habido dos que cubrían, por ejemplo, la cuota de género (un hombre y una mujer) y la territorial. Hasta la elección de Carlos Esteve, por poner un caso, los portavoces fueron Alberto Ibáñez, diputado en el Congreso y natural de Vila-real (Castellón); y la crevillentina Aitana Mas, que fue vicepresidenta del Consell en el último año de la anterior legislatura y actualmente es síndica adjunta en las Cortes.

Recorrido

Ante la pretensión de Esteve de liderar el partido surgió la propuesta de Esther Díez, portavoz de Compromís en Elche, de sumarse a la dirección de la formación con el argumento de mantener dos cargos al frente y dotar, además, de “más visibilidad” a los representantes del sur de la Comunidad, donde Iniciativa tiene una nutrida representación de militantes.

Díez, cercana al histórico Pasqual Mollà, uno de los fundadores y referentes del partido, forma parte de un sector enemistado con la anterior dirección y con el que la paz no ha sido posible. Sin embargo, parte del colectivo del partido en Alicante se trabajó en esa dirección con el apoyo explícito de Rafa Mas.

Así lo hizo saber en la visita de Esteve el pasado 17 de febrero, cuando defendió, ante el actual portavoz y también delante de Aitana Mas, que solo apoyaría una candidatura con un representante del sur. El 28 de marzo, con la elección de Esteve, pasó exactamente lo contrario.

Giro

De los 92 miembros de Iniciativa en Alicante, 14 acudieron al congreso en Valencia y exhibieron sus divisiones. Cuatro de ellos, tres de los cuales forman parte de la ejecutiva local, votaron en contra de la elección de Esteve. El número es significativo si se tiene en cuenta que la cifra de votos negativos fueron cinco.

Tras este desenlace, irrelevante en la elección de Esteve pero que evidencia las divisiones en Alicante, la ejecutiva de Iniciativa mostró este miércoles su “apoyo” a Carles Esteve como nuevo portavoz del partido. Este apoyo fue votado internamente por los miembros de la dirección, algunos de los cuales votaron en contra de la elección de Esteve en el congreso. “Una vez elegido portavoz no tiene sentido votar en contra: es nuestro partido y lo apoyamos”, dice un militante, que asegura “no tener nada en contra” del dirigente de la formación y que su apuesta era la de “incorporar otra portavoz del sur”.

Los militantes que apostaban por esta solución consideran “un agravio” que el partido se haya quedado sin un portavoz del sur en un momento en el que “las adjudicaciones en Les Naus”, escándalo destapado por INFORMACIÓN a finales de enero; o “la reversión del Hospital del Vinalopó”, para que el centro ilicitano sea totalmente de gestión pública, “obligan a que el sur del País Valenciano tenga voz propia en la cúpula del partido”.

Preguntados por el cambio de parecer de Mas, las personas cuestionadas aspiran a “pasar página”, pero entienden que el portavoz de Compromís en Alicante “no ha sido coherente y ha querido salvar su posición”. El portavoz de Compromís en Alicante, sin embargo, defiende su actuación. "Siempre dije que éramos cascos azules y que no entraríamos en guerras, y entablamos relaciones con Esteve en el momento en el que Díez rompió negociaciones con el candidato después de no haber aceptado su propuesta". Fruto de estas relaciones, afirma, será la representación de la agrupación de Alicante en los órganos internos de Iniciativa, que pronostica que aumentará tras la Mesa Nacional del partido, convocada para el 18 de abril en Vila-real.