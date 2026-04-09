Toni Pérez reivindica en Córdoba el peso de los municipios de menor población en la proyección turística de la Costa Blanca

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha reivindicado este jueves en Córdoba el papel de los municipios de menor población en la proyección turística de la Costa Blanca, al participar en la presentación de la nueva Alianza de Territorios Oportunidad dentro del VIII Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística. Desde ese foro, el dirigente provincial ha defendido que la oferta turística alicantina no se apoya solo en sus grandes destinos, sino también en localidades de menor tamaño que han logrado abrirse paso con productos, servicios y establecimientos certificados por su calidad.

La intervención de Pérez le ha servido para poner el foco sobre una de las líneas que la Diputación quiere reforzar en su discurso turístico, la de una provincia que combina liderazgo como destino con una red de municipios pequeños capaces de aportar valor añadido. “Estamos en Córdoba para trasladar la voz no solo de la Diputación, sino también de nuestros municipios, especialmente de aquellos menores de 5.000 habitantes que han entrado a formar parte de esta Alianza de Territorios”, ha señalado.

La Alianza de Territorios Oportunidad nace impulsada por el Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (Ictes) y agrupa a 150 municipios españoles de menos de 5.000 habitantes que cuentan con alguna organización, entidad o servicio avalado por certificaciones de calidad turística. En el caso de la provincia de Alicante, las localidades que forman ya parte de esta red son El Castell de Guadalest, El Poble Nou de Benitatxell, Relleu y La Vall de Laguart-Benimaurell, aunque el proyecto queda abierto a nuevas incorporaciones.

El presidente de la Diputación ha presentado esa presencia alicantina como una forma de dar visibilidad a pueblos que, pese a su reducido tamaño, han sido capaces de acreditarse con sellos de calidad o sostenibilidad turística. “Esta nueva alianza del territorio español pone la mirada, y nosotros el esfuerzo, en potenciar y promocionar a esas localidades que tanto nos aportan”, ha apuntado Pérez, que ha insistido en la necesidad de acompañar a esos municipios desde la institución provincial y desde el Patronato Costa Blanca.

Esta nueva alianza pone la mirada en localidades que tanto nos aportan a todos Toni Pérez — Presidente de la Diputación de Alicante

Pérez ha ligado esa labor a un concepto de “cogobernanza” que permita a la Diputación ejercer de apoyo para pueblos con menos recursos y menor capacidad técnica, pero con potencial para abrirse hueco en la oferta turística provincial. El responsable institucional ha defendido que trabajar por la calidad no es solo una cuestión de imagen o promoción, sino también una apuesta por una mejor gestión de la actividad turística y por un desarrollo más equilibrado del territorio.

El discurso de Córdoba le ha servido también para reforzar una idea más amplia sobre el modelo turístico que quiere proyectar la Diputación. “Seguimos trabajando para que nuestra provincia sea un modelo de turismo sostenible, accesible e inteligente”, ha indicado Pérez, antes de vincular ese objetivo con tres líneas concretas: el impulso al turismo rural, el apoyo a los municipios más pequeños y la construcción de una experiencia turística de calidad que respete el medio ambiente y valore la identidad local.

La participación alicantina en Córdoba no se ha limitado a la intervención del presidente provincial. La Fundación CV MARQ ha tomado parte también en el congreso como ejemplo de integración entre cultura y turismo y como referente en el ámbito de la certificación de calidad. El director gerente de la fundación, Josep Albert Cortés, ha defendido al museo arqueológico alicantino como un caso de cómo cultura y turismo pueden actuar como “socios estratégicos” capaces de generar riqueza, preservar la identidad local y construir experiencias sostenibles.

La cita de Córdoba reúne durante estos días a expertos, responsables públicos y profesionales del sector para abordar retos como la gestión turística sostenible, la calidad de los servicios, los destinos inteligentes o las certificaciones. En ese escenario, Pérez ha optado por presentar a los municipios de menor población como una pieza con peso propio dentro del engranaje turístico provincial y como parte de una Costa Blanca que quiere seguir ensanchando su relato más allá de sus destinos más conocidos.