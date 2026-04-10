Mazón plantea a la Audiencia de Valencia que le deje personarse en la causa de la dana o que anule las diligencias que le afecten

La defensa de Carlos Mazón ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Valencia la decisión de la jueza instructora de no permitirle personarse en la causa de la dana. En su escrito, sostiene que la tramitación del procedimiento ha generado una “situación anómala” y de “seria indefensión”, al haberse practicado diligencias que le afectan sin posibilidad de intervención y al mantenerse abierta una instrucción que, según afirma, sigue proyectándose sobre su posición. El letrado plantea que las alternativas son o dejarle personarse o anular todas las diligencias de investigación que afecten al expresidente del Consell. El recurso del abogado de Mazón, Ignacio Gally, cuestiona tanto la fase procesal en la que se elevó la exposición razonada como los efectos que, a su juicio, ha tenido sobre su derecho de defensa. La defensa alerta de que la instrucción ha derivado en una "deriva prospectiva" y abusiva hacia la esfera personal de Mazón, mientras que se le deniega el poder defenderse.

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra rechazó la semana pasada la petición del expresident de la Generalitat para personarse en la causa e insistía en la resolución en que su condición era la de testigo después de que el TSJ rechazara su imputación. La magistrada apuntaba que en España un testigo no puede personarse como investigado si no existen indicios contra él.

La defensa considera que se produjo una "anomalía procesal" al elevarse la exposición razonada antes de concluir la instrucción, rompiendo, según sostiene, el criterio mantenido previamente por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV), la Audiencia y la propia instructora en resoluciones anteriores. Este cambio habría generado una situación en la que el procedimiento sigue abierto, pero con actuaciones ya orientadas hacia la implicación de un aforado. Esta anomalía consistiría en que mientras que el TSJ ha dictaminado que no hay indicios de delito con lo que hay ahora en el papel, la jueza instructora mantiene "vivas" todas las pruebas practicadas y sigue ordenando otras nuevas que apuntan directamente al entorno de Mazón.

El escrito denuncia además una situación de indefensión al haberse practicado diligencias de investigación que afectan al expresidente del Conell sin que pudiera intervenir en ellas. Entre ellas, cita las declaraciones de miembros de su equipo de comunicación que, según la defensa, se incorporaron al procedimiento en un momento en el que ya no era posible personarse para conocer o impugnar su contenido. Entre ellas se citan las preguntas en los interrogatorios sobre el jersey de Mazón, la comanda del restaurante, a la consellera Ruth Merino sobre sus movimientos, llamadas y la información que el expresident manejaba aquel 29 de octubre; o la propia citación del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo para luego preguntarle sobre temas que a su juicio no tenían nada que ver con la dana. En este sentido, subraya la contradicción del hecho de que la jueza solicitara una comisión rogatoria para desvelar conversaciones entre Mazón y su jefe de gabinete. La defensa destaca que la jueza usó esta diligencia para justificar una prórroga de la instrucción por seis meses, mientras simultáneamente dice que no hay nada que afecte al aforado para negarle la personación.

La instrucción sigue abierta

En esta línea, el recurso rechaza que el dirigente autonómico hubiera perdido la posibilidad de personarse por inactividad procesal, al entender que la instrucción continúa abierta y que determinadas diligencias pueden seguir teniendo efectos en fases posteriores o incluso en una eventual nueva exposición razonada. La defensa sostiene, además, que el derecho a personarse no es un acto puntual, sino una garantía que se mantiene mientras la investigación siga abierta y pueda afectar a la posición jurídica del interesado. Al no estar personado, Mazón no pudo impugnarlas en su momento, lo que a su juicio genera una "seria indefensión". "No se puede mantener una dinámica instructora que incida sobre la posición jurídica del aforado y, al mismo tiempo, cerrarle la puerta a defenderse", reza el texto.

Finalmente, el recurso subraya que, pese a las afirmaciones de falta de responsabilidad penal, la instrucción sigue recabando información que incide directamente en la figura de Mazón, como comunicaciones, declaraciones de su entorno o datos sobre su conocimiento de los hechos. Esta situación concluye la defensa, hace incompatible negar su personación mientras se mantienen diligencias que pueden afectarle. El recurso concluye que la única salida coherente es o bien excluir del procedimiento todas las diligencias que puedan afectar a Mazón, o bien permitir su personación para garantizar plenamente su derecho de defensa.