Ya hay fecha para el inicio de la comisión de investigación del caso Baño en la Diputación de Alicante

La gestión de los bonos comercio, un caso que afecta al presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, será investigado en la Diputación de Alicante después de que todos los grupos con representación en el pleno (el PP, el PSOE, Compromís y Vox) mostraran su apoyo unánime a constituir una comisión.

Y la primera sesión del órgano ya tiene fecha. Será el próximo lunes, 20 de abril, cuando se celebrará la constitución de una comisión que presidirá la vicepresidenta primera de la institución provincial, Ana Serna, del PP. Esta formación, que gobierna la Diputación con mayoría absoluta en el pleno, contará con siete representantes en la comisión. Además de su presidenta estarán Carmen Sellés, José Antonio Bermejo, Marina Sáez, Carlos Pastor, Antonio Bernabeu y Magdalena Martínez. Por parte del PSOE, con cuatro representantes, estarán Raúl Ruiz, Raquel Marín, José Ramiro y Verónica Gómez, mientras que en Compromís y en Vox participarán sus dos únicos diputados respectivos: Ximo Perles y Gema Alemán.

Durante la primera reunión se constituirá la comisión y se dará cuenta de la resolución del presidente de la corporación, Toni Pérez, así como del régimen de sesiones, que se celebrarán los lunes, salvo la segunda sesión, que tendrá lugar el miércoles.

El órgano servirá para investigar el caso que afecta a Carlos Baño, que fue detenido y puesto en libertad con cargos el pasado 13 de marzo en el marco de una investigación sobre la gestión del bono comercio. Dicha gestión se remite a los años 2022 y 2023, cuando el ahora también expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, presidía la institución provincial. Baño no ha escondido públicamente su amistad con Mazón, cuya comparecencia solicitarán tanto los socialistas como Compromís.