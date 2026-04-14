El PP y Vox evitan suspender las subvenciones a la Cámara por el caso Baño

A la segunda no fue la vencida. Este martes el pleno de las Cortes Valencianas ha vuelto a acoger la presentación de una proposición no de ley (PNL) relacionada con la Cámara de Comercio de Alicante. Ante el caso de presunta corrupción que afecta al presidente de la entidad, Carlos Baño, que fue detenido (y horas después liberado) el pasado 13 de marzo en el marco de una investigación judicial, ahora ha sido el PSPV el que ha presentado en el parlamento autonómico una iniciativa al respecto. Solo 15 días después de que Compromís hiciera lo propio con otra iniciativa el pasado 31 de marzo, con desenlace idéntico.

Esta vez, los socialistas pedían la “suspensión cautelar de nuevas subvenciones” a la entidad cameral hasta que se esclarezca la investigación judicial o se cese a Baño, citado en el pleno también en alusión a su amistad con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y al hecho de que el caso tenga relación con el periodo del también expresidente de la Generalitat al frente de la Diputación de Alicante, etapa a la que se ciñe la investigación. También a otros hechos, como las obras en la nueva sede de la Cámara de Comercio, llevadas a cabo sin licencia y con subvenciones del Consell aprobadas en la etapa de Mazón, sin obviar que el expresidente mantiene su plaza como director gerente de la Cámara en excedencia.

La PNL

Volviendo al contenido de la PNL, el PSPV, pese a defender la retirada de subvenciones, proponía a su vez “garantizar que los programas de apoyo al comercio y a las pymes puedan continuar desarrollándose a través de otros mecanismos o entidades colaboradoras, de modo que el tejido empresarial no resulte perjudicado”. Un matiz que tanto el PP como Vox han considerado contradictorio.

El PP y Vox deben tomar una decisión muy sencilla: proteger el dinero público o a los suyos José Díaz — Diputado del PSPV

Por último, los socialistas exigían en su PNL la elaboración en tres meses de un “informe detallado sobre las subvenciones” que la Generalitat ha concedido a la Cámara, el “refuerzo de los mecanismos de transparencia y control” y “establecer mecanismos que garanticen la plena trazabilidad de los fondos públicos destinados a programas de apoyo al comercio”, de tal forma que “las entidades colaboradoras cumplan con obligaciones reforzadas de transparencia, rendición de cuentas y control del destino final de los recursos públicos".

José Díaz, diputado del PSPV. / José Cuéllar / Cortes

El diputado alicantino José Díaz ha defendido la iniciativa señalando al PP de practicar el “silencio institucional” ante los casos citados, proponiendo “revisar y garantizar” el buen uso del dinero público. “Pero claro, eso implica controles, transparencia, trazabilidad del dinero público... vamos, lo que llevan tres años cargándose el PP y Vox”, ha afirmado.

Díaz, que también ha cagado contra Baño por "compararse con Jesucristo", ha pedido al PP y a Vox que tomen “una decisión muy sencilla: proteger el dinero público o a los suyos, reforzar controles o mirar al lado oculto de la luna, actuar con prudencia o como si nada”.

Rechazo

La mayoría del pleno votará el miércoles en contra de esta medida. Así lo han anunciado, tal como era previsible, desde el PP y desde Vox. El partido ultra, el primero en replicar a través de la diputada Teresa Ramírez, ha acusado a los socialistas de “incoherencias” y ha sacado a colación los casos que afectan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como al hermano del expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, para concluir que el partido “no está legitimado” para llevar a cabo este tipo de iniciativas.

El PSOE no está legitimado para este tipo de iniciativas Teresa Ramírez — Diputada de Vox

Desde el PP, por su cuenta, también han ido más allá del caso debatido en las Cortes y Javier Gutiérrez ha recordado, incluso, que el diputado José Díaz fue abogado de quien fuera alcalde de Alicante entre 2015 y 2018, Gabriel Echávarri, que dimitió en ser investigado por un caso de corrupción por el que acabó siendo condenado.

Es como si hoy pidiera a los españoles, en plena campaña de la renta, que no pagaran hasta que no aclaren todas las situaciones judiciales del Gobierno de Sánchez Javier Gutiérrez — Diputado del PP

Además del “y tú más”, en cuanto al contenido de la PNL, Gutiérrez ha considerado “una barbaridad” retirar las subvenciones a la Cámara de Comercio. “Es como si hoy pidiera a los españoles, en plena campaña de la renta, que no pagaran hasta que no aclaren todas las situaciones judiciales del Gobierno de Sánchez”, ha dicho el diputado, que ha tildado la medida de “populista”. Díaz, tal como antes había hecho con Vox, ha entrado en el cuerpo a cuerpo con una lista de contraacusaciones y ha criticado al PP por “no tener la transparencia entre sus prioridades”, recordando además palabras como la del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, poniendo en duda el valor de las comisiones de investigación; o del veto de esta formación a la comparecencia de la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero, en la comisión de investigación del residencial Les Naus en las Cortes.

Teresa Ramírez, diputada de Vox. / José Cuéllar / Cortes

En relación con este caso, destapado a finales de enero por INFORMACIÓN, Díaz ha exhibido un cartel con el logo de Nuevas Generaciones, las juventudes del PP, modificado con las siglas NNJJ, en referencia a “Nuevos Jetas”, tras señalar el caso de la exconcejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, que dimitió después de que este diario hiciera público que había sido beneficiaria de una de las viviendas protegidas. Sobre Gómez, Díaz ha censurado que “se ha marchado tras poco más de dos años como concejala con una palmadita en la espalda, un piso de lujo en la playa y un incremento patrimonial de 180.000 euros”.

Si hablamos de calidad democrática y jugamos al 'y tú más', ¿qué hacemos aquí? Aitana Mas — Síndica adjunta de Compromís

Compromís

Por su cuenta, Compromís ha anunciado su voto a favor de la iniciativa, insuficiente para que se apruebe. Su síndica adjunta, Aitana Mas, eso sí, en una única intervención, ha recriminado los reproches cruzados de los otros partidos. “Si hablamos de calidad democrática y jugamos al 'y tú más', ¿qué hacemos aquí?”, se ha preguntado. En este punto, ha recordado que la propuesta de los socialistas es “muy clara”, y la defendía porque “lo que se pide es dar luz y tener garantía de que todo está en orden” en la Cámara de Comercio de Alicante.

Aitana Mas, síndica adjunta de Compromís. / José Cuéllar / Cortes

En este sentido, ha lamentado que en la web de la entidad “no está publicada la memoria de actividades de 2025, ni las cuentas anuales de 2025, el apartado de subvenciones está en blanco, no se sabe qué subvenciones han recibido ni como los han gastado”, contraponiendo esta realidad a lo que dispone en la Ley autonómica de Transparencia y Buen Gobierno, que “obliga a una corporación de derecho público a decir como se gasta las subvenciones”.

Por último, en aras de la “ejemplaridad”, Mas considera que este ejercicio “habría tenido que empezar porque la consellera” de Comercio, Marián Cano, “paralizara el proceso de elecciones en las cámaras”. Ya que, “si no, se deja que la nube negra de la corrupción se ponga por encima de una corporación de derecho público” cuando “hay sospechas”, y “la ciudadanía no puede dudar de la administración: no es justo”, ha concluido, pidiendo “luces y taquígrafos” ante este caso.