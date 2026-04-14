El PSOE formaliza su personación como acusación en el caso de los bono comercio de Alicante

Un nuevo movimiento en el procedimiento judicial que afecta al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante. El PSOE ha formalizado su personación como acusación en el caso contra Carlos Baño, que fue detenido (y posteriormente puesto en libertad con cargos) el pasado 13 de marzo en el marco de una investigación por posibles irregularidades en la tramitación de los bono comercio, iniciativa desplegada desde la Diputación de Alicante cuando la presidía el ahora también expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Los socialistas ya acordaron personarse en el caso durante la ejecutiva provincial del partido celebrada el pasado 27 de marzo. Este martes han formalizado el contenido del acuerdo para participar en el proceso que investiga las posibles irregularidades en la gestión de los bonos y con el argumento de “defender el uso del dinero público que invirtieron tanto el organismo provincial como los ayuntamientos”.

En un comunicado emitido por el partido recuerdan que al presidente de la Cámara de Comercio, quien ha reconocido públicamente su amistad con Mazón, “se le imputan fraude en subvenciones, falsedad documental y posible estafa” tras “realizar supuestamente un uso irregular de los fondos públicos” de la campaña del bono comercio.

A su vez, desde la formación socialista, dirigida a nivel provincial por Rubén Alfaro, también alcalde de Elda, aseguran haber “denunciado desde el inicio la falta de transparencia y las dudas en la gestión de estas ayudas públicas destinadas a apoyar al comercio local”, por lo que consideran “necesario dar un paso más en defensa del interés general y de los recursos públicos”, tal como también han defendido este martes con la presentación de una proposición no de ley en las Cortes.

Por último, han reiterado su exigencia de “suspender la concesión de fondos públicos a la Cámara” mientras su presidente siga siendo objeto de investigación judicial, aunque proponen medidas para paliar esta falta de subvenciones; y la portavoz provincial del PSOE de Alicante, Bárbara Soler, también referente de la formación en Torrevieja, destaca que la personación responde a su “compromiso con la transparencia, la legalidad y la defensa del dinero público”.

El abogado encargado de la personación será Fernando Cazorla, el mismo que se ha encargado de la personación en el caso que investiga las adjudicaciones de viviendas protegidas del residencial Les Naus, escándalo destapado por INFORMACIÓN a finales de enero.