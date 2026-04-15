Una ministra, medio Consell y tres síndics: el desembarco político para la Santa Faz en Alicante

Un año más la Peregrina de la Santa Faz ofrecerá un amplio escaparate de representantes políticos. Si el año pasado el principal protagonista del recorrido fue, curiosamente, el gran ausente, este año las cosas serán diferentes. La edición anterior estuvo marcada por la inasistencia del entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en un momento en el que su presencia pública generaba protestas en las calles tras la gestión de la dana, que causó 230 muertos en la provincia de Alicante y que acabó costándole el cargo un año después de los hechos.

Su sucesor, Juanfran Pérez Llorca, sí que asistirá a la romería, tal como ya ha hecho en otras ocasiones. Por ejemplo el año pasado, cuando era síndic del PPCV en las Cortes y número dos de su partido a nivel autonómico. Con él desembarcarán seis de sus once consellers, según han informado individualmente. Estos serán los alicantinos José Antonio Rovira, titular de Economía y Hacienda; y Marián Cano, consellera de Turismo. De fuera de Alicante les acompañarán, a su vez, la vicepresidenta Susana Camarero, que el año pasado ejerció como máxima representante del Consell ante la ausencia de Mazón; y los consellers Miguel Barrachina (Agricultura y portavoz del gobierno autonómico), Carmen Ortí (Educación y Cultura) y Elena Albalat (Servicios Sociales).

También destacará la presencia de la ministra de Ciencia, Diana Morant, que en la anterior edición también hizo el recorrido ejerciendo, al mismo tiempo, como secretaria general del PSPV. Si se repite la imagen habitual de primeros cargos en primera fila, Morant caminará junto a Llorca, que se estrena al frente de la romería; junto al alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP); al presidente de la Diputación, Toni Pérez (PP); y al lado de Llanos Massó (Vox), presidenta de las Cortes, en la comitiva.

Otros cargos

A la romería de este año se prevé la asistencia de tres de los cuatro síndics de las Cortes. Solo se ausentará el de Vox, José María Llanos, ya que desde las otras formaciones han confirmado que sus portavoces parlamentarios harán el recorrido. Estos son el alcoyano Nando Pastor, del PP; José Muñoz, del PSPV; y Joan Baldoví, de Compromís.

En cuanto a los diputados autonómicos, en el PP no han confirmado quiénes participarán en el recorrido, sin aclarar tampoco si lo hará el expresidente Mazón, que mantiene su acta en la cámara autonómica. Sí que han despejado dudas en el resto de partidos. Desde el PSPV aseguran que estarán los alicantinos Yaissel Sánchez, Mayte García, Marisa Navarro, Ramón Abad y José Díaz. Este último, que ha ganado notoriedad en sus intervenciones parlamentarias relacionadas con el escándalo del residencial Les Naus y con la investigación judicial al presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, se halla actualmente en una disputa soterrada para conseguir ser candidato a la Alcaldía de Alicante en las elecciones municipales del año que viene.

Entre los socialistas se hará notar la baja del nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, cara habitual en los últimos años. Tampoco acudirá la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ni el ministro de Transportes, Óscar Puente, que seguirá sin estrenarse en la Peregrina pese a su vínculo forjado con Alicante.

De las filas de Compromís acudirá la síndica adjunta y exvicepresidenta del Consell, Aitana Mas, junto a los diputados autonómicos Gerard Fullana y Carles Esteve. Este último reaparece en Alicante tras haber sido nombrado portavoz de su partido, Iniciativa, uno de los que integran la coalición valencianista. La máxima representante orgánica de la principal formación que acoge Compromís, Més, también hará acto de presencia. Se trata de Amparo Piquer y su asistencia pretende cubrir el vacío que dejará la diputada en el Congreso, Àgueda Micó. Tampoco se prevé la participación del otro diputado de Compromís en la cámara baja, aunque éste integrado en Sumar (Micó se fue al grupo mixto), Alberto Ibáñez.

En cuanto a Vox, sus diputados autonómicos por Alicante sí que asistirán con una excepción, la de Miguel Pascual, baja por motivos personales. Sí que lo harán, según fuente del partido, Julia Llopis, Teresa Ramírez, José Muñoz y Ana Vega, esta última a cambio de que su marido, el concejal Mario Ortolá, se quede en casa para cuidar de sus hijos en una jornada festiva y garantizar la conciliación. De los dos diputados de la ultraderecha en el Congreso por Alicante se sabe que David García no irá y José María Sánchez, expulsado del pleno el martes por encararse con el vicepresidente del Congreso, no ha aclarado si participará o no en la romería. La de esta semana no fue su primera expulsión, ya que logró el mismo hito hace cinco años por llamar “bruja” a una diputada del PSOE.

Instituciones alicantinas

En cuanto a la Diputación y al Ayuntamiento se espera la asistencia de la gran mayoría de representantes. En el PP provincial creen que asistarán todos sus miembros en el pleno de la institución. No ocurrirá lo propio en el PSOE, donde solo se espera la presencia de cuatro de sus trece diputados. Estos serían Raúl Ruiz (también concejal en Alicante), Raquel Marín (Sant Joan d'Alacant), Francis Rubio (Elche) y José Antonio Amat (Elda). El último es el alicantino con más peso en la ejecutiva autonómica del PSPV, que lidera Diana Morant, además de concejal en Elda, donde es alcalde su compañero Rubén Alfaro, secretario provincial del partido, que también acudirá acompañado, previsiblemente, de veteranos como el exsenador Ángel Franco, que no acostumbra a ausentarse en los actos que atraen focos mediáticos.

Entre los socialistas, el gran ausente de la Diputación de Alicante será Vicente Arques, su portavoz, que se quedará en la localidad de la que es alcalde, l'Alfàs del Pi, donde se celebra el día de la independencia municipal, lograda el 16 de abril de 1836 en separarse de la Baronía de Polop. No fallarán a la cita los únicos diputados provinciales que tienen Compromís y Vox, Ximo Perles y Gema Alemán, respectivamente.

En cuanto al Ayuntamiento de Alicante se espera la presencia de todos los concejales excepto de Manolo Copé, portavoz de Esquerra Unida-Podemos, fiel al “carácter laicista” de su organización (EUPV), que le impide “participar de forma institucional en la procesión”. Eso no entorpecerá, según informan desde su formación, que sus militantes participen en la Peregrina, aunque de hacerlo sería a título personal.

La romería del año pasado estuvo marcado por la disputa política tras la pancarta que Joves PV, las juventudes de Compromís, sacaron en el recorrido con el lema "Mazón dimissió". Un mensaje que disgustó al PP, tal como hizo ver el alcalde Luis Barcala. La formación también rechazó los mocadors que lucían muchos representantes del PSOE con un lema similar. Este año, sin Mazón en la presidencia, y seguramente tampoco en el recorrido, se espera una jornada de menos disputa que la anterior, y también si se compara con la que vendrá en 2027, a pocas semanas de las elecciones municipales y, probablemente, también de las autonómicas.