Toque de atención del PSPV para evitar que se anuncien candidaturas electorales a espaldas de la dirección

Un freno en el ámbito municipal: ni un alcaldable antes de que se inicie el proceso oficial pese a que el reloj electoral ya está en marcha. El PSPV ha enviado una circular interna a las secretarías generales y a las organizaciones provinciales, comarcales, locales y de distrito para “recordar” que “los procesos de elaboración de las candidaturas municipales y autonómicas vienen regulados” por los estatutos y reglamentos del partido. Todo un intento de frenar movimientos para impulsar, principalmente, candidatos a alcaldías a poco más de un año de las elecciones de mayo de 2027.

El comunicado, firmado por el secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell; y por el secretario de Política Municipal, José Antonio Amat, número cuatro de la ejecutiva y el alicantino (natural de Elda) con más peso en la dirección liderada por Diana Morant, advierte de que “el órgano encargado de determinar el calendario de la convocatoria de primarias y procesos de elaboración de candidaturas es el Comité Federal del PSOE”, es decir, la dirección estatal que ejerce el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Dicho calendario se establecerá, según fuentes cercanas a la dirección del PSPV, después de las elecciones andaluzas, que se celebrarán el 17 de mayo. “Sin esta convocatoria el calendario se habría anticipado”, asegura una favorable a la toma de la decisión.

Según las mismas voces, con la orden se pretende “paralizar” algunos movimientos a nivel municipal y evitar que los candidatos potenciales se postulen antes de hora, y a espaldas de la dirección autonómica. Unos movimientos que, afirman, se están produciendo “más bien en la provincia de Valencia”, donde cercanos al secretario provincial, Carlos Fernández Bielsa, también alcalde de Mislata, han amagado con movimientos de este tipo. Bielsa, como los otros dos secretarios provinciales de la Comunidad (el de Alicante es Rubén Alfaro, alcalde de Elda), fueron informados sobre estas intenciones antes de enviar el comunicado.

Alicante

En la provincia de Alicante, apuntan, “las prisas” por postular y formalizar candidatos se localizan más “en grandes ciudades” donde el PSOE está en la oposición, tales como Orihuela, Benidorm o San Vicente del Raspeig. En la ciudad de Alicante, donde la dirección la ejerce una gestora, el órgano está “bien conectado” con la ejecutiva autonómica (su presidente es José Antonio Amat, aunque algunos antiguos dirigentes han manifestado su desacuerdo con que dicha gestora, creada para apartar a Ángel Franco del control de la ejecutiva local, se alargue hasta las elecciones y que el candidato no sea elegido a través de una asamblea, sino por designación directa de Morant.

La circular, a su vez, puede interpretarse como un aviso a navegantes tras lo sucedido en Elche, donde el portavoz en el Ayuntamiento, Héctor Díez, verbalizó en enero su voluntad de ser candidato a la Alcaldía con el apoyo de Alejandro Soler, dirigente orgánico de larga trayectoria que en su momento se postuló para disputar el mando del PSPV a Morant.

Calendario

Aunque la intención del partido es que los aspirantes a candidatos “no vayan por libre”, lo cierto es que la dirección federal del PSOE siempre ha marcado los plazos y los nombramientos, en ocasiones, han llegado con demora. En el caso de Alicante ciudad, por ejemplo, ha habido momentos en que la designación ha llegado en enero, como ocurrió con Francesc Sanguino en 2019, retraso que tradicionalmente ha contribuido a frustrar las expectativas electorales del candidato de turno. Actualmente, en el momento más delicado para el alcalde de Alicante, Luis Barcala, del PP, tras el escándalo de las adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial Les Naus, destapado por INFORMACIÓN a finales de enero, el PSOE, principal partido de la oposición, sigue sin tener un candidato a un año de las municipales.

En la dirección del PSPV aseguran que la intención es que “antes de otoño” los alcaldables ya estén nombrados. “Será así casi con total seguridad”, afirman. Sea o no sea así, el verano se espera movido entre las agrupaciones locales del PSOE.