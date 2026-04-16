De Mazón a Les Naus: la polémica política se instaura en la Santa Faz de Alicante

El consenso que la Santa Faz genera entre las formaciones políticas se exhibe en la Peregrina con la participación conjunta. Nadie se lo quiere perder. Pero no evita que, en una jornada multitudinaria que ofrece un altavoz potente, cada partido transmita el mensaje que más le conviene. Y ya son dos años consecutivos en los que al PP le interesa trasladar con especial interés que la celebración debe desmarcarse de discursos de otro tipo, en alusión a los políticos.

Así se vio el año pasado, cuando el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, fue protagonista principal el recorrido pese a no asistir. Estaba de viaje en Estados Unidos en una “misión comercial” que evitaba, de facto, una escena previsible de abucheos. Este año, con Mazón apartado del foco tras su dimisión como presidente, el escándalo de las adjudicaciones de viviendas protegidas del residencial Les Naus, que no deja de ofrecer titulares polémicos desde finales de enero, ha sido el asunto político de la jornada, destacado por el PSOE y por Compromís y esquivado, desde el primero minuto, por los representantes del PP.

El presidente de la Generalitat, Pérez Llorca; el alcalde de Alicante, Luis Barcala; la concejala Cristina Cutanda, la presidenta de las Cortes, Llanos Massó; y la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, en la eucaristía. / Rafa Arjones

Tanto es así que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a primera hora de la mañana, declaraba ante los medios que hay “muchísimos días para hacer valoraciones políticas, pero en estos días tan señalados”. Seguidamente, y también sin haber sido preguntado, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, apuntaba que “es un día de fiesta” y que “el que se centre en otra cuestión no sabe a donde ha venido”.

Una actitud que refleja una incomodidad latente. La izquierda, como era de esperar, no ha desaprovechado la situación. La ministra Diana Morant, también secretaria general del PSPV, que empezaba su atención a los medios citando por error la Romería de les Canyes (de Castellón) en lugar de la de Santa Faz, criticaba la “falta de fiscalización por parte de las administraciones” en el caso: “Se han regalado estas viviendas a quien se ha querido". Por su parte, Aitana Mas, síndica adjunta de Compromís (el portavoz titular, Joan Baldoví, no llegó a iniciar la Peregrina tras encontrarse indispuesto), consideraba que el PP “debe dar explicaciones y dedicarse a hacer una limpieza profunda y dirimir responsabilidades”. Ambas exigieron la dimisión de Barcala.

Representantes de Compromís, con la síndica adjunta, Aitana Mas, a la derecha, antes del comienzo de la Peregrina. / Rafa Arjones / Alex Domínguez

En cuanto a Vox, fiel a su postura en los últimos meses (pese a que empezó pidiendo también la dimisión del alcalde), rechazaba hacer valoraciones remitiéndose a la festividad de la jornada a través de la presidenta de las Cortes, Llanos Massó.

El recorrido

Iniciado la romería hasta la Santa Faz, los reproches se dejaban a un lado, al "apagarse" los micrófonos. Cosa que no ocurrió el año pasado, con la pancarta desplegada por las juventudes de Compromís que lucía el lema “Mazón dimissió”.

Este año, la Generalitat ha recuperado la normalidad presidencial. Llorca, que se estrenaba en la romería en su cargo (el exalcalde de Finestrat ha realizado el recorrido en otras ocasiones antes de llegar al Palau), lideraba una comitiva en la que también estaban Barcala, Massó y Morant, que en ocasiones han cambiado de compañía. La que menos varió fue la ministra, acompañada en casi todo el recorrido por Manuel Pineda, subdelegado del Gobierno en Alicante desde principios de marzo.

Representantes de Vox, con la presidenta de las Cortes, Llanos Massó, a la cabeza. / Rafa Arjones / Alex Domínguez

Pineda fue de los primeros en llegar a la concatedral. Escasos minutos después de las 7 de la mañana coincidían, en lugares distintos de la plaza que acoge el templo religioso, el síndic del PSPV, José Muñoz; el comisionado para la Recuperación de la dana, Raúl Mérida (PP); y Juan Utrera, concejal de Vox en Alicante. Pineda, quien fuera alcalde de Rafal durante 15 años, hizo la Peregrina por primera vez. Una suerte para Morant, ya que sin él se habría encontrado aún más sola en el recorrido. Poco más de tres personas hablaron con ella más de un minuto en la Peregrina, salvo en la recta final del recorrido. Uno fue Llorca. Otro, de manera inesperada, el rector de la UMH, Juanjo Ruiz, pese al conflicto por el grado de Medicina que enfrentó (sin disimulo) a ambas instituciones. Y también el concejal de Movilidad Urbana y Vivienda, Carlos de Juan (PP), que le dio conversación tras mantener una larga charla con la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, también consellera de Vivienda. Tras más de una hora de escasa compañía, la secretaria general del PSPV se vio repentinamente rodeada en el final del recorrido.

La ministra Diana Morant junto con el rector de la UMH, Juanjo Ruiz; el subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda; y el obispo José Ignacio Munilla. / INFORMACIÓN

En el último tramo, antes de acceder a las inmediaciones del monasterio, los altos cargos del PSOE irrumpían a la altura de la ministra. Entre ellos estaban el secretario provincial y alcalde de Elda, Rubén Alfaro; la portavoz en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, entre otros. “Venga, venga: ahora es el momento de la foto”, exclamó Pineda con prisa. Apenas unos metros después, los socialistas se salieron de la comitiva para evitar participar en la eucaristía, dejando a la derecha y a la ultraderecha que ocuparan políticamente este espacio.

Religiosidad desigual

Antes y durante las palabras del obispo José Ignacio Munilla, que comparó las víctimas de la guerra y del aborto, los representantes políticos intercambiaban palabras afectados por la intensidad del sol, que forzaba a los presentes a protegerse. Cualquier elemento era bueno. Prueba del calor era la aceptación de Llorca del protector solar ofrecido por el alcalde, Luis Barcala, más preparado para la ocasión.

El presidente Pérez Llorca y el alcalde Luis Barcala junto al presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, y las belleas del Foc, Adriana Vico y Valentina Tárraga. / Rafa Arjones / Alex Domínguez

Junto a ellos, entre otros, se situaron por protocolo las concejalas síndicas, Cristina García y Begoña León, además de Massó y los consellers Miguel Barrachina (Agricultura), Nuria Martínez (Justicia); Marián Cano (Turismo) y José Antonio Rovira (Economía), quien por cierto hizo buena parte de la Peregrina por su cuenta, por delante de la comitiva.

Al otro lado se encontraban los representantes de la Diputación con la ausencia de última hora del presidente, Toni Pérez, sometido el día anterior a una intervención quirúrgica “leve”. Sí que participaron en la Peregrina, aunque no en la eucaristía, los representantes de Compromís, con Aitana Mas a la cabeza tras la baja por una indisposición de Baldoví y la compañía de concejales, los diputados autonómicos Carles Esteve y Gerard Fullana y la dirigente de Més, Amparo Piquer que acabaron, como marca su tradición, en la sede de la coalición en Sant Joan d'Alacant.

Foto solicitada por Manuel Pineda con la ministra Diana Morant y otros representantes del PSOE. / EFE

Durante el recorrido, debido a la nutrida presencia de cargos en las primeras filas, se produjeron pequeños contratiempos sin consecuencias. César Sánchez y Joaquín Melgarejo, ambos diputados nacionales del PP (y que no se separaron en toda la romería), tropezaban en distintas ocasiones. El síndic del PP, Nando Pastor, evitaba caerse apoyándose en la espalda del diputado autonómico Manuel Pérez Fenoll. Más peligro corrió, aunque supo sobreponerse a tiempo de un traspié, David Olivares, presidente de la Federació de Fogueres, acompañado de la Bellea del Foc, Adriana Vico; la infantil, Valentina Tárraga; y las damas de honor. Para ellas era su último gran acto en sus cargos, dado que los días 1 y 2 de mayo se elegirán a las sustitutas. Representantes de otros ámbitos tampoco se perdieron la cita, como Carlos Castillo, adjunto al Síndic de Greuges; José Antonio Belso, director de Suma; Manuel Lafuente, comisario jefe provincial de la Policía Nacional; Francisco Poyato, coronel jefe interino de la comandancia de la Guardia Civil de Alicante, y José María Conesa, jefe de la Policía Local de Alicante, también se dejaron ver.

Entre aglomeraciones, la concentración de caminantes en un túnel motivaba los gritos irónicos de Begoña León, concejala de Bienestar Social, que pedía precaución a gritos y entre risas. Su compañera Mari Carmen de España, titular de Empleo, advertía: “¡Nos comen!”. Antes, Nayma Beldjilali (Cultura) y Cristina Cutanda saludaban a sus familiares, ubicados en un margen del recorrido con sus hijos pequeños en brazos desde la distancia para no romper un protocolo que sí que obvió Luis Morata, el último en incorporarse a la corporación tras la dimisión de Rocío Gómez.

El nuevo concejal de Planes Estratégicos fue saludado efusivamente por un conocido en el recorrido (“¡Ahora eres VIP!”, bromeaba) y posteriormente se reincorporaba al lugar que ocupaba acelerando el paso. Tal como harían más tarde, lo de avivar el andar, los cargos del PSOE para unirse a Morant al final de un recorrido, en el que también han participado otros alcaldes de la comarca, como Pachi Pascual (San Vicente del Raspeig), Juanjo Berenguer (El Campello), Santiago Román (Sant Joan d'Alacant) y Rafael García (Mutxamel), acompañados por miembros de sus gobiernos.