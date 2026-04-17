Freno al servicio de asesoramiento a personas LGTBIQ+ en Alicante

Malas noticias para la igualdad. El servicio Orienta en la provincia de Alicante, concebido para ofrecer ayuda y asesoramiento a personas del colectivo LGTBIQ+, no ha contado con ninguna empresa ni entidad que lo pueda asumir.

Este viernes, el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado la resolución de la Dirección General de Diversidad, que depende de la Conselleria de Igualdad que lidera la vicepresidenta Susana Camarero, en la que declara “desierta” la convocatoria para la prestación de este servicio de “asesoramiento y apoyo” al colectivo y a sus “familiares y personas allegadas” en la provincia de Alicante.

Se trata del servicio Orienta, que fue impulsado por primera vez por el gobierno del Botànic y que con el cambio en el Consell en 2023 se mantuvo, aunque con modificaciones que disgustaron a los colectivos por la igualdad. En octubre, la entidad gestora del servicio, Diversitat Col·lectiu de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals, renunció a él por no encontrarse al corriente en el pago de impuestos y de la Seguridad Social.

A su vez, la entidad aseguró sufrir “retrasos” en los pagos de la administración, hecho que le habría llevado a su insostenible situación económica, y afirmaron que su renuncia se llevaba a cabo “por coherencia”, a través de un mensaje que evidenciaba su distanciamiento del Consell.

Ante aquella situación la Conselleria de Igualdad y Vicepresidencia Primera del Consell garantizó que los servicios se seguirían prestando “mientras se tramita el procedimiento para la nueva adjudicación de la acción concertada”. Esta adjudicación es la que ha quedado desierta.

Por eso, desde octubre el servicio funciona “de manera muy limitada”, dicen voces relacionadas con el colectivo, que explican que el asesoramiento se realiza “a través de un número de teléfono” pero con “muchas dificultades para que los solicitantes sean derivados a profesionales que presten la ayuda”. Entre los servicios que el programa pretende prestar está la atención psicológica y social, grupos de autoayuda o abogados en caso de conflictos laborales.

Según se explica en el mismo DOGV, hubo dos entidades que concurrieron a prestar el servicio presentando solicitud. Una, la Fundación Asunción Robles Torrecilla de la Comunitat Valenciana, fue requerida a realizar una subsanación que finalmente no llevó a cabo, según el diario oficial. En cuanto a la otra, la Fundación Mar a Mar, acabó renunciando a la formalización del concierto.

Juan Lledó, presidente de esta última fundación, explica que renunciaron porque el servicio "concluía este mes de junio y la estructura que había que organizar era muy potente”. Un propósito, según él, “inalcanzable” a corto plazo.

En principio, las entidades contemplan que la Generalitat saque próximamente una nueva licitación del servicio en los próximos meses.