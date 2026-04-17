Sonia Castedo rechaza la postura del PPCV sobre la convocatoria de un congreso: “Tremendamente irrespetuoso”

Continúa la controversia en el PPCV alrededor de la convocatoria de un congreso para renovar los órganos internos. Sonia Castedo, exalcaldesa de Alicante, ha rechazado las declaraciones del secretario general y número dos del partido, Carlos Gil, que ha considerado “tremendamente irrespetuosas”.

Concretamente, en una entrevista a Interdiario, Gil ha declarado que “la gestión institucional está por encima del ruido político”, y ha subrayado que “el congreso llegará cuando tenga que llegar”. Sin embargo, considera que el partido “no puede estar hablando de parar todas las acciones de gobierno para llevar a cabo un congreso que quieren aquellos que están fuera del PPCV”.

El congreso es una demanda del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, que trabaja desde hace más de un año para presentarse como candidato para volver a presidir el partido. En este intento cuenta con la ayuda de la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, involucrada en su campaña y quien ha rechazado las palabras de Gil.

Castedo cree que el argumento del actual número dos del PPCV, partido que lidera el presidente Juanfran Pérez Llorca a través de una gestora tras el paso al lado de Carlos Mazón, suponen “un absoluto desprecio a las voces de cientos de militantes” que, como la misma exalcaldesa, llevan “meses pidiendo la celebración de un congreso regional”. “No, señor secretario general, no somos ruido político: somos militantes con voz, sin complejos y con el legítimo derecho a pedir diálogo en nuestro partido y una buena dosis de higiene democrática”, ha dejado escrito.

Además, Castedo se ha preguntado “desde cuándo la celebración de un congreso supone la paralización de todas las acciones de gobierno”, recordando su participación en cónclaves anteriores y señalando que “jamás se paralizó el país cuando se celebraba un congreso nacional” del PP, por lo que “lo mismo” podría “decir a nivel local, provincial o autonómico”. La exalcaldesa ha concluido afirmando que “tal vez era cuestión de capacidades”.