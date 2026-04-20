El Síndic volverá a las Cortes para defender su informe anual tras el desaire de todos los grupos en 2025

Tras el menosprecio de todos los grupos del pasado año, el grupo parlamentario del PSPV ha registrado la solicitud para que el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, Ángel Luna, comparezca en las Cortes y dé cuenta de los informes anuales correspondientes a 2024 y también el recientemente elaborado, el de 2025. Dichos informes recogen la actuación del defensor autonómico en sendas anualidades, exponen las principales quejas ciudadanas y hacen un repaso, como cada año, de la salud institucional en cuanto a preservación de los derechos ciudadanos desde las administraciones.

Se da el caso, sin embargo, que durante el ejercicio anterior, Luna no fue llamado, en un hecho excepcional, a comparecer en el pleno de las Cortes para exponer su informe de 2024, que fue entregado a la presidenta de la cámara autonómica el 25 de marzo del año pasado sin que posteriormente ningún partido solicitara que el documento fuera expuesto y debatido en el pleno.

Esto fue así pese a que el artículo 53 de la Ley del Síndic recoge que dicha exposición se debe llevar a cabo antes de finalizar el periodo ordinario de sesiones en el que se haya presentado el informe anual correspondiente, disposición que ponía el límite en julio de 2025. De esta manera, la disposición no fue respetada por los grupos. Ni el PP, ni el PSPV, ni Compromís ni Vox solicitaron la comparecencia del defensor autonómico. Un desprecio que este año el PSPV quiere evitar, con la petición ya tramitada para que el Síndic exponga el informe de este 2025 y también el de 2024.

A mediados de marzo, el Síndic elevó a las Cortes el informe anual del pasado ejercicio sin haber sido llamado para defender el anterior. El de 2025 lo entregó a las Cortes el pasado 24 de marzo, cuando Ángel Luna, ante los medios, protestó por el “deterioro democrático” y por considerar que desde la cámara autonómica le intentan “tapar la boca”.

Estas quejas no solo proceden del hecho de no haber sido llamado a exponer el informe de 2024, sino por el cambio en el reglamento de las Cortes, que suprime la comparecencia del Síndic ante el pleno para exponer sus informes y la traslada a una comisión, según el apartado sexto del artículo 48. Un cambio que según Luna supone “una evidente reducción del papel institucional” de su cargo, tal como criticó en su comparecencia ante los medios el pasado 24 de marzo, debido a la menor visibilidad de su intervención en la cámara.

Ahora, con la solicitud de comparecencia registrada por la diputada socialista Mercedes Caballero, su formación intenta corregir el desaire generalizado del año anterior y pide que el defensor autonómico exponga sus dos últimos informes anuales en la cámara autonómica, concretamente “ante el pleno de las Cortes”. Un aspecto, este último, corregido por la Mesa controlada por Vox y PP, que en su última reunión tomó conocimiento de la solicitud y la tramitó recordando el cambio en el reglamento, que fija la Comisión de Peticiones como escenario para la exposición de los informes del Síndic de Greuges.

Datos territorializados

En el último informe del Síndic, correspondiente a 2025, la provincia de Alicante volvió a ser la que más quejas emite al Síndic de Greuges. En total, desde la provincia se remitieron 2.154 quejas en un territorio que cuenta con 2.033.566 habitantes.

Esta cifra convierte a la provincia de Alicante en la que más quejas registra por habitante, 105,92 por cada 100.000, datos que superan los de las otras dos provincias y la media de la Comunidad, que es de 89,62 quejas por cada 100.000 habitantes. En cuanto a la colaboración desde los ayuntamientos, el que más recibe en la provincia es el de Alicante, con 198 y más de un 70 % de colaboración con el Síndic, según calcula la institución.

Este porcentaje es de los más altos si se tiene en cuenta el elevado número de quejas tramitadas. Un porcentaje similar tiene el de la Vila Joiosa, con más del 72 % de colaboración; y Mutxamel, con casi el 71 %. En el caso opuesto estaría Ibi, con el 23 %; o Santa Pola, que no alcanza el 20 % tras haber recibido 46 quejas y haber colaborado solo en nueve.

Quejas concretas

El ámbito sobre el que más quejas se presentaron en 2025 fue el de Servicios Sociales, competencia que actualmente ostenta la consellera Elena Albalat, desde diciembre, tras la reforma que llevó a cabo el entonces recién nombrado presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Hasta entonces, este ámbito se había integrado en la Vicepresidencia Primera que lidera Susana Camarero.

Precisamente, en este sector el Síndic de Greuges presentó, el año pasado, dos quejas de oficio por la "situación generada" en los municipios de Alicante y Xàbia, "donde la plantilla de profesionales se redujo en torno al 50 %, lo que comprometió la adecuada atención de las personas dependientes, con discapacidad, con enfermedades mentales o de los menores".

En el caso de Alicante, "el Ayuntamiento no manifestó de manera clara, tal como exige la ley, la aceptación de las recomendaciones efectuadas", y el defensor concluyó que se había producido una "falta de colaboración", mientras que en el caso de Xàbia, también gobernado por el PP, el defensor concluyó que "había incumplido su obligación de garantizar la prestación de los servicios sociales de atención primaria básica, generando además listas de espera e interrupción de servicios básicos".

También en materia de Servicios Sociales, el Síndic se hizo eco de la queja interpuesta por el cierre del Centro de Día de plaza América, en el barrio alicantino de Altozano, ante el que el defensor instó a la Conselleria de Servicios Sociales y al Ayuntamiento a colaborar para "ofrecer una respuesta adecuada y ágil a las necesidades" de las personas mayores afectadas, aunque la institución queda a la espera de "recibir las respuestas finales de ambas administraciones".

Más duro se ha mostrado el Síndic en el caso de la queja por situación de riego prenatal de una mujer embarazada de ocho meses que sufría agresiones físicas por parte de hombres con los que convivía en un solar ocupado en San Antón, según la queja. El defensor cerró la queja de oficio "ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Alicante".

Tampoco se cerró de manera positiva la queja por el mal estado de conservación de edificaciones en Gran Vía Sur. Uno de los tejados de estas casas se derrumbó parcialmente recientemente, y antes de este suceso el Síndic concluyó que el Ayuntamiento "no aceptó las recomendaciones ni explicó las medidas que pensaba adoptar para garantizar" el cumplimiento de sus obligaciones para mantener estas construcciones.

En el informe anual también se menciona el problema de la vivienda como un fenómeno “creciente”, y el Síndic hace referencia en su informe anual a la “desagradable sorpresa que supuso advertir que la Ley de Presupuestos de la Generalitat, correspondiente a 2025, eliminó el procedimiento para conceder ayudas ante la inexistencia de viviendas disponibles para adjudicar”.