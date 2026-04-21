Llorca, sobre la posible huelga de profesores: "Espero que no sea una coincidencia que quede un año para las elecciones"

El 'president' de la Generalitat Valenciana, el 'popular' Juanfran Pérez Llorca, ha manifestado ante la posibilidad de que sindicatos docentes convoquen una huelga indefinida en mayo que espera "que no sea una coincidencia que quede un año para las elecciones".

Así lo ha indicado este martes en declaraciones a los medios de comunicación en Orihuela, tras visitar las obras de ampliación del Hospital Vega Baja, al ser preguntado por esta cuestión.

Sindicatos docentes advirtieron este lunes de que "la falta de compromiso real y efectivo" de la consellera de Educación, Carmen Ortí, en la mesa sectorial les aboca a la convocatoria de una huelga indefinida en mayo, que comenzarán a concretar ya la próxima semana. "Hemos salido como hemos entrado", indicaron.

El jefe del Consell se ha definido como una persona que "insiste siempre en el diálogo y en el entendimiento". "Los profesores y los maestros están haciendo una serie de reivindicaciones que ahora es muy difícil de poder atender o poder cumplir esas expectativas", ha apostillado.

Y ha continuado: "Yo entiendo que planteen cuestiones y que nos sentemos en una mesa, pero no puede ser bajo la amenaza de hacer huelgas. Los profesores lo que están pidiendo es un aumento salarial, en modo resumen".

"Lo pidieron durante los ocho años del Botànic y no se les dio y no decidieron manifestarse. Ahora han cambiado el criterio, deciden manifestarse. Yo espero que no sea una coincidencia que quede un año para las elecciones", ha añadido.

"Les pido que también atendamos a los alumnos", ha trasladado Llorca a los docentes de la Comunidad Valenciana, cuyos derechos ha dicho que respeta: "Por supuesto que sí, yo creo mucho en la figura del profesor".

"AMENAZA"

Pérez Llorca ha incidido en que "mayo es el último mes del curso escolar". "Vienen exámenes, vienen accesos a la universidad, y yo creo que eso tiene que ser una prioridad. No puede ser que ayer cuando había una reunión con la consellera de Educación ya se estaban manifestando antes de la reunión. Daba la sensación que estaba ya premeditado".

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Y ha sentenciado que, si quieren dialogar, "por supuesto que sí, este es el gobierno del diálogo", pero cree que "siempre estar con la amenaza de una huelga" no es "positivo". "Sinceramente yo creo que no es positivo", ha zanjado.