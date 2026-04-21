El Síndic de Greuges, convocado a comparecer en una comisión invisible de las Cortes

Del olvido parlamentario a la precipitación total. La Presidencia de las Cortes Valencianas ha emitido una resolución tras la Junta de Síndics celebrada este martes en la que cita al Síndic de Greuges a exponer sus informes anuales de los años 2024 y 2025.

Esta convocatoria, fijada para el jueves 23 de abril a las 10:30 de la mañana, se realiza después del menosprecio, por parte de todos los grupos con representación en la cámara, hacia el defensor autonómico, que el año pasado no fue llamado a exponer su informe del curso anterior (2024) pese a que la Ley del Síndic obliga a ello. Este martes, ante la propuesta del PSPV a que el Síndic de Greuges, Ángel Luna, exponga sus informes, la mayoría de la Mesa de las Cortes, que la ostentan el PP y Vox (los socialistas no forman parte de este órgano), han aceptado la propuesta a su manera.

Y es que los socialistas exigían que Luna expusiera sus informes en el pleno, tal como se hizo a partir de la nueva Ley del Síndic, aprobada en 2021, pero los partidos que controlan las Cortes contestaron amparándose en el nuevo reglamento de la Cámara, que desplaza la exposición del informe a la Comisión de Peticiones.

Este órgano lo integran los miembros de la Mesa de las Cortes y un diputado de cada grupo, lo que da lugar a una composición formada por cuatro miembros del PP, dos de Vox, dos de Compromís y uno del PSOE. Anteriormente todo el pleno podía participar en la exposición del informe del Síndic. Otra de las diferencias es que en el nuevo espacio no se suelen retransmitir en directo las sesiones, tal y como ocurre en el pleno y en el resto de comisiones, hecho que resta visibilidad a la sesión.

Por último, otra de las novedades en esta exposición de los informes de 2024 y de 2025 es que la comparecencia del Síndic de Greuges se ha fijado el 23 de abril, solo ocho días después de que el Boletín Oficial de las Cortes (BOCV) diera fe de su registro, cuando el artículo 66 del Reglamento de la cámara marca que el periodo como mínimo debe ser de diez días.

Críticas previas

Tras la entrega del informe a la Mesa de las Cortes, que tuvo lugar el 24 de marzo, Luna criticó ante los medios criticó la "evidente reducción del papel institucional del Síndic”.

En aquella comparecencia ante los medios, Luna criticó la “deriva por no respetar los derechos de las instituciones”, hecho que según él lleva a “no respetar los derechos ciudadanos” y a “taparles la boca”. También señaló lo que según él es un “deterioro democrático” que hará “muy difícil recomponer unos usos y costumbres que han dado buenos resultados”.