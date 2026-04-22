El PSOE acusa a Mazón y Toni Pérez de encarrilar con antelación la gestión del bono comercio con Facpyme

El PSOE ha acusado este miércoles a Carlos Mazón y al actual presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, de haber dejado encarrilada con antelación la gestión del bono comercio con Facpyme antes incluso de la aprobación formal de las correspondientes modificaciones de crédito. Los socialistas sostienen que la operativa estaba “completamente articulada y preasignada” y que la cronología de los hechos, unida a comunicaciones públicas de la propia institución provincial y de la organización empresarial, apunta a una planificación previa incompatible, a su juicio, con los principios de transparencia y concurrencia.

La acusación política del grupo socialista se apoya, por un lado, en la secuencia temporal del arranque del programa en 2022 y, por otro, en el modo en que se presentó públicamente la campaña de 2024. En este segundo caso, el PSOE pone el foco en que tanto la Diputación como Facpyme hablaban ya en mayo de ese año de la colaboración de esta última en el desarrollo de la iniciativa, cuando la convocatoria debía ser aprobada días después en un pleno extraordinario junto con la modificación de crédito correspondiente.

En la comunicación difundida entonces por la Diputación tras la presentación del programa, la institución aludía a la Cámara de Comercio y a Facpyme como entidades que colaboraban en el desarrollo de la campaña. En paralelo, una publicación de la propia Facpyme señalaba que la campaña de bono consumo dotada con 20 millones de euros la desarrollarían la Cámara de Comercio y la propia patronal. Para el PSOE, esa formulación evidencia que el papel de ambas entidades se daba por hecho antes del trámite formal que debía dar cobertura presupuestaria a la convocatoria.

El diputado socialista Raúl Ruiz ha manifestado este miércoles que “el problema no es solo lo que se hizo, sino cómo se hizo” y ha añadido que “se diseñó todo un sistema en el que ya estaba decidido quién iba a gestionar los fondos antes incluso de que el programa echara a andar”. En esa misma línea, el PSOE remarca que la subvención fue aprobada mediante modificación de crédito y entiende que esa circunstancia, unida a las declaraciones públicas de aquellos días, “refuerza la idea de que todo el proceso estaba previamente acordado”.

Los socialistas enlazan esa lectura con la cronología de 2022. Recuerdan que las bases del bono comercio se aprobaron el 10 de mayo de ese año, que Carlos Baño fue elegido presidente de la Cámara de Comercio el 29 de junio y que apenas dos semanas después, el 13 de julio, se constituyó como administrador único la mercantil Nexo Retail Alicante SL, dedicada a la gestión de este tipo de campañas. “Estamos hablando de un margen de apenas dos meses entre la aprobación de las bases y la creación de la empresa que acabaría gestionando los bonos. Es una secuencia que, como mínimo, resulta extremadamente reveladora”, señaló Ruiz.

Se diseñó un sistema en el que ya estaba decidido quién iba a gestionar los fondos Raúl Ruiz — Diputado provincial del PSOE

El PSOE añade además que Nexo Retail declaró a finales de 2022 beneficios superiores a 663.000 euros derivados de la gestión de los bonos, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, y recuerda que en agosto de aquel año Facpyme presumía públicamente de gestionar el bono consumo en 27 municipios de la provincia. Con ese conjunto de elementos, Ruiz afirma que los datos y la cronología muestran “de qué manera y en beneficio de quién fue organizada toda esta trama”.

La ofensiva socialista llega, además, en pleno arranque de la comisión de investigación abierta en la Diputación sobre el caso Baño. El pasado lunes quedó constituido ese órgano, presidido por Ana Serna, con un plan de trabajo impulsado por el PP que dejó fuera la comparecencia de Mazón. La próxima sesión se celebrará el lunes que viene y en ella está previsto que comparezca en primer lugar el propio Carlos Baño, a petición propia. Después intervendrá el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, como primer regidor citado dentro del calendario inicial aprobado por la mayoría del equipo de gobierno.

Ruiz ha aprovechado también para volver a cargar contra Toni Pérez por ese diseño de la comisión. A su juicio, el presidente de la Diputación “ya ha salvado a Carlos Mazón de comparecer en la comisión de investigación”, además de evitar la presencia de alcaldes del PP. En ese contexto, ha reclamado que deje de “echar balones fuera” y dé explicaciones sobre por qué, según la tesis socialista, desde la institución provincial se permitió o incluso se favoreció que la gestión de estos fondos acabara en manos previamente determinadas.

La investigación judicial, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción, se centra en la gestión de los bonos comercio de 2022 y 2023 en más de una veintena de municipios. Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, fue detenido el 13 de marzo y puesto después en libertad con cargos. La UDEF registró la sede de Facpyme y su defensa indicó entonces que se le atribuyen presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad.

Con ese telón de fondo, la nueva acusación del PSOE busca devolver el foco político a la cúpula de la Diputación en vísperas de una comparecencia clave en la comisión. Los socialistas intentan así sostener que el caso no se limita a la actuación de Baño o a la gestión concreta de los municipios, sino que remite también al diseño previo del sistema y a las decisiones que se adoptaron en la institución provincial antes de que el programa echara formalmente a andar.