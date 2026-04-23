El Síndic de Greuges carga en las Cortes contra la política de vivienda del Consell: “No sabemos qué hacer ya”

Corren malos tiempos para el Síndic de Greuges. O al menos así lo entiende su titular, Ángel Luna, que ha hecho una llamada de auxilio para proteger la institución. “Nos hemos enfrentado a la mala administración y creo que vale la pena que esta lucha se mantenga”.

Ha sido su conclusión en una exposición que ha durado poco más de media hora de los informes de los años 2024 y 2025 (el año pasado ningún grupo lo llamó a comparecer), tratados este jueves en la Comisión de Peticiones de las Cortes Valencianas después de que un cambio en el reglamento de la cámara propiciado por el PP y Vox haya trasladado la comparecencia del defensor autonómico del pleno a la otra sala, con una pérdida evidente de visibilidad.

De hecho, Luna ha iniciado su intervención tratando este tema, considerando que “se ha vulnerado lo que establece la Ley del Síndic de Greuges”, que fija la comparecencia en el pleno mientras que en la citada comisión sólo han hecho acto de presencia seis de sus nueve miembros, a los que hay que sumar los cuatro diputados (uno por grupo) que han tomado la palabra y la asistencia voluntaria de una diputada socialista.

El Síndic ha subrayado el “trasfondo político” de la decisión de trasladar su intervención a comisión, recordando que dicho cambio no ha ido acompañado de una “motivación” que lo justifique.

Informes anuales

Luna ha hecho un resumen ceñido básicamente a tres áreas. En materia de acceso a la vivienda, el Síndic ha lamentado que “parece que hay leyes que ignoran la realidad administrativa que hay detrás de la buena voluntad de quienes las aprueban”.

Tras recordar las directrices constitucionales y estatutarias para garantizar este derecho, Luna ha recordado que el parque público de vivienda no creció pese a que la anterior ley, la de 2017 aprobada por el Botànic, “establecía la necesidad de que creciera”.

El Síndic de Greuges, Ángel Luna, en la Comisión de Peticiones de las Cortes. / José Cuéllar / Cortes

En cuanto al Consell actual, el defensor autonómico ha señalado la retirada, en los presupuestos de 2025 (actualmente en vigor), de las “ayudas urgentes a situaciones de emergencia habitacional”. Una ausencia que ha motivado al Síndic a dirigirse a la conselleria que lidera Susana Camarero, recordando “la obligación de otorgar vivienda o ayuda sustitutoria de alquiler” de tal forma que el ciudadano necesitado sea atendido de manera inmediata. Luna, que ha señalado que la Conselleria de Vivienda no ha contestado 31 de las 36 resoluciones emitidas por la institución, y ha explicado que tras insistir en la recuperación de esta ayuda “a modo de placebo” les trasladaron la existencia de “una partida de 300.000 euros en los presupuestos para ayudas... para toda la Comunidad Valenciana. No sabemos qué hacer ya”, ha lamentado.

Servicios sociales y transparencia

Al ámbito de servicios sociales corresponden más del 40 % de las quejas que recibe el defensor autonómico. Cosa que, según Luna, “tiene que ver con medios, pero fundamentalmente con el diseño vigente en la Comunidad”.

En este punto, el Síndic ha cargado no solo contra la dinámica implantada por el Consell actual en base a las quejas ciudadanas, sino también contra la del anterior, en este caso por la ley de 2019 aprobada por el Botànic y que “establece que los servicios sociales tienen que tener una fuerte carga local”. Sin embargo, “cuando se confieren competencias a las autoridades locales pero no la capacidad de decisión, ni la financiación ni los medios suficientes, evidentemente se producen desajustes”.

Luna ha criticado, así, el modelo del “contrato programa”, que según él genera “carga burocrática” y “tensiones cada vez que se acaba la vigencia” de dicho contrato, que además provoca “interinidad” de los trabajadores e incapacidad para “cumplir con su obligación”, que es “atender a los ciudadanos”.

Los representantes de Vox y del PP, Jesús Albiol y Laura Chuliá, ante la comparecencia del Síndic de Greuges en la Comisión de Peticiones de las Cortes. / José Cuéllar / Cortes

Este tema lo ha enlazado con la regularización de migrantes. “Ahora los servicios sociales tienen que hacer el informe de vulnerabilidad” ante estos casos, ha dicho, y se ha preguntado si “no es, por naturaleza, vulnerable una persona que está sin papeles en un país que no es el suyo”.

Por último, el tercer eje ha sido el de la transparencia. Luna ha recordado que el 78 % de las quejas que los ciudadanos presentan ante el Síndic no tienen respuesta por parte de la administración solicitada. Se refería, así, a casos como peticiones al defensor para acceder a información pública no proporcionada por los ayuntamientos, lo que “denota una inclinación autoritaria grave en el ejercicio político”.

Respuestas políticas

Tras su exposición, Luna se ha sometido a las preguntas de los grupos parlamentarios y, en algunos casos, también a sus acusaciones. Las más agresivas han sido las del PP y las de Vox. El partido de ultraderecha, a través de Jesús Albiol, ha señalado al Síndic por “estar encantado de conocerse a sí mismo”, e incluso ha sugerido que es “un totalitario” por haber sido alcalde de Alicante (1991-1995) y “haber practicado” la negativa, según él, a facilitar la documentación solicitada, aunque sin concretar casos.

Vox tampoco ha concretado la acusación al Síndic de “tardar años en resolver cuestiones”, ante lo cual Luna le ha recordado que sus trabajos se realizan sobre quejas anteriormente no solucionadas por la administración, por lo que las demoras corresponden a otras instituciones.

Las diputadas del PSPV y de Compromís, Rocío Ibáñez y Nathalie Torres, ante la comparecencia del Síndic de Greuges en la Comisión de Peticiones de las Cortes. / José Cuéllar / Cortes

Por su parte, Laura Chuliá, del PP, le ha dicho a Luna que fue “quien más faltó al respeto de las instituciones, en este caso de la Presidencia de la Generalitat”, recordando, sin explicitarlos, los episodios de debate parlamentario entre el propio Luna, cuando fue síndic del PSPV (2007-2011), y el entonces presidente Francisco Camps. La síndica adjunta del PP ha tratado temas que según ella son ejemplo de “deriva institucional”, tales como la falta de presentación de los Presupuestos Generales del Estado o las críticas a decisiones judiciales. Ante estas palabras, Luna ha aclarado que no puede entrar en las competencias de otras administraciones ajenas a la Comunidad Valenciana.

La misma respuesta ha dado el Síndic cuando ha sido instado, por el PSPV y por Compromís (representados sucesivamente por Rocío Ibáñez y Nathalie Torres), a cuestiones como las consultas lingüísticas promovidas por la Ley de Libertad Educativa, sobre actuaciones de la administración autonómica durante la dana o sobre el escándalo de las adjudicaciones de viviendas en el residencial Les Naus, destapado por INFORMACIÓN a finales de enero. Todos estos casos están judicializados y el defensor, afirma, no puede entrar a valorarlos.

Sí que ha valorado otro aspecto de actualidad, la “prioridad nacional” introducida en el pacto entre el PP y Vox en Extremadura a instancias de este último partido, recordando las leyes que priorizan “el principio de no discriminación”.

La sesión, que se ha alargado durante dos horas, será la última de Luna como síndic si se cumple el mandato estatutario, que fija su salida en diciembre. Tres quintas partes de los diputados de las Cortes deberán elegir a su sustituto. Un desenlace que se antoja complicado si se tiene en cuenta el contexto de polarización política, que se ha visto reflejado este jueves en la Comisión de Peticiones.