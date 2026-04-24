El caso Baño vuelve a tensar la Diputación de Alicante tras aplazarse al 13 de mayo la comparecencia del presidente de la Cámara

El caso Baño ha vuelto a tensar este viernes la Diputación de Alicante después de que la comparecencia del presidente de Facpyme y de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, en la comisión de investigación sobre el bono comercio haya sido aplazada del lunes 27 al miércoles 13 de mayo. La decisión, comunicada por la presidencia del órgano, llega apenas unos días después de la constitución formal de la comisión y reabre el choque político entre el PP y el PSOE en torno al ritmo y al alcance de la investigación.

La explicación ofrecida por el equipo de gobierno del PP se apoya en razones de agenda. Según la institución provincial, la presidencia ha dejado sin efecto la convocatoria prevista para este lunes al atender la petición de uno de los miembros de la comisión (el portavoz de Compromís, Ximo Perles), que no podía asistir en esa fecha. Con ese argumento, el PP sostiene que el cambio permite garantizar la presencia de todos los diputados de los distintos grupos políticos cuando comparezca Baño, que había solicitado intervenir de forma voluntaria en esa primera sesión.

El nuevo calendario desplaza la cita hasta el 13 de mayo porque, además, la semana siguiente no se celebrará comisión al coincidir con el pleno ordinario de la Diputación, tal y como estableció el régimen de sesiones aprobado por el propio órgano. La primera comparecencia clave del caso se retrasa más de dos semanas respecto a la previsión inicial y la comisión vuelve a frenar justo después de echar a andar.

Desde el PSOE se acusa al PP de utilizar ahora como justificación la petición que ya formuló el pasado lunes Perles para aplazar la reunión del 27 por no poder asistir, una solicitud que, según destacan, en aquel momento fue ignorada. El diputado provincial Raúl Ruiz considera “llamativo” que esa circunstancia se use ahora como argumento para cambiar la fecha y sostiene que todo apunta a “una maniobra para ganar tiempo y dilatar el esclarecimiento de los hechos ante la gravedad de las informaciones que están saliendo a la luz”.

El grupo socialista ha añadido este jueves una nueva pieza a su relato sobre cómo se articuló la gestión del bono comercio al asegurar que Nexo Retail Alicante SL, la mercantil vinculada a esta operativa, mantuvo el mismo domicilio fiscal que Facpyme en la calle Orense de Alicante desde su constitución en julio de 2022 hasta octubre de 2025. Durante ese periodo, según el PSOE, Carlos Baño figuró como administrador único de la sociedad.

Todo apunta a una maniobra para ganar tiempo y dilatar el esclarecimiento de los hechos Raúl Ruiz — Diputado provincial del PSOE

Los socialistas sostienen que esa coincidencia refuerza la idea de una vinculación estrecha entre Nexo Retail y Facpyme durante los años en que se desarrolló la gestión de los bonos. Además, añaden que la sociedad nació con un capital social de 3.000 euros, con Facpyme como socio único y con un objeto social amplio ligado a servicios administrativos, organización de eventos, publicidad y actividades de apoyo a empresas. No fue hasta octubre de 2025, añaden, cuando se produjo un cambio en la estructura societaria, se constituyó un consejo de administración y el domicilio social pasó a otra dirección de Alicante.

Para Ruiz, esa secuencia evidencia “las prisas y la improvisación con las que se articuló todo el entramado” para aprovechar el sistema de bonos comercio impulsado por la Diputación primero con Carlos Mazón al frente y después bajo la presidencia de Toni Pérez. El diputado interpreta ese cambio posterior de estructura y de sede como un intento de desvincular la gestión de Nexo Retail de Facpyme y, por extensión, de la Cámara de Comercio. El PP, por el momento, no ha respondido a este nuevo argumento concreto, aunque en días anteriores ya negó que desde la Diputación se hubiera orientado a los ayuntamientos hacia una gestión a través de esas entidades.

El lunes pasado, en la sesión constitutiva de la comisión, el PP sacó adelante su plan de trabajo con su mayoría y dejó fuera la comparecencia de Carlos Mazón, mientras la izquierda denunció un uso del “rodillo” y criticó también que Baño fuera a intervenir a petición propia sin que la oposición hubiera podido estudiar previamente toda la documentación.

La investigación judicial, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción, se centra en la gestión de los bonos comercio de 2022 y 2023 en más de una veintena de municipios. Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, fue detenido el 13 de marzo y puesto después en libertad con cargos. La UDEF registró la sede de Facpyme y su defensa indicó entonces que se le atribuyen presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad.

Con ese telón de fondo, la comisión de investigación de la Diputación entra ahora en una nueva pausa antes incluso de arrancar sus comparecencias de fondo. Lo hace con un PP que defiende la normalidad institucional de sus decisiones y un PSOE que ve en cada movimiento un intento de enfriar o acotar un caso que sigue creciendo en el terreno judicial y político.