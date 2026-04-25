Novedades en la comisión sobre el escándalo de Les Naus en las Cortes tras dos meses de bloqueo

Si no hay un cambio en las previsiones, la próxima sesión de la comisión de investigación de Les Naus en las Cortes Valencianas tendrá lugar dos meses después de la constitución del órgano. La Mesa de la comisión, presidida por Ana Vega, de Vox, y que cuenta con José Ramón González de Zárate (PP) como vicepresidente y con la socialista María José Salvador como secretaria, se reunirá este lunes, 27 de abril, para fijar nuevas fechas.

En concreto, según fuentes del parlamento autonómico, la reunión tendrá lugar a las 13:30 horas en la Sala de Ponencias de la Asesoría Jurídica, y en ella se pretende fijar fecha para aprobar el plan de trabajo tras dos meses de demoras.

Con el plan aprobado se decidirá, entre otras cosas, la lista de comparecientes en la comisión, que previsiblemente pactarán el PP y Vox, pese a que en un primer momentos los ultras se mostraron muy beligerantes contra los populares tras saltar el escándalo, con reiteradas peticiones de dimisión al alcalde de Alicante, Luis Barcala.

Cabe recordar, entre otras cosas, que en el PP rechazan llamar a la consellera de Vivienda, Susana Camarero, pese a que su departamento fue el responsable de los controvertidos visados a los propietarios de viviendas, que ha llevado a diez de los dueños a ser imputados en la causa penal, y que Vox se muestra dubitativo al respecto después de que en un primer momento no contemplaran llamarla. Los planes de trabajo podrán registrarse hasta el jueves 30 de abril.

Según voces de las Cortes, se prevé que la próxima sesión de la comisión se celebre el lunes 4 o el martes 5 de mayo, ya que los días 6 y 7 habrá pleno. Este lunes está previsto, por el momento, acordar la fecha para el citado plan de trabajo y el órgano, previsiblemente, entrará en su fase de funcionamiento más activo después de que hayan pasado, si se cumplen las previsiones, dos meses entre la sesión constitutiva, que se celebró el 5 de marzo, y la siguiente reunión de la comisión.

Proceso

El escándalo de las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas fue destapado a finales de enero por INFORMACIÓN. Posteriormente se han sucedido dimisiones. Concretamente la de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, agraciada con uno de estos pisos; la de la directora general María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino también habían recibido viviendas, aunque conserva su puesto como jefa de Contratación; y la de Miguel Ángel Sánchez, que era jefe de Gabinete de la consellera de Turismo, Marián Cano, y la madre de sus dos hijas también era propietaria de uno de los inmuebles. Actualmente, el caso se encuentra judicializado y ya hay 15 imputados. Entre ellos, la propia Rocío Gómez y María Pérez Hickman.

La comisión de investigación en las Cortes fue aprobada a propuesta de Vox con el apoyo del PP, de Compromís, y con la abstención del PSPV el pasado 19 de febrero. Con más celeridad, aunque por ahora sin avances claros, está discurriendo la comisión a nivel municipal, donde diez de los once funcionarios llamados a comparecer han plantado a un órgano envuelto en la polémica por el oscurantismo hacia la oposición, con numerosas comunicaciones e incluso informes que no han sido facilitados en tiempo y forma.