Pilar Bernabé, a Francisco Bernabé sobre su vídeo mientras conduce: "Bórralo, pide disculpas y da ejemplo"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha criticado al senador del PP por Murcia Francisco Bernabé después de que este difundiera un vídeo grabado mientras conducía para lanzar un mensaje político dirigido al ministro de Transportes, Óscar Puente.

“Las distracciones al volante son hoy la principal causa de accidentes de tráfico”, ha advertido Bernabé en X, antes Twitter. En su mensaje, la representante del Gobierno ha reprochado al senador que asumiera un riesgo innecesario: “Arriesgas tu vida y la de quienes, a diferencia de lo que tú haces, conducen con precaución y sin preocuparse por salir bien en el vídeo”.

La publicación termina con una petición directa: “Bórralo, pide disculpas y da ejemplo”.

El reproche alude a un vídeo en el que Francisco Bernabé aparece al volante y se dirige a la cámara para hablar de la comisión de investigación sobre el sistema ferroviario. “En unas horas comenzamos la comisión de investigación del sistema ferroviario. Y no tengáis ninguna duda de que vamos a llegar hasta el final. Caiga quien caiga; toma nota, Puente. Buenos días y que tengáis una estupenda semana”, afirma el senador en la grabación.

Críticas al senador

El episodio ha generado críticas no tanto por el contenido político del mensaje, sino por el formato elegido: un vídeo grabado durante la conducción. El senador usa el manos libres, no lleva cascos y no toca el móvil durante la grabación, por lo que no estaría cometiendo una infracción en esos términos, pero sí aparta por momentos la atención de la carretera durante los 18 segundos que dura el vídeo.

La advertencia de Pilar Bernabé se enmarca en un asunto especialmente sensible para Tráfico: las distracciones al volante. La DGT insiste de forma recurrente en que el uso del móvil, la manipulación de dispositivos o cualquier pérdida de atención al conducir aumentan el riesgo de siniestro.

En campañas recientes en la Comunitat Valenciana, se ha señalado que las distracciones son un factor concurrente en alrededor del 30% de los accidentes mortales.

En un contexto de fuerte tensión entre Gobierno y PP por la gestión ferroviaria, el vídeo ha abierto otro frente: el de los límites entre la comunicación política permanente y las normas básicas de prudencia al volante. Ahí se sitúa el reproche de Bernabé, que resume su posición en una idea sencilla: ningún mensaje merece poner en segundo plano la atención en la carretera.