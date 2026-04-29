La disputa soterrada entre EUPV y Podemos por un asesor se recrudece en Alicante

El enfrentamiento entre Esquerra Unida (EUPV) y Podemos en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig por el nombramiento de un nuevo asesor tiene una destacada derivada en el Ayuntamiento de Alicante. En esta institución, donde la coalición tiene un solo concejal, el grupo municipal dispone de una asesora a media jornada, Lucía Ibáñez, que Podemos pedía relevar de este cargo para introducir a alguien de su círculo.

En concreto, a raíz del conflicto en San Vicente del Raspeig de la misma naturaleza después de que Podemos solicitara unilateralmente, sin contar con EUPV, el nombramiento de un nuevo cargo de confianza, la formación morada contestó, ante la solicitud de EUPV de convocar una comisión de seguimiento para seguir el acuerdo de coalición y resolver el conflicto, que “también” necesitaban “cubrir el asesor” que les “correspondía por el acuerdo en el Ayuntamiento de Alicante desde 2025”. En la respuesta, María Teresa Pérez, coordinadora de Podemos en la Comunidad Valenciana, no respondía sobre la solicitud para celebrar el encuentro.

El acuerdo al que se refería Pérez en esa respuesta es el de coalición electoral entre las dos formaciones y con otros dos partidos: Esquerra Republicana y Alianza Verde. En el punto cinco del documento, acordado a nivel autonómico en mayo de 2023, se disponía que “en caso de no formar parte del gobierno municipal el total de asesores será” en un 50 % para EUPV y la otra mitad para Podemos.

El pacto no hace referencias temporales a esta disposición, lo que da lugar a interpretaciones. En Podemos entienden que les corresponde un asesor desde mayo de 2025, cuando se alcanzó el ecuador del mandato. Y en EUPV afirman que en el acuerdo no se habla de “rotaciones automáticas”, además de considerar que “no es de recibo que a estas alturas se cambie a una asesora y que entre alguien que no conozca el funcionamiento interno del Ayuntamiento”. Por su parte, los morados se niegan a hacer valoraciones ante este aspecto por considerar que se trata de “asuntos internos de funcionamiento del grupo municipal que hay que hablar con EUPV”.

Situación

Lo cierto es que este choque enrarece unas relaciones que de por sí ya son difíciles. Podemos se halla inmerso en una gestora en la ciudad de Alicante desde febrero de 2024. La máxima representante del órgano es Natalia Jerez, concejala y portavoz en San Vicente del Raspeig y quien precisamente solicitó, de manera unilateral, el nombramiento de una asesora sin contar con EUPV.

Con un año de plazo antes de las elecciones municipales, los partidos ubicados a la izquierda del PSOE contemplan, con diferentes grados de entusiasmo en según cada caso, la posibilidad de realizar una candidatura en Alicante que aglutine todas las sensibilidades. Los precedentes para llegar a este objetivo no están siendo fáciles ni tampoco lo han sido anteriormente.

Otro ejemplo, en este aspecto, es la desactivación de la “comisión de seguimiento” del pacto en Alicante, sin funcionar por parte de Podemos desde septiembre de 2025. De aquella comisión formó parte Natalia Jerez junto a compañeros como Héctor García, que acabó recalando en las filas de EUPV. Precisamente, en aquel mes de septiembre de 2025, los morados esperaban una respuesta de EUPV a propósito del puesto de asesor en Alicante, pero esta última formación no respondió, se emplazó a hacerlo en octubre y finalmente lo hizo en febrero rechazando la solicitud.

En esa contestación, firmada por el secretario de Organización de EUPV, Rafael Úbeda, se aludía a la “desarticulación y falta de dirección de Podemos en Alicante”, que según esta organización “ha imposibilitado el trabajo durante todo este tiempo, siendo EUPV en solitario la encargada de hacer todo este trabajo”. Además, apuntaban que la intención de la decisión era “garantizar la estabilidad del grupo municipal a poco más de un año de las elecciones” y “dar continuidad al trabajo hecho hasta ahora” para “llegar a 2027 con la garantía de presentar a los ciudadanos de Alicante una candidatura de izquierdas seria y solvente”. Fuera de los canales oficiales, desde esta formación consideran que los argumentos de Podemos son "una excusa para justificar su actuación en San Vicente".

A la espera de los procesos internos que desemboquen en una futura candidatura unitaria, las relaciones entre los partidos de izquierdas no son las más propicias. Y Podemos, en manos de una gestora, se halla en la situación más delicada después de un ciclo en el que el liderazgo de Pablo Iglesias situó a la formación morada y a las candidaturas identificadas a nivel municipal en una gran posición de salida. Así se pudo ver, por ejemplo, en Alicante en 2015, donde Guanyar, dominada por EUPV pero patrocinada también por Podemos, se quedó a poco más de 2.000 votos del PSOE y pudo formar un tripartito que condujo a la izquierda a la alcaldía por primera vez en veinte años, pese a que no agotó el mandato.