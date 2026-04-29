El PSOE activa en Alicante una comisión de listas amplia para equilibrar familias ante el ciclo electoral

El PSOE de la provincia de Alicante ha activado su maquinaria interna para el próximo ciclo electoral con la aprobación de una Comisión Provincial de Listas amplia, paritaria y pensada para encajar equilibrios territoriales y orgánicos. El órgano ha salido adelante este miércoles en el comité provincial celebrado en Villena, en una cita que marca el pistoletazo de salida del proceso con Rubén Alfaro ya al frente de la estructura socialista alicantina.

Los socialistas ponen en marcha la comisión que tendrá que ordenar candidaturas en un momento en el que el partido busca recomponerse después del fuerte retroceso sufrido en 2023, cuando quedó relegado por el PP en buena parte del poder local, provincial y autonómico. La nueva etapa se abre con el objetivo de recuperar espacio municipal y autonómico y preparar con tiempo el siguiente ciclo.

Ese órgano tendrá una función especialmente sensible en la antesala electoral. La comisión intervendrá en la elaboración de listas en municipios de menos de 20.000 habitantes, en la propuesta de nombres por Alicante para las elecciones generales y, tras las municipales, en la configuración de los diputados provinciales. Después, esas propuestas deberán elevarse a los órganos superiores del partido, primero en el ámbito autonómico y posteriormente en el federal.

La comisión, aprobada por unanimidad, está integrada por treinta personas, con una composición paritaria de quince hombres y quince mujeres. La encabeza el secretario de Organización provincial, Alejandro Luengo, y la lista incorpora representantes de distintas comarcas y sensibilidades internas. Desde la dirección socialista se destaca que la composición se ha trabajado con los secretarios comarcales y con las distintas familias del partido, una fórmula que busca evitar desequilibrios en un órgano llamado a intervenir en uno de los asuntos más delicados de cualquier formación, como es quién va en las listas.

Uno de los datos más significativos es el mayor peso que adquiere la agrupación de Alicante ciudad. La capital coloca seis nombres en la Comisión Provincial de Listas: Quico Fenollar, Trini Amorós, Victoria Melgosa, Sandra Martín, Carlos Giménez y Llanos Cano. Tres de ellos —Fenollar, Giménez y Cano— se sitúan en el entorno del histórico dirigente Ángel Franco, que sigue intentando operar como una referencia interna en la agrupación alicantina. A ellos se suman dos concejalas socialistas en el Ayuntamiento, Amorós y Melgosa.

La sociedad necesita un PSOE fuerte que plantee alternativas al avance de la derecha Rubén Alfaro — Secretario general del PSOE en la provincia de Alicante

El refuerzo de Alicante se produce mientras la agrupación local continúa dirigida por una gestora tras la etapa abierta por la dimisión forzada de Miguel Millana. Por eso, la presencia alicantina en la comisión no supone una normalización orgánica plena en la capital, pero sí visualiza que la ciudad gana peso en el nuevo reparto provincial y que ninguna de sus sensibilidades principales queda al margen del órgano que moverá las futuras candidaturas.

La elección de Villena como sede del comité provincial también tiene lectura territorial. El municipio es una de las plazas gobernadas por el PSOE en la provincia y su alcalde, Fulgencio Cerdán, ejerce además como secretario comarcal del Alto y Medio Vinalopó. La cita ha permitido al partido apoyarse en uno de sus espacios de poder municipal en una provincia donde el PP domina hoy la mayoría de grandes instituciones.

Alfaro ha aprovechado el comité para presentar su informe político y marcar una línea de oposición frente al PP y Vox. Según ha explicado, el partido pondrá el foco en los pactos de la derecha con Vox en autonomías como Aragón, Extremadura y Castilla y León, especialmente por el concepto de “prioridad nacional”, que los socialistas leen como una alerta de alcance político también para la Comunidad Valenciana.

El secretario provincial también ha situado entre las prioridades de la oposición socialista asuntos de actualidad en Alicante como la investigación del bono comercio en la Diputación, la situación de la Cámara de Comercio, el problema de la vivienda y el escándalo de Les Naus. En ese punto, Alfaro ha reclamado mantener la presión política sobre el PP por lo que considera una falta de respuesta al problema habitacional en una provincia donde muchos municipios sufren falta de vivienda asequible.

El comité ha servido igualmente para empezar a mirar hacia las futuras primarias locales. El calendario deberá activarse desde el ámbito federal y habrá municipios donde los aspirantes tendrán que competir internamente. En algunas plazas el escenario aparece más despejado, especialmente allí donde el PSOE gobierna o tiene liderazgos consolidados, pero en otras agrupaciones la candidatura tendrá que resolverse con votación de la militancia. La idea que traslada la dirección provincial es que quien quiera encabezar listas deberá moverse y ganarse el respaldo interno.