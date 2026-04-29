El PSOE acusa a la Diputación de Alicante de ser la que menos invierte de las tres valencianas

El PSOE llevará al próximo pleno de la Diputación de Alicante una moción para cuestionar la política presupuestaria del gobierno provincial de Toni Pérez y situar de nuevo en el centro del debate una de las críticas que más se repiten durante el mandato: la falta de acción y de ejecución de la institución, especialmente en contraste con la etapa anterior de Carlos Mazón al frente de la corporación. Los socialistas acusan al ejecutivo provincial del PP de ser el que menos invierte de las tres diputaciones de la Comunidad Valenciana y de mantener un modelo presupuestario con escasa capacidad real para transformar el dinero disponible en actuaciones sobre el territorio.

La moción, que firma el portavoz socialista, Vicente Arques, parte del análisis de la liquidación presupuestaria de 2025 y pone el foco en la ejecución del capítulo 6, correspondiente a inversiones reales. Según el texto del PSOE, la Diputación de Alicante ejecutó solo el 34,83 % de esas inversiones, un porcentaje que los socialistas consideran especialmente bajo para una administración llamada a actuar como apoyo financiero y técnico de los municipios, en especial los de menor tamaño.

Arques sostiene que la comparación con las diputaciones de Valencia y Castellón deja a Alicante en una posición rezagada. “La Diputación de Alicante es la que menos invierte de la Comunidad Valenciana. Somos la tercera de tres en inversión”, señala el portavoz socialista, que acusa al PP de presentar presupuestos amplios, pero sin capacidad suficiente para ejecutarlos después. “Engañan sobre el papel. El presupuesto es bueno, pero la ejecución es mala”, afirma.

El PSOE sostiene que la Diputación mantiene comprometido en torno al 80 % de su presupuesto con gastos de personal, convenios, el ADDA o el MARQ mientras que la partida de inversiones reales queda en niveles de ejecución muy inferiores. Según Arques, el año pasado se presupuestaron cerca de 100 millones de euros en inversiones y solo se ejecutaron unos 34. Para los socialistas, esa cifra sitúa a la institución “a la mitad” de las otras dos diputaciones valencianas en capacidad inversora.

El PSOE enlaza esa baja ejecución con el volumen de recursos acumulados por la Diputación. Arques sostiene que resulta “un escándalo” que esto ocurra “teniendo 400 millones en el banco”. Según el portavoz socialista, este año la institución podría haber liberado 90 millones de euros y “solo ha liberado 10”, casi todos destinados al Plan + Cerca, una de las principales herramientas de ayuda a los municipios. “Y eso no es culpa de Pedro Sánchez”, añade, en alusión al argumento habitual del PP sobre las limitaciones que imponen las reglas fiscales del Gobierno central.

El presupuesto es bueno, pero la ejecución es mala y eso no es culpa de Pedro Sánchez Vicente Arques — Portavoz del PSOE en la Diputación de Alicante

La moción plantea que la Diputación presenta “importantes desequilibrios” que afectan a la eficacia de la acción pública y reclama una mejora estructural de la gestión presupuestaria. Los socialistas consideran que el peso del gasto corriente refleja una estructura poco orientada a la inversión y a la transformación de la provincia, lo que limita la capacidad de la institución para actuar como motor de desarrollo territorial.

El texto también cuestiona que Alicante mantenga una posición de menor ambición respecto a las otras diputaciones en ámbitos como la cooperación municipal, la movilidad en zonas rurales, la gestión de recursos esenciales, la promoción económica y turística o la planificación en materia de emergencias. Para el PSOE, son áreas estratégicas para garantizar la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades entre municipios, pero no reciben una respuesta suficiente por parte del gobierno provincial.

Las propuestas de resolución piden impulsar una mejora de la eficacia presupuestaria, reforzar un modelo de cooperación municipal más sólido y suficiente, promover políticas contra la despoblación, avanzar en soluciones de movilidad sostenible y accesible para entornos rurales, mejorar la planificación de los recursos hídricos, consolidar un modelo integral de prevención y respuesta ante emergencias y potenciar la promoción económica y turística de la provincia.

La crítica a la baja ejecución se completa con otro frente abierto por el grupo socialista sobre el presupuesto de 2026. El diputado José Ramiro Pastor ha señalado que la Diputación mantiene cerca de 400 partidas con dotaciones económicas mínimas o prácticamente inexistentes, lo que a juicio del PSOE evidencia “bloqueo y falta de planificación” en la institución provincial.

En concreto, los socialistas aseguran haber detectado 277 partidas con menos de 5.000 euros y 103 con menos de 1.000 euros, muchas de ellas con importes simbólicos de apenas 1 euro o 100 euros. Entre los ejemplos citan inversiones de carácter inmaterial con 100 euros, adquisición de inmovilizado material en Bienestar Social con 100 euros, inversiones en eficiencia energética en edificios provinciales también con 100 euros, 500 euros para equipos informáticos del MARQ o 100 euros para subvenciones a ayuntamientos en protección del patrimonio histórico-artístico.