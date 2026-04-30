La parálisis en San Fulgencio y en l'Alqueria d'Asnar llega a las Cortes Valencianas

Aunque no es su espacio común, la vida municipal también se introduce de vez en cuando en la política autonómica. Es lo que ha ocurrido este jueves en las Cortes Valencianas, cuando durante el pleno el diputado socialista Ernesth Blanch ha interpelado al conseller de Presidencia, José Luis Díez, sobre dos situaciones inéditas que se están dando en la provincia de Alicante.

Una es en San Fulgencio. En el Ayuntamiento de la localidad de la Vega Baja, con unos 10.000 habitantes, se evitó, el pasado mes de junio, que el socialista José Sampere regresara a la alcaldía gracias a un acuerdo con un partido de ámbito local. Un movimiento imprevisible lo evitó, ya que el pleno en el que debía llevarse a cabo la moción de censura contra José María Ballester, del PP, fue suspendido por orden de la Mesa de Edad, formada por dos concejales de este partido, que a día de hoy mantiene la Alcaldía.

Un juzgado, sin embargo, dio la razón al PSOE, que presentó un recurso, y ordenó la celebración del pleno pendiente, y recientemente la Fiscalía se pronunció en contra de la sentencia, pidiendo que no haya moción de censura antes de que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia, donde el PP ha presentado un recurso.

Usted deja claro que cuando haya un problema democrático el PP no aparece para arreglarlo Ernest Blanch — Diputado del PSPV

El otro caso es el de l'Alqueria d'Asnar, localidad de apenas 500 habitantes ubicada en el Comtat, donde el alcalde, César Palmer, abandonó Compromís para llegar a un acuerdo de gobernabilidad con el PP que su coalición no admitió. No fue este movimiento, legal, el que ha desembocado al Ayuntamiento a una situación de excepcionalidad, sino el bloqueo del regidor, que se atrincheró en el cargo archivando una moción de censura en marzo, asegurando que no se podía presentar otra y con una plaza vacante en la secretaría municipal que impide, entre otras cosas, “convocar plenos o tramitar mociones”, ha criticado Ernest Blanch.

José Luis Díez, conseller de Presidencia, durante el debate parlamentario. / José Cuéllar / Cortes

Los vecinos del pueblo se han manifestado con caceroladas para pedir la dimisión del alcalde y Palmer se mantiene como único miembro de su equipo de gobierno.

Debate parlamentario

Esta situación ha conducido a Blanch, del PSPV, a instar al conseller de Presidencia a “aprobar algún protocolo, dar alguna instrucción o hacer algo para que ningún ayuntamiento pueda impedir votaciones por mayorías artificiosas”. La propuesta no ha convencido a José Luis Díez, que pese a “compartir preocupación” con el representante socialista, negaba la posibilidad legal de que la Generalitat pueda establecer protocolos para “intervenir en situaciones del ámbito local”, ya que “existen soluciones jurídicas que dan respuesta”, refiriéndose a los tribunales; y “por respeto a la autonomía local”, sobre la que la Generalitat no dispone de jerarquía.

Compartimos el objetivo, pero no el camino que proponen José Luis Díez — Conseller de Presidencia

“Compartimos el objetivo, pero no el camino que proponen”, ha dicho Díez, ante lo que Blanch se ha mostrado indignado por entender que el vicepresidente segundo del Consell “deja claro que cuando haya un problema democrático el PP no aparece para arreglarlo”. El diputado socialista le ha acusado de “falta de voluntad política” y a su partido de “beneficiarse”, señalándole también por “proteger a una especie tan autóctona de las tierras alicantinas como del PP y que define muy bien al presidente Pérez Llorca: la del jeta”, ha dicho este diputado electo por Castellón.

Finalmente, Díez ha respondido considerando que la propuesta de Blanch es “un auténtico disparate jurídico”, en tanto que “las mociones de censura están reguladas por una ley estatal y su control corresponde a la administración del Estado”. Además, ha querido dar una idea de normalidad generalizada, recordando que “en la Comunidad Valenciana hay 642 municipios y problemas en dos: son problemas puntuales, no sistémicos”.

El conseller, que ha reiterado su “respeto” a la ley y a los jueces, no ha propuesto ninguna solución concreta, tal como le ha solicitado Blanch, más allá del reglamento estricto.