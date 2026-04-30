El PP persiste en el “no” a la tasa turística pese a los matices de Catalá y de parte del empresariado
Aitana Mas interpela al conseller de Economía, José Antonio Rovira, sobre la aplicación de este impuesto en las Cortes, sin un resultado inesperado
La falta de consenso ante la tasa turística continúa muy presente. Este jueves, en el pleno de las Cortes Valencianas, la síndica adjunta de Compromís, Aitana Mas, ha sacado esta medida a colación a través de una pregunta parlamentaria al conseller de Economía y Hacienda, José Antonio Rovira, que se ha mostrado totalmente adverso a estudiar la posibilidad de implantarla.
Pese a que la alcaldesa de València, María José Catalá, también del PP, se mostró receptiva ante esta fórmula a mediados de marzo por considerarla “interesante”; y que el empresario Juan Roig planteó la necesidad de obtener más recursos de los visitantes en Fallas, el conseller de Economía no ha dado lugar a dudas en su respuesta. Su postura es la misma que mantenía su partido en 2023, cuando concurrió a las elecciones con la derogación de la tasa turística como uno de los primeros puntos de su programa. Una vez llegó Carlos Mazón a la Presidencia del Consell, la promesa se hizo realidad.
Sin embargo, la postura de Catalá y la de Roig han reabierto un debate que Compromís ha aprovechado para comprometer al Consell, intento que ha resultado fallido. Ante la interpelación de Mas, que ha recordado que durante el Botànic este impuesto dependía de la voluntad de cada ayuntamiento y que también ha subrayado las valoraciones de Roig y Catalá, Rovira ha respondido negativamente amparándose en la “protección de la competitividad del sector”.
“No vamos a imponer ningún tributo adicional a las personas que vengan a disfrutar a la Comunidad Valenciana”. Rovira, además, ha reprochado a la diputada valencianista querer “imponer que cuando alguien de Crevillent visite Peníscola pague por ello”, y justificando que el mero gasto de los turistas “lleva aparejado impuestos”. Además, el conseller cree la aplicación de un tributo adicional “disuadiría a los visitantes de venir a esta Comunidad” e ir, en consecuencia, a territorios donde la tasa no está vigente, citando así Andalucía, la Región de Murcia o las islas Canarias, a los que ha definido como “competidores”.
En su respuesta, Rovira también ha instado a Compromís a “exigir a Pedro Sánchez” solucionar la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana.
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