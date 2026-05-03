Primarias, gestoras y congresos: así se agita el mapa municipal en Alicante para 2027

El PSOE en Alicante ya está en modo 2027. La aprobación esta semana de una Comisión Provincial de Listas amplia, paritaria y pensada para equilibrar comarcas y sensibilidades marca el primer gesto orgánico del nuevo ciclo electoral, con la vista puesta en ordenar candidaturas y evitar que el partido vuelva a llegar tarde en sus plazas clave. En la dirección socialista lo presentan como un intento de ganar tiempo y cohesión interna ante una batalla municipal que se anticipa larga y abierta, aunque nada esté aún cerrado.

Ese movimiento encaja en un tablero que ya se está agitado en las ocho ciudades de la provincia con más de 50.000 habitantes: Alicante, Elche, Torrevieja, Orihuela, Benidorm, Alcoy, San Vicente y Elda. En unas, la continuidad de los alcaldes parece la opción más probable; en otras, el foco está en si habrá recambios o primarias y en qué momento se atreverán los partidos a despejar nombres. La foto, además, no depende solo de lo local. El calendario interno y las batallas orgánicas pesan tanto como la gestión municipal.

Les Naus como factor y con dudas inesperadas en los carteles Capital y plaza mayor. En el PP, Luis Barcala partiría como opción continuista, con la incógnita de cuánto podría pesar el escándalo de Les Naus en el ciclo. En el PSOE, el pulso sigue abierto. José Díaz aparece como apuesta impulsada por la dirección, pero vuelve a coger fuerza la posibilidad de que Ana Barceló repita y, por debajo, se busca una tercera vía sin perfil claro. La agrupación socialista sigue funcionando a través de una gestora.

En el PSOE, además, el calendario puede ser casi tan determinante como los nombres. La dirección federal marcará los tiempos de las primarias y en el partido se mira con atención el Comité Federal, que apunta al 30 de mayo, como primer hito para ordenar el proceso. La idea de fondo es evitar que las batallas internas se mezclen con otras citas y las proclamaciones de más calado tenderían a irse a después del verano. Ahí, ya con menos interferencias, el partido tendría margen para mover fichas en las ciudades grandes, donde los trámites orgánicos alargan plazos y hacen difícil cerrar candidaturas de un día para otro pese a suponer tiempo perdido en la batalla electoral frente al PP.

Congreso regional

Para el PP, el reloj juega de otra manera. Los populares siguen pendientes de cerrar el congreso regional, que debería haberse convocado ya por los plazos internos del partido, y esa incertidumbre frena el debate municipal en muchas plazas. En el entorno del PPCV se da por hecho que la cita tendrá que concretarse este año, con el foco puesto en hacerlo después de las andaluzas, y hasta entonces el "melón" de los alcaldables tendería a mantenerse en pausa o en conversaciones discretas, sobre todo en las ciudades grandes.

Elche: una carrera en la que ya se conoce a los candidatos En el PP, Pablo Ruz sería el nombre lógico para repetir, con el beneficio de la Alcaldía y un ciclo aún por consolidar. En el PSOE, Héctor Díez ya trabaja con una estrategia de anticipación, agenda de encuentros y foco en asuntos de ciudad para ganar perfil desde la oposición. Ese paso adelante se interpretó también en clave orgánica, como un movimiento para marcar tiempos antes de que exista un calendario general.

En Alicante, el PP partía con un nombre asentado, el de Luis Barcala. El alcalde querría continuar, como evidenció en la última reunión de su ejecutiva local, con la incógnita de hasta qué punto puede condicionarle el escándalo de la vivienda protegida de Les Naus. En el partido también se recuerda que en el pasado, con Carlos Mazón, se llegaron a explorar alternativas, como la opción del presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, un escenario que hoy parece perder fuerza con el cambio de etapa en la dirección autonómica.

Torrevieja: continuidad, con Dolón asentado y Soler, apuesta socialista En una plaza históricamente cuesta arriba para el PSOE, el escenario se percibe de los más cerrados. En el PP, Eduardo Dolón seguirá como referencia natural tras revalidar su posición y un relevo solo entraría en juego con un giro poco probable. En el PSOE, Bárbara Soler se mantendría como la apuesta más asentada, ya no solo por su papel municipal sino por el impulso orgánico provincial, con el objetivo de proyectar renovación.

En las filas socialistas, Alicante sigue siendo el gran nudo. Diana Morant señaló a José Díaz con gestos visibles y dándole peso orgánico, pero en paralelo vuelven las dudas sobre si Ana Barceló podría repetir como candidata, tras la gestión del escándalo de Les Naus y ante su conocimiento del Ayuntamiento. El partido incluso habría intentado, aunque fuera de forma oficiosa, empezar a despejar el nombre en las jornadas previstas para este mes en la Universidad de Alicante, aplazadas por las elecciones andaluzas. Y, por debajo, se trabaja una tercera vía, pero sin que aparezca todavía un perfil claro que encaje como "mirlo blanco" en un escenario tan polarizado.

Orden

Poniendo la mirada en Elche, el tablero está bastante más ordenado que en Alicante. En el PP, lo normal sería que Pablo Ruz repita como alcaldable, mientras que en el PSOE la candidatura de Héctor Díez ya está lanzada y se interpreta como una apuesta por ganar tiempo desde la oposición. En el entorno socialista también se leyó como un pulso orgánico de Alejandro Soler a Morant: adelantar el paso antes de que exista un calendario oficial para toda la federación y reforzar el control de una plaza que da poder interno en la provincia. En paralelo, Díez está intensificando una agenda de encuentros con asociaciones, entidades sociales y tejido empresarial, poniendo el foco en asuntos como la vivienda, el empleo o la salud mental.

Orihuela: entre las plazas abiertas, con dudas sobre el actual alcalde En la Vega Baja, esta sería la plaza más abierta. Pepe Vegara seguiría como candidato, pero dentro del PP crecen dudas sobre su continuidad por el frente judicial y por el desgaste interno de una organización local con gestora, lo que abre la puerta a alternativas como Sabina Goretti Galindo. En la oposición, el PSOE busca un perfil menos marcado por el ruido municipal y ha tanteado a Aynara Navarro. Vox puede ser decisivo en las sumas.

En la tercera ciudad en población de la provincia, Torrevieja, el escenario parece de los más cerrados. Para que el PP no repitiera con Eduardo Dolón haría falta un giro nada probable y en el PSOE ocurre algo similar con Bárbara Soler, que seguiría siendo la apuesta natural tras ganar peso orgánico a nivel provincial. Salvo sorpresa, ahí la batalla de 2027 se jugará más por contexto y desgaste que por cambios de cartel.

La ciudad de Alicante estará condicionada por el alcance que tenga el escándalo de la vivienda protegida

Siguiendo en la Vega Baja, Orihuela es la plaza donde más se movería el PP. Pepe Vegara seguiría como candidato, pero dentro del partido crece una corriente que no ve clara su continuidad incluso si sale bien parado del juicio por fraude fiscal, un frente que amenaza con contaminar el ciclo electoral. A ese desgaste se suma un PP local débil a nivel orgánico, con gestora y heridas internas, y en ese escenario gana fuerza un relevo. El nombre que más suena es el de Sabina Goretti Galindo, hoy secretaria autonómica en la Generalitat y con pasado municipal en la ciudad. En paralelo, seguirá pesando la influencia de Mónica Lorente y, si el PP no recupera mayoría, se da por hecho que Vox volvería a ser socio necesario.

Desgaste

En la oposición, la prioridad sería acertar con un nombre que llegue menos desgastado por las guerras internas del último mandato. La candidatura de 2023 fue la de Carolina Gracia, pero en el partido se da por hecho que podría reorientarse hacia las listas autonómicas y eso abriría hueco para un recambio. Ahí aparece Aynara Navarro, un perfil tanteado por la dirección: procedente de una pedanía —un factor que en Orihuela suma—, con pasado como concejala y sin haber estado en primera línea del ruido municipal en los últimos años.

Benidorm: presión judicial y choque interno entre Villar y Rostoll Toni Pérez seguiría como el nombre más probable del PP para repetir, con el litigio de Serra Gelada y la indemnización como telón de fondo del mandato. En el PSOE, la novedad está en el pulso. Mario Villar y Pere Rostoll aparecen en carrera y la tensión interna crece, con el riesgo de que la candidatura acabe decidiéndose en primarias si no se encauza un acuerdo. El calendario federal y el peso orgánico pueden acelerar las decisiones.

Benidorm es una plaza con lectura provincial, porque Toni Pérez suma poder municipal y peso orgánico en el PP. Lo más probable sería que repita como alcaldable, aunque su posición llega acompañada de un frente judicial y económico que no desaparece: el litigio de Serra Gelada, la indemnización millonaria que sigue viva y sus efectos en la ciudadanía en forma de más impuestos. Con ese telón de fondo, cualquier movimiento interno se miraría con lupa, también por el papel de Pérez como presidente de la Diputación, un cargo cuya continuidad podría entrar en el debate más adelante.

Alcoy: la decisión de Francés sobre su continuidad marca el paso En uno de los feudos socialistas, la clave está en si Toni Francés decide volver a presentarse. La respuesta no está cerrada y el desenlace podría llegar antes del verano, con el calendario interno del partido de fondo. Si no siguiera, Lorena Zamorano aparece como el relevo más natural tras ganar peso orgánico. En el PP, Carlos Pastor mantiene su intención de ser candidato y espera a que la dirección empiece a ratificar nombres.

En la otra orilla, el PSOE se encamina a un pulso interno entre Mario Villar, diputado en las Cortes, y Pere Rostoll, jefe de Comunicación del Ministerio de Transportes. Los dos, con pasado en la Generalitat, estarían ya en modo carrera y la convivencia empieza a tensarse en el partido, con reuniones recientes que han evidenciado la división por sectores. Ambos se mueven con la misma premisa, salir como número uno, lo que reduce el margen para pactos y deja la opción de primarias sobre la mesa, aunque en la agrupación se intentará evitar una guerra abierta. El calendario federal, con el 30 de mayo como referencia, sobrevuela también esta plaza.

San Vicente: gestora y pulso interno en la alternativa de la oposición El PP tendría el camino más despejado, con Pachi Pascual como referencia. El foco está en la oposición. La dirección autonómica mantiene su apuesta por Asun París, pero la agrupación llega tocada por una crisis interna que desembocó en una gestora tras dimisiones en la ejecutiva. El reto será recomponer unidad y centrar el discurso en la gestión, en un municipio donde las tensiones orgánicas pesan más que los nombres.

Una de las incógnitas más claras del bloque socialista está en la decisión de Toni Francés. El alcalde de Alcoy no ha cerrado todavía si repetirá y en su entorno se apunta a que la resolución podría llegar antes del verano, con la vista puesta en el calendario federal. Si no siguiera, el relevo que más suena es Lorena Zamorano, secretaria general local, en un PSOE con bicefalia orgánica desde hace meses. En el PP, Carlos Pastor mantendría su intención de volver a ser candidato, a la espera de que el partido empiece a ratificar nombres.

Más gestoras

En l’Alacantí, San Vicente se mueve en dos planos. En el PP, la continuidad de Pachi Pascual sería el escenario más probable. En el PSOE, en cambio, la dirección autonómica mantiene su apuesta por Asun París, pero la agrupación llega marcada por una crisis orgánica que desembocó en una gestora tras la dimisión de parte de la ejecutiva. Ese contexto de familias enfrentadas y pulso interno complica el camino. El partido intentará cerrar filas y dejar de hablar de alcaldables para centrarse en confrontar al gobierno local, aunque el ruido no desaparecerá de un día para otro.

Elda: Alfaro otra vez, ante un PP sin un cartel cerrado todavía En el Medio Vinalopó, el PSOE parte con un nombre. Rubén Alfaro seguirá como candidato natural y la continuidad apenas se discute. La incógnita se concentra en el PP, donde el cartel no estaría cerrado y conviven varias hipótesis. Una parte del partido no descartaría que Paco Sánchez vuelva a ser el elegido, mientras otros movimientos buscarían una alternativa capaz de evitar una nueva fractura interna tras el desgaste de 2023.

En el Medio Vinalopó, Elda continuará siendo un feudo con pocas dudas sobre el cartel socialista y Rubén Alfaro aparece como candidato natural. En el PP, la decisión no estaría cerrada. Se sigue hablando de alternativas, pero no se descarta que Paco Sánchez vuelva a ser el elegido, con el partido intentando evitar una nueva pelea interna tras el desgaste de 2023.

Con ese panorama, la carrera hacia 2027 seguirá abierta en varias plazas clave, con el PSOE buscando ordenar tiempos y equilibrios y el PP a la espera de resolver su propio calendario interno. En las próximas semanas, más que nombres, lo que se verá será quién consigue marcar el ritmo sin pagar el precio de una guerra orgánica.