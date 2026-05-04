El Consell evita chocar con Vox y culpa al Gobierno del impacto de la regularización

El Consell evita abrir un choque con Vox por la regularización de migrantes impulsada por el Gobierno central. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Barrachina, ha eludido este lunes censurar las medidas anunciadas por el síndic de los ultras en las Cortes, José María Llanos, para intentar frenar o dificultar el proceso desde los ayuntamientos y ha centrado su respuesta en cargar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por haber puesto en marcha, según ha sostenido, una regularización “sin memoria económica” y sin vincularla a una oferta de empleo.

Barrachina se ha pronunciado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, celebrado este lunes en La Vila Joiosa, después de ser preguntado por las palabras de Llanos. El dirigente de Vox había anunciado que su partido adoptará “todas las medidas necesarias” en los ayuntamientos donde tenga capacidad de influencia y, si procede, también ante los tribunales, para “frenar” la regularización de personas migrantes. El portavoz del Consell no ha entrado a discutir esa estrategia y ha abierto su respuesta con un “respeto absoluto”.

A partir de ahí, el representante del Ejecutivo autonómico ha desplazado el foco hacia el Gobierno central. “Lo que sí que quiero denunciar es que el proceso de regularización sin vincularlo a una oferta de empleo está resultando un caos”, ha afirmado Barrachina, que ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de haber decidido “sin memoria económica” un proceso de “regularización masiva” que, a su juicio, tendrá consecuencias directas sobre la Comunidad Valenciana.

El portavoz del Consell ha vinculado ese impacto a varios de los principales servicios públicos. “Va a tener un impacto en los servicios sanitarios, educativos y sociales y sobre la vivienda de la Comunidad Valenciana”, ha manifestado. Barrachina ha añadido que esos efectos “los van a tener que costear los valencianos”, a los que ha definido como “los ciudadanos con peor financiación del Estado”. De esta forma, el Consell ha evitado desautorizar a Vox y, al mismo tiempo, ha incorporado la regularización al marco de la infrafinanciación autonómica y de la presión sobre los servicios públicos.

La respuesta se produce en un momento de especial sensibilidad política para el Consell, que necesita recomponer su relación con Vox de cara a la negociación de los presupuestos autonómicos. La formación de Santiago Abascal ha situado la inmigración entre sus principales exigencias políticas y ha intentado introducir el concepto de “prioridad nacional” en el debate autonómico. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha evitado hasta ahora pronunciarse de forma clara sobre ese marco, mientras otros dirigentes autonómicos del PP han marcado distancias con la fórmula utilizada por Vox.

La regularización tendrá impacto en los servicios sanitarios, educativos, sociales y sobre la vivienda Miguel Barrachina — Portavoz del Consell

Llanos ha venido manifestando que Vox actuará tanto desde los ayuntamientos en los que forma parte de gobiernos municipales como por la vía judicial para intentar bloquear el proceso. “Vamos a tomar todas las medidas legales que estén a nuestro alcance para impedir estas regularizaciones masivas”, ha asegurado. También ha rechazado que se destinen “fondos de más y personal de más” en los ayuntamientos para atender los trámites vinculados a la regularización.

Barrachina ha defendido que al Consell le habría gustado “un proceso ordenado, vinculado al empleo, con memoria económica y donde las consecuencias del proceso se hubieran estimado previamente”. Esa ha sido la idea sobre la que ha articulado toda su respuesta, en contraste con el discurso de Vox, que sitúa el debate en términos de seguridad, prioridad nacional y rechazo frontal a la regularización. El Consell, al menos en la intervención de su portavoz, no ha asumido todo ese marco, pero tampoco lo ha combatido.

La ofensiva de Vox tendrá también una derivada inmediata en Alicante. El partido ha convocado para este viernes un acto en el Ayuntamiento para registrar una moción contra la regularización. Llanos acudirá junto a la portavoz municipal de Vox, Carmen Robledillo, como muestra de apoyo a la iniciativa. El partido habla de rechazar la “regularización masiva de inmigrantes ilegales”, una formulación que forma parte del lenguaje político de Vox y que la formación pretende llevar ahora al debate municipal.

El Ayuntamiento de Alicante ya fue escenario hace unas semanas de las diferencias entre PP y Vox en torno a la inmigración. Ambos grupos registraron propuestas para rechazar la regularización, pero con argumentos distintos. El PP defendía una inmigración “legal, ordenada y segura” y pedía paralizar el proceso hasta dotar a los ayuntamientos de recursos. Vox, en cambio, introducía la “prioridad nacional”, reclamaba la derogación de la medida y utilizaba un discurso más duro, con referencias a una supuesta “sustitución progresiva” y a la idea de que la izquierda buscaría nuevos votos, pese a que el proceso de regularización no concede por sí mismo la nacionalidad.