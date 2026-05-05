El PSOE señala a Toni Pérez por retrasar obras de la Diputación de Alicante hasta 2028

La Diputación de Alicante vuelve a mirar al calendario más que a la obra terminada. El PSOE acusa al gobierno de Toni Pérez de convertir los grandes planes de la institución provincial en una cadena de retrasos que arrastra obras de ejercicios anteriores y empuja ya algunos proyectos municipales hasta 2028. El grupo socialista sostiene que la corporación llega al tercer año de mandato con baja actividad, expedientes pendientes y modificaciones de crédito destinadas a mover dinero hacia adelante en lugar de resolver los problemas de ejecución que, a su juicio, se vienen acumulando desde hace años.

El portavoz socialista, Vicente Arques, ha comparecido este martes junto a los diputados José Ramiro e Isabel López para analizar la liquidación presupuestaria de 2025 y la situación de los principales planes provinciales. Aunque la rueda de prensa estaba centrada inicialmente en las cuentas del último ejercicio cerrado, Arques ha puesto el foco en el pleno previsto para este miércoles, cuyo orden del día incluye, según ha anunciado, solo dos puntos de gestión económica: dos modificaciones de crédito, una vinculada al Plan Planifica y otra a los consorcios de residuos urbanos.

“Estamos en mayo de 2026, con tres años de mandato. La Diputación debería estar hirviendo con obras, licitaciones y expedientes”, ha afirmado Arques, que ha cuestionado que la sesión plenaria se limite en la práctica a esas dos modificaciones y a varias daciones de cuenta. “Ese es el nivel de gestión de la Diputación en el año tres de mandato”, ha añadido el portavoz socialista, que ha acusado al ejecutivo provincial del PP de haber “tocado fondo”.

La Diputación debería estar hirviendo con obras, licitaciones y expedientes Vicente Arques — Portavoz del PSOE en la Diputación de Alicante

La crítica socialista se centra ahora en el efecto acumulado de los retrasos. Arques sostiene que la modificación ligada al Plan Planifica sirve para “lanzar dinero hacia delante” por los problemas de ejecución presupuestaria de la institución. A partir de ahí, el PSOE dibuja una Diputación con recursos disponibles, pero incapaz de transformarlos en actuaciones reales en los municipios. “Hay una ingeniería financiera en los presupuestos de la Diputación”, ha afirmado el portavoz.

El dato de ejecución vuelve a aparecer como base del diagnóstico, aunque los socialistas intentan situar ahora el debate en la acumulación de proyectos pendientes. Según Arques, la Diputación ejecutó en 2025 en torno al 34 % de las inversiones reales, con 75 millones previstos para ese capítulo y solo unos 25 millones ejecutados. El portavoz ha comparado de nuevo esa cifra con la Diputación de Valencia, a la que atribuye una ejecución del 55 %, y mantiene que Alicante está “a años luz” en capacidad inversora.

José Ramiro ha profundizado en esa idea al asegurar que la baja ejecución no se explica solo por partidas del ejercicio en curso, sino por el arrastre de proyectos de años anteriores. El diputado socialista ha afirmado que el capítulo de inversiones de la institución provincial incluye partidas que proceden de anualidades anteriores, algunas de ellas de hace casi una década. “La Diputación está pagando partidas de años anteriores”, ha insistido, antes de citar ejercicios como 2014, 2015 o 2016.

Pegan patada adelante y pasan dinero a 2027, 2028 y 2029, bloqueando la Diputación José Ramiro — Diputado del PSOE en la Diputación de Alicante

Para Pastor, esa dinámica genera un “efecto bola de nieve” que bloquea la capacidad futura de la institución. Según el diputado, el remanente de la Diputación está “prácticamente comprometido” con inversiones pendientes, obras y servicios y proyectos anunciados en los últimos años. En ese punto ha citado el Plan Planifica y actuaciones de mayor dimensión como los palacios de congresos de Alicante y Elche, que el PSOE considera parte de esa carga financiera que puede condicionar los próximos ejercicios.

La diputada Isabel López ha trasladado esa crítica al impacto directo sobre los ayuntamientos. Según defiende, la Diputación se ha convertido en “un lastre” para los municipios por la gestión del PP. López ha asegurado que los grandes planes actuales son herencia de la etapa de Carlos Mazón y que el Plan Planifica 2020 sigue sin estar cerrado, con obras todavía pendientes de ejecución. También ha cuestionado la evolución del Plan Planifica 2024, cuya ejecución ha calificado de “bajísima”.

“Me extrañaría que superara el 5 %”, ha afirmado la también alcaldesa de Xixona sobre ese último plan. López ha añadido que algunos municipios se están encontrando con que proyectos previstos para mejorar servicios o infraestructuras locales se aprueban ya con horizonte de 2028. “No es que la Diputación haga modificaciones de crédito, es que a muchos alcaldes les han comunicado que proyectos que son para mejorar la vida de los municipios y vecinos tienen que esperar a 2028”, ha concluido.

A muchos alcaldes les comunican que proyectos para sus municipios tienen que esperar Isabel López — Diputada del PSOE en la Diputación de Alicante

El PSOE utiliza ese argumento para intentar desplazar el debate desde la contabilidad provincial hacia sus consecuencias en los pueblos. López ha señalado que los retrasos “influyen de manera negativa en el día a día de los municipios” y ha argumentado que la queja socialista “no es un eslogan”, sino una crítica “avalada por los datos”. En su opinión, la comparación con Valencia y Castellón deja a Alicante en una situación de desventaja pese a disponer de recursos para hacer más.

Los socialistas también vinculan esta situación con el Fondo de Cooperación Municipal, del que la Diputación de Alicante se mantiene fuera desde hace años. Arques calcula que los municipios de la provincia han dejado de recibir unos 15 millones de euros al año durante siete ejercicios, cuatro del mandato de Mazón y tres con Toni Pérez. “Le doy las gracias a la Diputación por hacernos más pobres”, ha ironizado el portavoz socialista, que ha reclamado que la propuesta económica de Alicante se iguale a las de Valencia y Castellón.