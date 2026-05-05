Ruiz Devesa anima a los institutos a sumarse al programa de Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo

El exdiputado al Parlamento Europeo del PSOE y presidente de la Unión de los Federalistas Europeos, Domènec Ruiz Devesa, ha animado a los centros de educación secundaria y formación profesional a participar en el programa de Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo, cuya convocatoria para el curso 2026-2027 permanece abierta hasta el 15 de mayo.

El programa, activo desde 2015, cuenta actualmente con alrededor de 2.000 centros participantes en Europa. En España, más de 40.000 estudiantes han formado parte de esta iniciativa, orientada a reforzar la educación cívica europea en las aulas.

Ruiz Devesa ha señalado que el programa permite a los centros designar profesorado y alumnado como “embajadores”, crear puntos de información sobre la Unión Europea y organizar actividades como debates, simulaciones parlamentarias o encuentros con representantes europeos.

El exeurodiputado ha destacado además que la iniciativa facilita la participación en encuentros nacionales, proyectos con centros de otros países y visitas a las sedes del Parlamento Europeo en Bruselas y Estrasburgo.

Asimismo, ha recordado que los estudiantes pueden participar en iniciativas como Euroscola, que permite simular durante un día el trabajo parlamentario europeo en el hemiciclo de Estrasburgo. Ruiz Devesa ha subrayado la conveniencia de ampliar el alcance del programa a otras etapas educativas, como primaria y universidad, y ha defendido la incorporación de más contenidos sobre la Unión Europea en los sistemas educativos nacionales.