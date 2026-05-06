Joaquín Almunia: “No definiría a Sánchez como líder anti-Trump, es un líder europeo”

Exministro entre 1982 y 1991 y comisario europeo entre 2004 y 2014, Joaquín Almunia (Bilbao, 1948) participa este jueves en Alicante en una conversación organizada por el Círculo Progresista sobre los desafíos de la Unión Europea en un futuro complejo. Desde esa mirada comunitaria, analiza el nuevo orden internacional abierto por Trump, Rusia, China, Gaza e Irán, defiende que Europa refuerce su capacidad de actuar por sí misma y advierte de que la seguridad de los europeos “no se puede quedar al pairo”.

Pregunta: ¿Qué lectura hace de un mundo marcado por la guerra contra Irán, el liderazgo de Trump y el avance de los populismos?

Respuesta: Vivimos en un mundo en el que las reglas que trataban de organizar las relaciones económicas y diplomáticas entre países y líderes se han ido rompiendo. Ha ocurrido con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, con el genocidio de Israel contra Gaza en respuesta al atentado terrible de Hamás, con la subida de aranceles de Trump sin coherencia ni argumentación sólida y ahora con una guerra contra Irán que pone en riesgo una crisis económica si se prolonga. No recuerdo una situación tan complicada desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

P: ¿Europa está preparada para defender sus intereses o sigue confiando demasiado en que otros lo hagan por ella?

R: Tenemos que defendernos los europeos. Se ha puesto en cuestión nuestra garantía de seguridad básica, la OTAN, por parte de Estados Unidos. Los europeos querríamos recuperar la normalidad, la serenidad y el diálogo entre socios, pero Trump no está por esa labor. Su estrategia de seguridad, que conocimos a finales de 2025, no nos mira como socios y aliados, sino como estorbo para sus relaciones de poder con China, Rusia y otras potencias que no son coherentes con los valores de los europeos y las relaciones transatlánticas.

P: Usted fue vicepresidente de la Comisión Europea. ¿Qué debería hacer la UE que todavía no se atreve a hacer: emitir deuda común, avanzar en defensa, hablar con una sola voz...?

R: Los europeos teníamos una garantía de seguridad fiada a EE UU y ahora nos encontramos con la necesidad de representar nosotros esa seguridad. Ojalá se pueda recuperar una relación transatlántica serena, pero, si no se puede, nos costará más garantizar nuestra defensa y no nos quedará más remedio. No descarto la autonomía estratégica en materia de defensa. Es una vía que requiere mucho esfuerzo, pero la seguridad de los europeos no se puede quedar al pairo.

China es un rival peligroso, pero tenemos la obligación de buscar beneficios mutuos

P: ¿Ve a Pedro Sánchez marcando una posición propia dentro del debate europeo sobre Trump, Israel o Irán?

R: No lo definiría como líder anti-Trump. Es un líder europeo. Es verdad que está yendo por delante de otros, pero cada vez es más obvio reforzar el diálogo entre líderes y reconducir los diferentes puntos de vista en la relación con Israel. Desde la guerra de Irán se ha visto más clara la capacidad de Sánchez de ir por delante. No lo veo aislado, lo veo con capacidad para ir por delante de otros líderes europeos.

P: ¿España puede acercarse a China con autonomía o corre el riesgo de descolocarse dentro de la estrategia europea?

R: No somos los únicos que visitamos China. El canciller alemán, el presidente francés y el primer ministro británico también han intentado encontrar una manera de dialogar. Eso no quiere decir plegarse a los intereses chinos. China es un rival peligroso desde el punto de vista económico y no comparte nuestros valores democráticos, pero los europeos tenemos la obligación de buscar beneficios mutuos entre sus necesidades y las nuestras.

P: ¿La regularización de migrantes es necesaria por razones económicas, demográficas o sociales?

R: Por razones humanitarias. Son cientos de miles de personas que han vivido con nosotros sin permisos de residencia y trabajo, con sus derechos ignorados. No podemos ignorarlos, como tampoco su mano de obra. En un país con una demografía tan lánguida como España, hay que explicarle a la opinión pública que debemos regularizarlos. Los acogemos porque los necesitamos y los vamos a seguir necesitando. No es ser demagogo ni radical, es ser realista y creer en la dignidad humana.

La política, en vez de amortiguar los tonos, los radicaliza todavía más

P: ¿Le preocupa que la polarización política esté alejando a los ciudadanos de las instituciones?

R: La polarización es evidente. Basta ver la relación entre los partidos políticos, los insultos y unos plenos parlamentarios que no hay quien los aguante. Ha ido más allá de lo razonable en una democracia pluralista. Eso aleja a muchos ciudadanos de la cosa pública, reduce la confianza en sus representantes y crea oportunidades para actores que no comparten los valores básicos de la Constitución. La política, en vez de amortiguar los tonos, los radicaliza todavía más.

P: ¿Cómo debe situarse la política ante las decisiones judiciales y las críticas a algunos jueces?

R: La justicia es un poder extraordinariamente importante en cualquier democracia y hay que respetar su independencia y sus actuaciones. Si no estás de acuerdo, tienes derecho a presentar un recurso, también ante el Tribunal Constitucional o la justicia europea. Otra cosa es que en algunos procedimientos conocidos en España en los últimos años podamos ver un sesgo que no es deseable, pero no se puede generalizar. Es una parte muy minoritaria de las actuaciones del Poder Judicial.

P: ¿Le llama la atención que coincidan en el tiempo los juicios de la Kitchen y el caso de las mascarillas?

R: No lo sé. Son decisiones que adoptan los tribunales, cada uno en su nivel u ámbito. Puedes tener la impresión de que no responden a lo razonable, pero no tengo datos de por qué se han tomado este tipo de decisiones. Puede ser opinable, pero no tengo ningún dato para afirmar que haya una conspiración que ligue las fechas de ambos juicios.

En algunos procedimientos judiciales podemos ver un sesgo que no es deseable

P: ¿Tuvo relación personal o política con José Luis Ábalos?

R: Lo he saludado alguna vez cuando era miembro del Gobierno o de la Ejecutiva, pero somos de otra época y territorio.

P: ¿Cree que el PSOE debió apartarle antes?

R: No tengo ni puñetera idea de su figura, no le conozco.

P: ¿Y quienes compartían partido y responsabilidades con él debieron verlo antes?

R: No lo sé. A quienes le conocían, le han tratado y compartían puesto en el partido deberían preguntárselo. Yo no estaba en esa época.

P: El PSOE ha apostado por varios ministros como candidatos autonómicos, también con Diana Morant en la Comunidad Valenciana...

R: No sé las razones que han llevado a los militantes de una autonomía y otra a llevar las candidaturas en Andalucía de Montero o de Diana Morant en la Comunidad Valenciana. Son los militantes de cada uno de los territorios los que deciden considerarlas candidatas. Tendrán sus argumentos y razones valoradas y sopesadas. No tengo yo desde lejos ninguna cuestión que añadir, más allá de respetar la decisión de los afiliados, que son los que tienen que dar explicaciones sobre si han acertado o si había mejores alternativas.

P: ¿Qué cree que falta para afrontar de verdad el problema de la vivienda en España?

R: Es un problema muy preocupante para quienes buscan alquilar y comprar porque lo necesitan. En España requiere diálogo riguroso y mantenido entre el Gobierno, las comunidades y los ayuntamientos para encontrar soluciones eficaces, en particular para los sectores más desfavorecidos. Por la dimensión del problema acumulado y el reparto de competencias, ninguna administración puede resolverlo por sí sola. Se echa en falta diálogo riguroso y continuo.