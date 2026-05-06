Manolo Copé volverá a encabezar la propuesta de Esquerra Unida para las elecciones municipales en Alicante

A la espera de futuros acuerdos los candidatos empiezan a postularse. Las formaciones ubicadas a la izquierda del PSOE, con el horizonte probable de una candidatura unitaria de cara a las elecciones municipales que tendrán lugar dentro de un año, están lejos de una solución definitiva. De momento, los candidatos empiezan a poner las cartas encima de la mesa para situarse en los puestos de salida de la futura lista electoral.

La primera organización en moverse ha sido Esquerra Unida (EUPV). Su actual concejal y portavoz municipal, Manolo Copé, lidera la única lista registrada en la Comisión de Candidaturas de la formación. El plazo finalizaba en la medianoche del martes al miércoles y, a falta de la ratificación de la candidatura, que se celebrará el domingo 24 de mayo a las 12:30 en la sede de la formación, la ausencia de candidaturas alternativas sitúa al concejal como candidato a revalidar su cargo en el Ayuntamiento.

Confluencia

Sin embargo, el proceso para llegar a este desenlace se prevé diferente al de 2023. En aquel momento EUPV se presentó a las elecciones liderando una candidatura en confluencia con Podemos, Alianza Verde y Esquerra Republicana, que logró un solo concejal. Este año, las fuerzas a la izquierda del PSOE estudian confluir en una candidatura unitaria que, previsiblemente, lideraría Compromís, dada la posición actual de la coalición valencianista, dominante en el espectro de la izquierda alternativa.

Compromís se encuentra, en estos momentos, en negociaciones internas (a nivel autonómico) para definir una “hoja de ruta” de cara a las elecciones municipales. Uno de los objetivos de la coalición es evitar situaciones como las de hace tres años, cuando el proceso de primarias dividió internamente a la organización en diversos puntos de la geografía valenciana, suscitando incluso enfrentamientos que aún pesan.

En Alicante fue especialmente trascendente el vivido entre la entonces vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas, actual síndica adjunta; y el diputado autonómico Gerard Fullana para encabezar la lista autonómica por la circunscripción de Alicante. Aitana Mas, que se impuso por un margen mínimo de apoyos, tenía pensado dejar su cargo en el Consell en caso de ser derrotada en el proceso interno.

El futuro en Alicante

Volviendo a la ciudad de Alicante, Rafa Mas, actual portavoz municipal de los valencianistas, aspira a volver a liderar la lista electoral, esta vez en confluencia con EUPV y a la espera de que otras formaciones como Podemos se pronuncien respecto a esta idea.

Según fuentes consultadas, si no hay grandes cambios en las futuras negociaciones y no se impone la idea de incorporar a algún candidato independiente en los puestos de salida, la lista la lideraría Rafa Mas, seguido por Sara Llobell, también concejala de Compromís (y quien ya fue número de dos de la anterior lista municipal); Manolo Copé y Lucía Ibáñez en cuarto lugar. Esta última es la número dos en la lista registrada por EUPV, cocoordinadora de esta organización en Alicante y asesora del grupo municipal en el Ayuntamiento.

Cabe recordar, por otra parte, que la ejecutiva local de Iniciativa, partido que integra la coalición Compromís, ya expresó su voluntad en octubre de que Rafa Mas liderara la futura lista municipal integrada por los partidos de izquierda. Sin embargo, en Més, la formación con más peso de militancia en la coalición valencianista dentro de la Comunidad (en Alicante tiene más fuerza Iniciativa), no se han pronunciado en este aspecto, por lo que el futuro del portavoz valencianista no está garantizado a día de hoy por su actual coalición, tal como sí que ha hecho EUPV con Copé.

Contratiempo en EUPV

Pese a que la de Copé ha sido la única candidatura registrada en EUPV, lo cierto es que no ha habido acuerdo para la integración de los militantes del Partido Comunista (PCPV) tras los intentos que ha habido en esta dirección. El PCPV, históricamente integrado en el paraguas de EUPV, ha decidido "no participar en la candidatura" después de unos años de controversias entre ambas organizaciones. "Hemos llegado a un entendimiento y hemos acercado posturas, pero la situación no está del todo madura y confiamos que en cuatro años la integración sí que sea posible".

Son palabras de Álvaro Castaños, responsable político del PCPV en Alicante, que asegura que, a pesar de la ausencia de pacto, las relaciones entre ambos espacios "mejoran". Prueba de ello sería que los militantes del PCE no han optado por presentar una candidatura alternativa a la de Copé en el proceso interno de EUPV.

Las discrepancias llegaron a su momento más álgido en 2022, cuando una militante del PCPV cambió la cerradura de la sede que ambas formaciones compartían (y que desde hace un año vuelven a compartir en la calle Pintor Murillo) para impedir el paso a los responsables de EUPV. Las discrepancias procedían de Valencia, después de una falta de acuerdo entre las direcciones autonómicas de ambas formaciones respecto a la aportación económica para el mantenimiento de las sedes.