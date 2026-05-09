El cunerismo en Alicante, una práctica perpetuada (y a la espera de Puente)

Representar a una provincia sin tener relación territorial. Es lo que llevan a la práctica los cuneros, término que tiene su origen en los toros de ganadería desconocida y que se adjudicó a los políticos que, patrocinados por un partido con aspiraciones reales de gobernar, se situaban a la cabeza de listas electorales de territorios ajenos.

La costumbre se estableció durante la Restauración, a partir del último cuarto del siglo XIX, y aún hoy tiene ecos frecuentes. También en Alicante, donde la práctica nunca ha estado erradicada. Si en las composiciones parlamentarias de entre 1907 y 1914, de los nueve representantes alicantinos solo uno fue autóctono, aún ahora se siguen dando casos relevantes.

Txema Guijarro, diputado de Sumar en el Congreso por Alicante. / Jose Navarro

El último más evidente fue el de Txema Guijarro, que fue encabezó la lista compartida entre Sumar, Compromís y Esquerra Unida en las elecciones generales de 2023, no sin polémica entre las formaciones que transigieron con la imposición de la formación de Yolanda Díaz. No era la primera vez que Guijarro asumía este papel, que había desarrollado anteriormente con Podemos presentándose, también, por Alicante.

Actualmente, se habla de la posibilidad de que Óscar Puente haga lo propio en 2027, o antes si se produce anticipo electoral, liderando la lista alicantina del PSOE. Una solución que serviría para evitar disputas internas por encabezar la papeleta (y que el propio ministro intentó enfriar ante los micrófonos pese a ser consciente de que su presencia en la manifestación del Primero de Mayo avivaría el debate), pero que no quedaría exenta de discusión en tanto que la injerencia del partido sería evidente e iría en detrimento la representación autóctona.

El ministro Óscar Puente se fotografía con los diputados autonómicos Yaissel Sánchez y José Díaz en la manifestación del 1 de Mayo en Alicante. / Jose Navarro

Una costumbre arraigada

Sin embargo, los cuneros no siempre han contado con mala prensa. El caso más claro es el de José Canalejas, que murió asesinado en 1912 a manos de un anarquista cuando presidía el Consejo de Ministros. El político liberal, que cuenta con una estatua emblemática en el centro de Alicante, nació en la ciudad gallega de Ferrol, estudió en Madrid y fue diputado Soria, por Ágreda, por Algerciras... y por Alcoy a partir de 1891. Cabe recordar que en aquel momento los representantes se elegían por distritos, no por provincia, y que Alicante se llegó a dividir en diez, entre los que también figuraban Elche, Orihuela, Dénia, Novelda, Villena, Callosa d'Ensarrià, Dolores o Xixona.

Canalejas, que ya había sido ministro, concurrió por Alcoy debido a su amistad con el alcalde de la ciudad, José Atienza, y se mantuvo en el distrito hasta su fallecimiento. Su predicamento en Alicante se forjó por sus proyectos para mejorar infraestructuras como el puerto, la conexión en ferrocarriles o las carreteras, y su muerte trágica contribuyó a expandir un mito que aprovechó José Francos Rodríguez, su heredero político, quien también fue alcalde de Madrid y cuya relación previa con Alicante era tan nula como la de su mentor. Sin embargo, "el arraigo que adquirió Canalejas en Alicante le acabó despojando de su condición inicial de cunero", según Salvador Forner, catedrático emérito de Historia en la Universidad de Alicante y gran estudioso del fenómeno en Alicante.

Pilar Brabo, del PCE, en una manifestación en Alicante después del intento de golpe de Estado del 23-F. / Perfecto Arjones

Hubo otros ejemplos coetáneos de cunerismo, aunque más desconocidos debido a la menor trascendencia de diputados como Enrique Arroyo o Salvador Canals. Durante la Restauración (1874-1923), periodo en el que las elecciones estuvieron bajo sospecha ante las prácticas tramposas facilitadas desde el poder para condicionar los resultados (hubo casos en los que se llegó a instalar el punto de votación en Tabarca para dificultar la participación), la práctica se extendió a todo el país y los cuneros no solo tendían a instalarse en una provincia, sino que solían ejercer su labor política en diversos lugares ajenos a su origen.

Imagen de Canalejas, en su estatua junto a la Explanada / PILAR CORTES

Periodo actual

Tras una relajación de esta práctica, aunque no del todo erradicada, durante la Segunda República, al menos en Alicante, la recuperación democrática con las elecciones constituyentes de 1977 trajo consigo la continuidad del cunerismo. El caso más flagrante fue el de Pilar Brabo, del Partido Comunista, elegida en las dos primeras elecciones generales diputada tras la muerte del dictador por Alicante pese a ser de Madrid.

También destacó el caso de Juan Rovira, nacido en Lleida, que tras ser ministro de Sanidad con Adolfo Suárez, y después de haber pasado por la Asociación Regionalista Extremeña y ser diputado por Cáceres, encabezó la lista al Congreso por Alicante con la Coalición Popular, precedente del actual PP, sin tener ninguna relación con la provincia.

Federico Trillo en un mitin en Elche el año 2011. / INFORMACIÓN

Aunque si hubo un representante del cunerismo coetáneo este fue Federico Trillo, que llegó a ser ministro de Defensa bajo el mandato presidencial de Aznar y, pese a ser natural de Cartagena, encabezó las listas del PP por Alicante desde 1989. En 1996, como representante de esta demarcación, fue elegido presidente del Congreso de los Diputados, cámara en la que se mantuvo hasta 2012.

A Trillo le acompañó en sus listas otro cunero en los años 2000 y 2004. Se trata de Íñigo Herrera Martínez-Campos, que había sido tesorero del PP y presidente de la agrupación madrileña del partido. Menos chirriante fue el caso de Maria Isabel Díez de la Lastra Barbadillo, también natural de Madrid y que fue elegida por Alicante en otras dos ocasiones, como número dos del PP tras Trillo, después de haberse casado con el economista alicantino Manuel Montesinos, hermano de quien había sido dirigente provincial de Alianza Popular, Juan Antonio Montesinos, a su vez padre de la última número uno del PP por Alicante en las generales, Macarena Montesinos, diputada nacional desde 2004 con solo tres años de interrupción. Actualmente, Montesinos (Macarena) es la secretaria general del Grupo Popular en la cámara baja.

Pedro Duque en 2019. / Rafa Arjones

Otro caso es el de José Manuel García-Margallo, natural de Madrid y que fue elegido diputado por Alicante con el PP en 2016, después de haber sido ministro de Asuntos Exteriores durante la etapa presidencial de Rajoy. Su vínculo con la provincia se limita a sus veraneos en Xàbia, localidad en la que está inscrito como militante, y en épocas anteriores el exministro también fue electo por Valencia y por Melilla, donde sus antepasados también ejercieron la política. Un vínculo similar, también escaso, tenía el astronauta Pedro Duque, elegido diputado por el PSOE, tras haber sido nombrado ministro de Ciencia. Su relación con Alicante también se halla en Xàbia, de donde es su mujer.

En las últimas generales, además del caso citado de Txema Guijarro, se dio también la elección del juez José María Sánchez, de Vox, madrileño y protagonista de diversas polémicas en la cámara baja. La última, encararse con una letrada y con el vicepresidente del Congreso tras haber sido llamado al orden. “Ni viene por aquí”, reconocen compañeros de su propio partido.

De momento, queda en el aire la duda de si Óscar Puente será el próximo en alargar la larga lista de políticos cuneros en Alicante.