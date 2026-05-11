El PSOE reclama toda la documentación del bono comercio antes de que Baño comparezca en la Diputación de Alicante

El PSOE quiere llegar a la comparecencia de Carlos Baño en la Diputación de Alicante con toda la documentación sobre la mesa. El grupo socialista ha registrado una solicitud para acceder al expediente completo del bono comercio antes de que la comisión de investigación se reanude este miércoles, 13 de mayo, con la intervención del presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, investigado judicialmente por la gestión de las campañas desarrolladas en más de una veintena de municipios.

La petición socialista abarca las campañas de 2022 a 2024 y reclama información de todas las fases del programa, desde su diseño hasta su ejecución, control y justificación. El diputado provincial Raúl Ruiz sostiene que el objetivo es despejar las incógnitas sobre un programa que movilizó una importante cantidad de recursos públicos y cuya gestión, a juicio del PSOE, debe analizarse con el máximo detalle. La solicitud llega en la antesala de la primera sesión de fondo de la comisión, después de que la reunión prevista inicialmente para finales de abril quedara aplazada.

Los socialistas piden una relación completa de los pagos realizados, con identificación de beneficiarios finales, importes, fechas y conceptos, además de la conciliación entre las cantidades concedidas, ejecutadas y justificadas. También reclaman todos los informes de control interno, auditoría y fiscalización, incluidas las observaciones o reparos que se hayan podido formular, con independencia de que tuvieran o no carácter suspensivo.

La documentación solicitada incluye igualmente las comunicaciones mantenidas entre la Diputación, la Cámara de Comercio y Facpyme, una de las cuestiones centrales para reconstruir el papel de cada entidad en la gestión del bono comercio. El PSOE reclama además la información económica vinculada a su participación, con ingresos, gastos, subcontrataciones y personal asignado, así como los convenios y contratos suscritos en el marco del programa.

No basta con facilitar información parcial o expedientes incompletos sobre el bono comercio Raúl Ruiz — Diputado del PSOE en la Diputación de Alicante

Ruiz pone también el foco en el modelo de gestión utilizado. Los socialistas quieren acceder a los informes jurídicos y técnicos que valoraran el uso de convenios frente a procedimientos de contratación pública, así como a cualquier documento que contemplara alternativas. A esa petición se suma la información sobre las plataformas tecnológicas empleadas, su contratación, titularidad, acceso a los datos generados y la documentación relacionada con la protección de datos personales.

La solicitud trata de ir más allá de los expedientes cerrados. El PSOE pide expresamente borradores, informes internos, notas técnicas y documentos de trabajo que sirvieran de base para la toma de decisiones. “No basta con facilitar información parcial o expedientes incompletos”, afirma Ruiz, que defiende que “es precisamente en esa documentación donde se puede entender cómo se ha gestionado realmente este programa”.

La reanudación de la comisión colocará de nuevo a Baño en el centro político del caso. El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme fue detenido el pasado 13 de marzo y quedó después en libertad con cargos en el marco de la investigación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción. La UDEF registró entonces la sede de Facpyme y su defensa indicó que se le atribuyen presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad.

La comisión de investigación de la Diputación quedó constituida con mayoría del PP, que impuso su plan de trabajo y rechazó la comparecencia de Carlos Mazón, expresidente de la institución provincial y presidente de la Generalitat. El órgano está integrado por 13 miembros: siete del PP, cuatro del PSOE, uno de Vox y uno de Compromís, y está presidido por la vicepresidenta primera de la Diputación, Ana Serna.

La comparecencia de este miércoles permitirá comprobar hasta dónde quiere entrar la comisión en la gestión del bono comercio y qué margen de explicación ofrece Baño sobre la relación entre Diputación, Cámara y Facpyme. Ruiz reclama “explicaciones claras, detalladas y sin evasivas” y añade que la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se gestionaron los recursos públicos y si se siguieron los principios de transparencia, legalidad y eficiencia.