Carlos Baño comparece a puerta cerrada en la comisión del bono comercio de la Diputación de Alicante

Carlos Baño comparece este miércoles, 13 de mayo, en la comisión de investigación de la Diputación de Alicante sobre el bono comercio. Lo hará, a priori, a puerta cerrada. La sesión reanuda los trabajos de fondo de un órgano que arranca con una diferencia relevante respecto a otras administraciones. Mientras las comisiones de investigación del Congreso, el Senado, las Cortes o el Ayuntamiento de Alicante se celebran de forma pública, la de la institución provincial mantiene un formato reservado.

La comparación alcanza también a otras diputaciones de la Comunidad. En la de Valencia, la comisión abierta tras la trágica dana arrancó con las puertas cerradas, pero después pasó a funcionar a puerta abierta.

La cita de este miércoles es la primera sesión de fondo tras el aplazamiento de finales de abril, cuando Baño ya debía comparecer. La reunión se pospuso entonces bajo el pretexto de la imposibilidad de asistencia de uno de los miembros de la comisión. Ahora, el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme acude a un órgano en el que el PP tiene mayoría y que preside Ana Serna, vicepresidenta primera de la Diputación.

Trece miembros

La comisión está formada por 13 miembros: siete del PP, cuatro del PSOE, uno de Vox y uno de Compromís. Su constitución ya dejó marcado el perímetro político de los trabajos. El PP impuso su plan de actuación y rechazó la comparecencia de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat y expresidente de la Diputación, pese a las peticiones de la oposición para que explicara la etapa en la que se impulsaron las campañas investigadas.

La comparecencia de Baño llega, además, después de varios cruces políticos en torno al alcance de la comisión, la documentación disponible y el papel de los ayuntamientos que participaron en los bono comercio. El caso ha abierto una batalla entre partidos y alcaldes sobre la gestión de las campañas, la relación de la Diputación con la Cámara y Facpyme y los controles aplicados en los programas financiados con fondos públicos.

Documentación

El último movimiento lo ha protagonizado el PSOE, que ha reclamado acceso íntegro a la documentación del bono comercio antes de la sesión de este miércoles. Los socialistas han pedido pagos, auditorías, contratos, comunicaciones internas, convenios, subcontrataciones, información sobre plataformas tecnológicas, documentos de protección de datos, borradores, notas técnicas e informes de trabajo. Su objetivo, según ha defendido el diputado Raúl Ruiz, es evitar que la comisión funcione con información parcial o expedientes incompletos.

La investigación judicial, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción, se centra en la gestión de los bono comercio de 2022 y 2023 en más de una veintena de municipios. Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, fue detenido el 13 de marzo y puesto después en libertad con cargos. La UDEF registró la sede de Facpyme y su defensa indicó entonces que se le atribuyen presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad.

La sesión de este miércoles permitirá comprobar hasta dónde entra Baño en la relación entre la Diputación, la Cámara de Comercio y Facpyme y qué margen deja el formato cerrado a la rendición pública de cuentas en un caso que ya avanza en paralelo por la vía judicial y por la política.