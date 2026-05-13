Ximo Puig en Alicante: "La UE no puede entretenerse con menudencias y cuitas internas cuando a las puertas acecha un caballo de Troya neoautoritario"

Más Europa para defender la democracia y las libertades que abandera la UE y hacer frente a los "tecnooligarcas" y los populismos que estos alimentan.

La Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante ha acogido este miércoles una conferencia del expresidente de la Generalitat Ximo Puig, a la que ha asistido como embajador de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), dentro de la programación de la Semana Europea “40 años de la adhesión de España a la UE”.

Es el momento de profundizar en Europa y frenar esas derivas imperialistas que renacen Ximo Puig — Embajador de España ante la OCDE y expresidente de la Generalitat

Así, Puig ha sido el protagonista de la jornada “Propuestas europeas a los desafíos de nuestro tiempo”, dentro de los actos de celebración del Día de Europa, con su charla “Hacia una Europa Federal: una visión desde la OCDE”. Y ha sido introducido por Manuel Alcaraz, el profesor de Derecho Constitucional de la UA y durante cuatro años conseller de Transparencia en el gobierno del Botànic del expresidente socialista.

Las democracias liberales sufren una presión creciente por unos populismos nuevos-viejos que vuelven a ofrecer soluciones simples para problemas extraordinariamente complejos Ximo Puig — Embajador de España ante la OCDE y expresidente de la Generalitat

El exjefe del Consell ha abordado los principales retos a los que se enfrenta actualmente la Unión Europea en un contexto internacional marcado por las tensiones geopolíticas, el auge de discursos euroescépticos y populistas, que encuentran en las desigualdades "una mina", y la creciente presión de grandes potencias sobre el modelo europeo de convivencia democrática y cooperación multilateral.

Puig y Alcaraz conversan con alumnos de la UA antes de la conferencia / Rafa Arjones

Y en su presentación Alcaraz ha recordado la cita de un filósofo que explicaba que "la democracia es el único sistema que sabe que no es perfecto. Las dictaduras y los regímenes autoritarios creen que son perfectos. Por eso tenemos que trabajar todos los días para mejorar la democracia”.

Vivimos un retorno a la lógica de bloques, a la amenaza, la confrontación y la guerra, y al uso del poder duro como dinámica geopolítica. Es una lógica temeraria Ximo Puig — Embajador de España ante la OCDE y expresidente de la Generalitat

Y Puig no ha dudado en asegurar que la única salida es hacer una Europa más fuerte y unida. Así, ha alertado de que "hemos entrado en una nueva-vieja era. Una era de laminación del multilateralismo. De cuestionamiento de la paz. De reemplazo de los valores del Humanismo. Hemos accedido, de golpe, a la era sin orden, la era de la brutalidad, y 'La era de la revancha'", como la llama el periodista Andrea Rizzi.

Guerra y confrontación

El embajador de España en la OCDE ha lamentado que "vivimos un retorno a la lógica de bloques, a la amenaza, la confrontación y la guerra, y al uso del poder duro como dinámica geopolítica. Es una lógica temeraria", ya que sustituye el derecho por el poder, cambia el acuerdo por el combate y reemplaza "la negociación internacional por el ataque a las instituciones que regulaban el conflicto y sostenían la cooperación".

Quedarse quietos no es una opción. A veces hay que decir no, como España ante esta alocada guerra en Irán. O como ha hecho el Papa León XIV Ximo Puig — Embajador de España ante la OCDE y expresidente de la Generalitat

Y ha alertado que esto ya se vivió en el pasado en Europa, desembocando en 1914 y 1939 en las terribles guerras mundiales. Por ello se ha preguntado si "estamos hoy dispuestos a repetir aquellos errores globales y pagar ese precio que la historia europea nos recuerda", aseverando que "no es una opción hacer como el avestruz: enterrar la cabeza en la arena, negándonos a encarar los problemas o la realidad, y pensar que así desaparecerán o se solucionarán", por lo que "quedarse quietos no es una opción. A veces hay que decir no, como España ante esta alocada guerra en Irán. O como ha hecho el Papa León XIV".

Ante esto, "en mi opinión, es el momento de Europa, de más Europa. Es el momento de frenar las derivas imperialistas que renacen". Por ello, frente al acoso a las democracias que alientan los "señores del autoritarismo", en referencia a Trump, Putin y Netanyahu, "los pueblos de Europa tenemos la obligación ética de defender aquello que surgió de las cenizas de 1945".

Los pueblos de Europa tenemos la obligación ética de defender aquello que surgió de las cenizas de 1945 Ximo Puig — Embajador de España ante la OCDE y expresidente de la Generalitat

Y ha hecho referencia al lema que emplea desde hace poco Vox, señalando que "ahora que algunos hablan de 'prioridad nacional', es hora de reivindicar aquello que nos ha traído el mayor periodo de paz, democracia y estado del bienestar. Es la 'prioridad social'. Es el modelo social europeo".

Un momento de la conferencia / Rafa Arjones

Puig ha recordado que el Día de Europa se celebra el 9 de mayo, porque fue el día del fin de la II Guerra Mundial en 1945 para Europa con la rendición de los nazis. Y ha insistido en que aquel día de hace ya 81 años "nos recuerda el trágico final al que abocan los populismos. Y la prosperidad que trajo la construcción de un estado del bienestar con unión y paz. Ese 9 de mayo nos obliga, por sensatez, a decir no a los fanatismos y los proyectos excluyentes. Y decir sí a la convivencia y el progreso social".

Temor

El expresidente del Consell ha reconocido que "este mundo asusta y está asustado. Está paralizado por el miedo. Secuestrado por las debilidades de las alternativas a los populismos. Ellos han creado ese marco que resume su anclaje vital: 'prioridad nacional'".

Ahora que algunos hablan de 'prioridad nacional', es hora de reivindicar aquello que nos ha traído el mayor periodo de paz, democracia y estado del bienestar. Es la 'prioridad social'. Es el modelo social europeo Ximo Puig — Embajador de España ante la OCDE y expresidente de la Generalitat

Y ha insistido en que "ese patrioterismo visceral y antihumanista fue lo que nos llevó a las guerras del siglo pasado. Y a la de Ucrania, y a la de Gaza, y a la de Irán". Y "del rechazo a esas ideas que promovieron el totalitarismo nació Europa. Europa nació ante la prioridad nacional", dando como fruto el estado del bienestar que mantiene la sanidad, la educación, las pensiones, la cohesión que impide la fractura y la convivencia que nos hace vivir en sociedad".

"Tecnooligarcas"

Así, ha recordado que "para profundizar en todo ello, la Unión Europea no puede entretenerse con menudencias y cuitas internas cuando a las puertas acecha un caballo de Troya neoautoritario. No hablo solo de los partidos políticos de extrema derecha. Hablo, sobre todo, de ese movimiento financiado y alentado por esos 'tecnooligarcas' que repudian el humanismo con una desfachatez ilimitada. Que han convertido el espacio digital en el Far West. En la selva. En la primera línea del ejército contra la democracia".

Cuando Europa se encierra, se debilita. Cuando compite consigo misma, aparecen los monstruos. Cuando más coopera, más avanza Ximo Puig — Embajador de España ante la OCDE y expresidente de la Generalitat

Y ha alertado que "La 'tecnobarbarie' quiere encerrar nuestras utopías en el maletero de un Tesla. Y la 'tecnobarbarie' no puede y no debe escribir el guion de nuestra historia".

Puig ha destacado que "hay una respuesta, y es la del estado de derecho, el respeto y el diálogo. Es, en una palabra: civilidad. Y en otra palabra: Europa".

Las redes sociales han coadyuvado, como palanca imprescindible en la erosión de las instituciones, el boom global del populismo y la radicalización de los mensajes Ximo Puig — Embajador de España ante la OCDE y expresidente de la Generalitat

El embajador en la OCDE ha señalado de los cambios que se están produciendo: "La guerra ha regresado a Europa con una crudeza que creíamos superada; la seguridad energética ya no se da por descontada; la inflación ha alterado la vida cotidiana de millones de familias; la revolución tecnológica avanza a una velocidad que desafía nuestras instituciones".

El mundo pide más puentes y menos muros. Y las organizaciones deben reformarse. Pero debilitarlas o eliminarlas, que es lo que persiguen algunos, no nos hará más libres; nos hará más vulnerables Ximo Puig — Embajador de España ante la OCDE y expresidente de la Generalitat

Y ha advertido de que "las democracias liberales sufren una presión creciente por unos populismos nuevos-viejos que vuelven a ofrecer soluciones simples para problemas extraordinariamente complejos. Porque la historia, como la energía, nunca se destruye. Solo se transforma. Y aquel fascismo de los años 30 que aquí en Alicante vomitaba odio en forma de bombas sobre el Mercado, ahora adopta otro estilo". Todo bajo una premisa, "el oportunista sin principios, como Mussolini, quien aportó las bombas contra el Mercado de Alicante".

Repliegue o cooperación

Así, ha reconocido que "en momentos así, la tentación del repliegue es poderosa. Volver a las fronteras. Refugiarse en las soberanías exclusivas. Pensar que solos estaremos más protegidos. Idealizar el pasado. Es una reacción tan comprensible como errónea. No lo digo yo. Lo enseña la historia europea. Cuando Europa se encierra, se debilita. Cuando compite consigo misma, aparecen los monstruos. Cuando más coopera, más avanza".

Necesitamos una Europa con verdadera capacidad política, con poder ejecutivo. La soberanía compartida no significa perder poder. Significa ganar capacidad de decisión Ximo Puig — Embajador de España ante la OCDE y expresidente de la Generalitat

"Por eso hoy, frente al miedo, la respuesta no puede ser menos Europa. Debe ser más Europa. Más integración. Más acción política común. Más federalismo democrático. Es puro realismo. El mundo ha cambiado. Y ninguna nación europea puede afrontar sola los grandes desafíos de nuestro tiempo".

Puig y Alcaraz a su llegada al Salón de Grados Ramón Martín Mateo de la Facultad de Derecho / Rafa Arjones

El expresidente del Consell ha apuntado que "la acción y la esperanza son los ejes que deberían inspirar los tiempos actuales. Los grandes avances de la humanidad moderna, la paz, la salud, la educación, los derechos humanos, jamás se han construido desde el repliegue, sino desde la ambición y la cooperación. Hoy, más que nunca, urge defender el valor multilateral. Eso es federar: Unir la diversidad".

La democracia es el único sistema que sabe que no es perfecto. Las dictaduras y los regímenes autoritarios creen que son perfectos. Por eso tenemos que trabajar todos los días para mejorar la democracia Manuel Alcaraz — Profesor de Derecho Constitucional de la UA

"Y en esta tormenta perfecta de neopopulismos, guerras, emergencia climática, cambio de era digital y ataques a la democracia, la mejor respuesta que puede dar Europa es comprometerse más con su proyecto. Federarse más", ya que "hoy ningún país europeo decide solo frente a Trump, Putin o China".

Por ello ha recalcado que "el verdadero miedo debería ser seguir con esta Europa insuficiente. Hoy Europa debe ser una garantía de soberanía democrática, de justicia social y de capacidad de acción ante los grandes desafíos. Para eso, necesitamos una Europa con verdadera capacidad política, con poder ejecutivo. La soberanía compartida no significa perder poder. Significa ganar capacidad de decisión, proteger mejor a nuestros ciudadanos y que Europa deje de ser solamente un mercado y se convierta plenamente en una verdadera unión política".

La tecnobarbarie quiere encerrar nuestras utopías en el maletero de un Tesla Ximo Puig — Embajador de España ante la OCDE y expresidente de la Generalitat

El exdirigente socialista ha recordado que "durante demasiado tiempo, hemos pensado Europa sobre todo como una arquitectura económica. Como una unión monetaria. Como un espacio de circulación. Como una regulación común. Todo eso importa. Pero no basta. Una moneda común exige una mayor capacidad fiscal común. Una política industrial exige una verdadera política presupuestaria europea. Una defensa común exige una política exterior única y una ambición militar real. Una transición energética exige una estrategia compartida de autonomía".

Los grandes avances de la humanidad moderna, la paz, la salud, la educación, los derechos humanos... jamás se han construido desde el repliegue, sino desde la ambición y la cooperación Ximo Puig — Embajador de España ante la OCDE y expresidente de la Generalitat

Por otra parte ha reiterado la necesidad de "atajar la desigualdad creciente entre personas y entre territorios. Es vital", para hacer frente a los discursos populistas. Y ha apuntado que "el mundo pide más puentes y menos muros. Y esos puentes, hoy, se llaman Unión Europea, ONU, Corte Penal Internacional, OMS, OSCE, Unesco u OCDE". Eso sí, ha reconocido que "las organizaciones deben reformarse. Pero debilitarlas o eliminarlas, que es lo que persiguen algunos, no nos hará más libres; nos hará más vulnerables".

Redes sociales

Del mismo modo ha lamentado el papel de las redes sociales en todo esto, señalando que es "un estercolero donde rugen las peores bestias. Esas redes sociales han coadyuvado, como palanca imprescindible, en tres procesos paralelos que se están acelerando: la erosión de las instituciones, el boom global del populismo y la radicalización de los mensajes. El producto final es esta atmósfera de tensión. De una virulencia política como hace muchas décadas que no acontecía". Y todo en unas redes "mecidas por el algoritmo de una mano extremista con intereses en laminar el estado y todo lo público".