Arcadi España: “Habrá presupuestos y conozco bien las necesidades de Alicante”

Arcadi España ha aterrizado este viernes en Alicante con la carpeta presupuestaria bajo el brazo y varios mensajes políticos en clave valenciana. El ministro de Hacienda ha asegurado en un acto con la Cruz Roja que el Gobierno central sacará adelante nuevos presupuestos y ha defendido que conoce “muy bien” las necesidades inversoras de la provincia. El dirigente socialista valenciano ha situado la tramitación presupuestaria en el contexto económico abierto por la guerra en Irán, pero ha sostenido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez seguirá trabajando para revertir la falta de inversiones que, a su juicio, ha arrastrado Alicante durante años.

“Habrá presupuestos”, ha afirmado España, aunque ha añadido que la prioridad inmediata del Gobierno es “minimizar el impacto” económico de la guerra. El ministro ha vinculado esa tarea con las medidas desplegadas para contener los precios y apoyar a familias, empresas, autónomos y sectores afectados. En ese punto, ha destacado la evolución del IPC, que según ha indicado ha bajado al 3,2 %, y ha defendido que las medidas del Ejecutivo están teniendo efecto.

Preguntado por lo que merece Alicante en esas futuras cuentas, España ha recurrido a su etapa como conseller de Hacienda para destacar que conoce las carencias de la provincia. “Conozco muy bien las necesidades presupuestarias de la provincia de Alicante”, ha señalado. El ministro ha admitido que Alicante “durante muchos años no ha tenido las inversiones que necesita por parte de todas las administraciones”, pero ha centrado ahora la crítica en el Consell al afirmar que la Generalitat “no está invirtiendo lo que toca” de acuerdo con el peso poblacional de la provincia.

El Consell no puede buscar excusas en la financiación para responder a la huelga educativa Arcadi España — Ministro de Hacienda

Frente a esa acusación, España ha defendido dos actuaciones del Gobierno. Por un lado, los “más de mil millones” previstos para el aeropuerto, que ha defindido como un elemento fundamental para el turismo. Por otro, el acuerdo entre administraciones para el Parque Central, con “más de 400 millones” destinados a cerrar la cicatriz ferroviaria y generar nuevas zonas verdes en la ciudad. “El Gobierno está revirtiendo la infrainversión que había en la provincia y ese es el camino que vamos a seguir”, ha asegurado.

El titular de Hacienda también se ha referido a la financiación autonómica y a su próxima reunión con el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. España ha asegurado que hay “una solución” encima de la mesa para la infrafinanciación valenciana, basada en la condonación de deuda, que ha cifrado en más de 11.000 millones para la Comunidad Valenciana, y en un nuevo modelo de financiación. Según ha defendido, la propuesta daría a la autonomía “el doble” de lo que el propio Consell reclamó meses atrás al Gobierno.

Ese debate lo ha enlazado con la huelga educativa. España ha pedido al Consell que no utilice la financiación como “excusa” ante el conflicto con el profesorado y ha defendido que la Generalitat dispone ahora de más recursos que nunca. El ministro ha atribuído parte de la tensión presupuestaria autonómica a la política fiscal del PP y ha acusado al Gobierno valenciano de hacer “regalos fiscales a las rentas más altas”. “Que se miren en el espejo y encontrarán muchas respuestas a la huelga”, ha afirmado.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante un acto de firma de convenio en Cruz Roja / Héctor Fuentes

También ha cargado contra la gestión política de la Conselleria de Educación. España ha reclamado que hay que sentarse con la comunidad educativa, cuidar al profesorado y buscar soluciones. “Gobernar no es solo comentar la realidad y hacer vídeos chulos”, ha lanzado. A su juicio, gobernar implica “tomar decisiones” y no limitarse a buscar culpables. El ministro considera que nadie entiende los días que el Consell ha tardado en sentarse a negociar con los sindicatos docentes.

En clave local, España ha sido preguntado por la situación del PSOE en Alicante y por si el partido debe acelerar su candidatura ante escándalos como Les Naus. El ministro ha evitado entrar en nombres y ha defendido que el PSOE cumplirá sus tiempos internos. “Tendremos una candidatura potente, a la altura de los alicantinos”, ha señalado.

El PSOE en Alicante está a la altura y presentará una alternativa fiable al escándalo de Les Naus Arcadi España — Ministro de Hacienda

Sí ha sido más duro al valorar Les Naus. España ha vinculado el escándalo de la vivienda protegida con la etapa de desgaste reputacional que, según ha dicho, sufrió la Comunidad Valenciana durante anteriores gobiernos del PP. “Los valencianos estábamos ya cansados en los 20 años de gobierno del PP de que cuando salíamos fuera siempre nos hablaran de la corrupción, de la Fórmula 1 o de Ciudad de la Luz”, ha señalado. Según ha manifestado, los años del Botànic permitieron levantar esa “hipoteca reputacional”, pero casos como Les Naus vuelven a colocar a Alicante en ese marco. El ministro ha acusado al PP de verse salpicado por un escándalo que afecta a “uno de los problemas principales” de la ciudad, como es la vivienda.

España también se ha pronunciado sobre el debate migratorio y las críticas de Vox a las ONG. Ha recurrido a una imagen sanitaria para rechazar el marco de la “prioridad nacional”. “Imagine que son las tres de la mañana y llegan unos padres a la puerta de un ambulatorio con un niño con fiebre. ¿Alguien en una ciudad solidaria y abierta como Alicante puede pensar que antes de atender al niño hay que pedir el pasaporte?”, ha planteado. El ministro ha defendido que la regularización permite equiparar derechos y obligaciones y que las personas que trabajan puedan cotizar. “Los triajes solo tienen que ser sanitarios, no administrativos”, ha finalizado.