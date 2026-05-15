El PSOE en Alicante, un año sin secretario local: entre la provisionalidad y la falta de alcaldable

El PSOE de Alicante cumple un año sin secretario local tras la salida de Miguel Millana y sigue instalado en la provisionalidad y sin un candidato claro a la Alcaldía. La dimisión forzada del anterior dirigente a mediados de mayo de 2025 debía abrir una etapa transitoria bajo el control de una gestora tutelada por las direcciones provincial y autonómica. Doce meses después, la agrupación continúa sin ejecutiva elegida, sin asamblea local a la vista y sin candidato cerrado para disputar a Luis Barcala la Alcaldía en 2027.

La salida de Millana no fue una dimisión más. Fue una maniobra orgánica para cortar el poder interno de Ángel Franco, el dirigente histórico que durante décadas ha movido los hilos de la agrupación socialista en Alicante. La solución fue dejar el partido en manos de una gestora presidida por José Antonio Amat, dirigente eldense próximo a la dirección de Diana Morant, con Alejandro Luengo como secretario de Organización y José Díaz como portavoz. Ninguno de los hasta entonces referentes locales entró en el órgano provisional.

Aquella fórmula nació para ordenar una agrupación fracturada, pero también para impedir que Franco mantuviera el control de la ejecutiva. El tiempo ha convertido la excepcionalidad en norma. La gestora sigue, y parece que va para largo, cuando el partido se acerca al momento de decidir candidatura y lista municipal para las próximas elecciones.

Movimientos de Franco

Franco no ha desaparecido. Su último movimiento ha consistido en situar a Quico Fenollar como rostro visible de una supuesta mayoría interna, con la idea negociar con las distintas familias del partido y vender a la dirección autonómica una salida pactada a la gestora. En esa operación mantuvo conversaciones con sectores como el próximo a Alejandro Soler, con nombres como María José Adsuar o Antonia Graells, además de los entornos de Eva Montesinos, Rafael Fonseca, José Antonio López Berruti, Ana Barceló o Trini Amorós.

La tesis de ese movimiento es que, si Alicante alcanza un acuerdo suficiente entre familias, el PSPV permitiría convocar una asamblea, nombrar un nuevo secretario local y cerrar la etapa provisional antes de las municipales. La dirección de Morant lo negó de forma tajante. Desde València sostienen que la gestora seguirá vigente durante un largo periodo, con la vista puesta más allá de las elecciones de 2027.

La propia Morant dejó esa idea clara en Alicante a finales del pasado marzo, cuando respaldó públicamente a Amat y le dijo que tomara “vitaminas” porque tenía “mucho trabajo que hacer”. Lo hizo en una reunión de la ejecutiva del PSPV en la que también lanzó una advertencia contra el “fuego amigo”, sin citar a Franco, pero con el veterano dirigente presente en la sala. El mensaje se interpretó internamente como un aviso ante las maniobras para forzar la salida de la gestora.

La conferencia prevista en la UA este mes debía empezar a aclarar el alcaldable pero se ha aplazado por las andaluzas

La provisionalidad orgánica se cruza ahora con la gran incógnita electoral. El PSOE tenía previsto celebrar este mes en la Universidad de Alicante una conferencia política que podía servir para empezar a despejar el nombre del candidato, pero la cita quedó aplazada por la coincidencia con las elecciones andaluzas de este fin de semana. El aplazamiento alarga una carrera no declarada entre Ana Barceló y José Díaz, los dos nombres que hoy siguen sobre la mesa, sin descartar una tercera vía que se sigue explorando.

Ventaja en el aire

Díaz partía con ventaja hace unos meses. Morant lo señaló con gestos visibles, le dio peso en la gestora y lo situó en actos internos en posiciones de proyección, junto a perfiles llamados a disputar otras capitales. El verano pasado, el diputado autonómico aparecía como la baza más clara de la dirección autonómica para Alicante, en parte ante la falta de otras alternativas. Pero la política municipal ha movido el tablero.

Barceló, actual portavoz en el Ayuntamiento, ha recuperado terreno por su labor de oposición, principalmente tras la polémica de Les Naus. Y es que el estallido de la polémica, con derivadas nacionales, ha cambiado el escenario. Por un lado, ha animado a los socialistas a creer que puede haber batalla electoral frente al PP de Barcala, al abrir un flanco de desgaste político real en materia de vivienda protegida. Por otro, ha reforzado la figura de Barceló como portavoz de oposición, con una actuación más constante y solvente que la de Díaz, desde su escaño en las Cortes, en un asunto de alto impacto político. También las obras sin licencia de la Cámara de Comercio en Panoramis ofrecían margen para liderar el desgaste al PP, pero tampoco ahí el diputado autonómico ha justificado el impulso inicial que le dio Morant.

Así, un año después de Millana, el PSOE de Alicante sigue sin cerrar ninguna de sus dos carpetas principales. La orgánica continúa bajo una gestora, que no parece que vaya a disolverse a corto plazo, y la electoral permanece abierta, con un duelo oficioso entre Barceló y Díaz a apenas un año de las municipales con la sensación en sectores del partido de estar perdiendo tiempo (y oportunidades) ante la falta de un candidato claro en torno a quien empezar a construir una alternativa al PP. Lo que no ha cambiado, pese a todo, es Franco, que sigue intentando mover piezas, aunque ahora desde una posicióin de sombra más profunda.