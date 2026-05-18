Los bomberos de toda la Comunidad se activarán en caso de catástrofe

Una nueva normativa para contar con más recursos a disposición de la población en caso de catástrofes. El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado una resolución de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) para que, en situaciones extremas, los diferentes cuerpos de bomberos que existen a lo largo de la Comunidad y el Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat se coordinen para hacer frente a las circunstancias adversas.

La resolución la firma el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, que ha presentado la medida este mismo lunes en la localidad de Chulilla, en la provincia de Valencia, y ha defendido este “mecanismo de respuesta unificada” que, según indica, se testó el pasado 4 de marzo en el simulacro de emergencia sísmica que tiene lugar cada año en Torrevieja, coincidiendo con el aniversario del fatídico terremoto que se produjo en esta ciudad en 1829 y que provocó casi 400 muertos.

El protocolo, según el conseller, permitirá “la movilización automática, homogénea y coordinada de efectivos de los seis Speis y de los bomberos forestales ante grandes emergencias”. Los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, acrónimo de los bomberos, cuentan con dos cuerpos en cada provincia: uno a nivel provincial y otro a nivel local, encargándose de cubrir las emergencias, en este último caso, de las respectivas capitales provinciales. A ellos se unirán los Bomberos Forestales de la Generalitat, un cuerpo constituido a nivel autonómico.

En Alicante, por tanto, los cuerpos de bomberos del Ayuntamiento y de la Diputación se movilizarán automáticamente en caso de tragedia. El protocolo tiene la categoría de “procedimiento de actuación de carácter horizontal”, y se complementará con el Plan Territorial de Emergencia de la Comunidad Valenciana, por lo que servirá para perfeccionar actuaciones y no para desarrollarse de manera independiente o unilateral.

Procedimiento

La persona titular de este procedimiento será el titular de la dirección de la AMSRE, cuyo actual responsable es Fernando Lasheras, actual secretario autonómico de Emergencias e Interior; o en su defecto el profesional en quien delegue.

Previamente, los planes de emergencia habrán sido activados desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, situado en l'Eliana, en la provincia de Valencia, mientras que las seis centrales de coordinación de comunicaciones de cada cuerpo de bomberos recibirán la orden de activación del procedimiento y realizarán las movilizaciones de dotaciones de bomberos solicitadas.

Dichas movilizaciones se podrán exigir en caso de catástrofe, concepto que la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil define como “situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar gran cantidad de víctimas, daños e impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia sociedad afectada”.

El consorcio provincial de bomberos de la Diputación contará con equipos mínimos a “movilizar inicialmente” de dos autobombas con dos cabos y seis bomberos y una unidad de mando y jefatura (UMJ) con un sargento. Mientras tanto, el Ayuntamiento pondrá a disposición una autobomba con dos cabos y seis bomberos y otra UMJ con un sargento.

En el caso de los bomberos forestales, los recursos mínimos a movilizar desde Alicante serán un técnico de servicio, un jefe de dotaciones, tres unidades de bomberos con cinco componentes y un conductor cada una y otras tres autobombas forestales.

Justificación

En palabras del conseller, con esta medida de “respuesta unificada” se “eliminará cualquier tipo de frontera administrativa”. Cabe recordar que, durante la dana que se desarrolló en la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, y que causó 230 muertes, los bomberos de Alicante protestaron por tener que prestar servicio voluntario tras la suspensión de una bolsa de servicios extraordinarios. Este contratiempo contribuyó al argumentario de protestas posteriores por parte de los bomberos del Consorcio Provincial, que protagonizaron manifestaciones frente a la Diputación y ante el Ayuntamiento de Benidorm, así como en otras administraciones.

Desde la Generalitat y desde la Diputación niegan que el origen de este protocolo se encuentre en la tragedia de la dana, pero fuentes sindicales aseguran que esta medida se ha diseñado “teniendo en cuenta lo que ocurrió” en octubre de 2024. A su vez, estas últimas voces recuerdan que ya existen protocolos de coordinación en zonas limítrofes como las comarcas de la Marina Alta (Alicante) o la Safor (Valencia), así como en municipios colindantes como el de Alicante y el de San Vicente del Raspeig. Sin embargo, la nueva medida serviría para “establecer una actuación conjunta en toda la comunidad y que los bomberos se puedan activar desde cualquier parque en caso de tragedia”.