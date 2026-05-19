Compromís inicia una gira para movilizar a sus bases a un año de las elecciones sin pasar por Alicante

Compromís pone el cronómetro. Con el objetivo de iniciar la cuenta atrás del último año de la legislatura autonómica (si no hay anticipo electoral), la coalición valencianista ha programado un total de 19 actos a lo largo de la Comunidad, seis de los cuales tendrán lugar en la provincia de Alicante.

Curiosamente, la ciudad de Alicante no será una de las localidades a visitar, pese a que Compromís ha elegido los lugares teniendo en cuenta, afirman, la distribución comarcal para poder acudir a los distintos puntos de la geografía autonómica.

Los actos se celebrarán este viernes 22 y este sábado 23 de mayo, algunos de manera simultánea, y en ellos participarán los principales representantes de la coalición. El máximo representante de Compromís en las Cortes, Joan Baldoví, síndic de la formación y probable candidato a las próximas elecciones autonómicas (ya lo fue en 2023), solo hará parada en Pedreguer, el último de los actos de los que se celebrarán en la provincia, que tendrá lugar el sábado a las 19:30 en la plaça de l'Amistat.

Más actos

La primera de estas jornadas en la provincia se celebrará en Elche, en el Casal Jaume I, ubicado en el centro de la ciudad, en la calle Sant Jordi. Será el viernes a las 17:00 y en el acto se pretende que asistan también militantes de la Vega Baja, como su único alcalde en la comarca, José Vicente Fernández, de la Daya Vieja. También asistirá la diputada autonómica, María José Calabuig, y el diputado provincial, Ximo Perles, además de la portavoz en Elche, Esther Díez.

Media hora más tarde, el mismo viernes, Hondón de las Nieves acogerá otro acto de la coalición con la presencia de representantes autonómicos, mientras que el encuentro más destacado del viernes se celebrará en Sant Joan d'Alacant, en la sede de la coalición, a partir de las 20:00 con la presencia de la diputada en el Congreso Àgueda Micó.

Sábado

Al día siguiente la coalición celebrará otros tres actos en la provincia. Los dos primeros se harán de manera simultánea en Benidorm y en Alcoy, a partir de las 11 de la mañana, en l'Hort de Colón y en el parque de la Glorieta respectivamente.

En Benidorm el cargo más destacado en participar será Àgueda Micó, mientras que en Alcoy la principal protagonista será Amparo Picer, secretaria de Més, el partido con más peso interno dentro de la coalición Compromís, antiguamente denominado Bloc. El mismo sábado está también convocado el citado acto de Pedreguer, a las 19:30 horas, con la presencia de Baldoví.

Intención

Desde la coalición explican que la intención de estos actos es “poner la marcha atrás para el año que queda de legislatura”, así como realizar un “rearme” para “movilizar a la gente” y prepararse para las elecciones de 2027 “con el objetivo de volver a gobernar”.

Los actos tienen como lema “l'hora del poble”, y en ellos pretenden acoger a representantes de asociaciones y a ciudadanos sin afiliación para “darles protagonismo e ilusionarlos”.

Estos encuentros, sin embargo, arrancan sin que Compromís haya aclarado aún como pretende concurrir a los comicios autonómicos y municipales, si en solitario o en coalición con otras formaciones a la izquierda del PSOE tales como Esquerra Unida (EUPV), Podemos o Sumar. A nivel interno, Iniciativa apuesta por la fórmula de las alianzas, mientras que en Més muestran dudas al respecto.