Franco y el sector de Soler escenifican en el PSOE de Alicante un nuevo pulso a Morant

El PSOE de Alicante vuelve a moverse por debajo de la superficie. La agrupación local, intervenida desde hace un año por una gestora, ha ofecido este miércoles una nueva escenificación del pulso interno contra la dirección autonómica de Diana Morant. La percha formal ha sido una conferencia sobre soledad y salud mental. La lectura orgánica, sin embargo, va bastante más allá. Antonia Graells, una de las referencias del espacio próximo a Alejandro Soler en la ciudad y tradicionalmente alejada de Ángel Franco, ha presentado una charla de Quico Fenollar, el nombre que el exsenador quiere proyectar como rostro visible de una supuesta mayoría interna.

“Entre cuerdos y locos: el mapa invisible de la soledad” ha sido el acto en el que Fenollar ha intervenido como ponente y Graells como presentadora y moderadora. La cita ha sido coordinada por Juana Serna, presidenta del Círculo Progresista de Alicante, una plataforma que en los últimos meses se ha convertido también en espacio de encuentro para dirigentes socialistas alejados del actual centro de decisión orgánica.

Fuentes socialistas interpretan el acto como una nueva señal del acercamiento entre el entorno de Franco y el sector vinculado a Soler, dos familias que durante años han estado enfrentadas en la agrupación alicantina. Graells ejerce ahora de presentadora de Fenollar, a quien el franquismo intenta vender como coordinador o portavoz de una mayoría capaz de negociar con el resto de familias y forzar una salida a la gestora.

Dimisión forzada

El movimiento se lee dentro del partido como otro pulso a Morant. La secretaria general del PSPV fue quien impulsó la gestora local tras la dimisión forzada del anterior secretario general, Miguel Millana, en una operación dirigida a laminar el poder orgánico que Franco había mantenido durante décadas en la agrupación. Al frente de esa gestora se situó José Antonio Amat, dirigente eldense próximo a la dirección autonómica, con el objetivo de abrir una etapa de control externo sobre un partido local fracturado y sin ejecutiva elegida.

Un año después, esa provisionalidad continúa. La agrupación sigue sin secretario local, sin asamblea a la vista y sin candidato cerrado para las elecciones municipales de 2027. Ese vacío alimenta los movimientos internos de los sectores que quieren recuperar capacidad de decisión antes de que se confeccione la lista electoral. Ahí se sitúa la operación de Franco, que en las últimas semanas ha tratado de articular una mayoría alrededor de Fenollar con contactos hacia distintas familias, entre ellas el solerismo local, los entornos de Eva Montesinos, Rafael Fonseca o José Antonio López Berruti y los espacios de Ana Barceló o Trini Amorós.

La tesis que maneja es que, si en Alicante se acreditara una mayoría suficiente, el PSPV podría convocar una asamblea, elegir un nuevo secretario local y cerrar la etapa de la gestora antes de las municipales. Desde la dirección autonómica lo han venido negando de forma tajante. Fuentes del PSPV y de la propia gestora sostienen que no hay ningún compromiso en esa dirección y que el órgano provisional está pensado para un recorrido largo, incluso más allá de las elecciones de 2027. En ese contexto, el acto de Fenollar y Graells se interpreta como una nueva forma de presionar a Morant.

Acto celebrado en la tarde de este miércoles, con el histórico dirigente Ángel Franco sentado en la primera fila / Pilar Cortés

“No paran”, resume una fuente próxima a la gestora, que enmarca la cita de este miércoles en una estrategia de desgaste sostenido. Hablan de una táctica de gota malaya, con gestos sucesivos para proyectar la idea de que existe una mayoría alternativa a la dirección provisional. Franco sostiene internamente que puede reunir una mayoría amplia de la agrupación, aunque otras voces socialistas rebajan ese cálculo y lo interpretan como un intento del exsenador de volver a erigirse en árbitro de una organización que la dirección autonómica trata precisamente de sacar de su influencia.

El acercamiento con el sector de Soler añade otra capa al conflicto. El dirigente ilicitano ya lanzó en enero otro pulso a Morant con el movimiento de Héctor Díez en Elche, impulsado como aspirante a la Alcaldía de 2027 antes de que el partido hubiera abierto formalmente el calendario de candidaturas. La dirección del PSPV interpretó entonces aquella puesta en escena como un gesto para marcar territorio y condicionar los tiempos. Ahora, en Alicante, parte de ese espacio aparece en una fotografía compartida con el entorno de Franco.

Círculo de Franco

La alianza resulta especialmente significativa por el papel de Graells, que es una de las caras visibles del grupo próximo a Soler en Alicante, junto a María José Adsuar, y no ha formado parte históricamente del círculo de Franco. Su presencia como presentadora de Fenollar visualiza una coincidencia táctica entre sectores que mantienen desconfianzas mutuas pero que encuentran un punto común en la oposición a la gestora y en la presión sobre la dirección autonómica.

La batalla orgánica se cruza, además, con el debate sobre la candidatura municipal. En distintas conversaciones internas, el entorno de Franco ha llegado a situar a Marisa Navarro como posible cabeza de cartel y a Fenollar como número dos, aunque esa hipótesis no cuenta con respaldo oficial del PSPV. La dirección autonómica mantiene congelado el calendario y, en paralelo, el tablero local sigue marcado por la comparación entre Ana Barceló y José Díaz, los dos nombres que más han sonado para encabezar el proyecto socialista frente a Luis Barcala.