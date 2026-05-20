Ni las Hogueras ni Juan Roig ni Catalá hacen reflexionar a la derecha: la tasa turística volverá a ser rechazada en las Cortes

El balón de oxígeno inesperado que el empresario Juan Roig y la Federació de Fogueres, dieron a los grupos de izquierdas de las Cortes respecto a la tasa turística (el primero proponiendo recaudar más impuestos de los turistas y la segunda pidiendo la medida durante las fiestas en Alicante), no ha tenido resultado en la cámara autonómica.

Este miércoles, Compromís y el PSPV han defendido sendas proposiciones de ley sobre la cuestión. Ambas bajo el título de “medidas fiscales pera impulsar un turismo sostenible”. El PP y Vox, de manera previsible, las han vuelto a rechazar en sus réplicas y el jueves formalizarán la negativa en la votación plenaria.

Con una consigna clara: el rechazo a un nuevo tributo. Ha sido la primera respuesta de Manuel Pérez Fenoll, diputado encargado de la réplica del PP que entre 2006 y 2009 fue alcalde de la capital turística, Benidorm. Otro benidormense, Mario Villar, diputado socialista, ha defendido la propuesta de su partido, una proposición de ley con la que, según sus palabras, ayudaría a los ayuntamientos a “gestionar la gran cantidad de turismo que generan”.

La culpa no es culpa del turismo, sino de la gente que gestiona mal las ciudades Mario Villar — Diputado del PSPV

Esto serviría, según las propuestas de socialistas y valencianistas, para acumular más fondos dedicados a limpieza, a sostenibilidad y a otras medidas que paliarían los efectos del turismo. Y también para poner freno al encarecimiento de la vivienda, ya que, según un estudio de la Universidad de Málaga citado por Villar, “los precios del alquiler suben entre un 31 % y un 33 % en los barrios donde hay más de un 10 % de vivienda en alquiler para turismo”.

Mario Villar, diputado del PSPV. / José Cuéllar / Cortes

Una consecuencia, alertaba el diputado socialista, que “no es culpa del turismo”, sino de “la gente que gestiona mal las ciudades”. Y en este sentido ha citado a la alcaldesa de València y también al de Alicante, Luis Barcala, a quien ha reprochado las polémicas adjudicaciones del residencial Les Naus. Alicante, por cierto, también ha sido citada ante la proximidad de las Hogueras y la apertura de este debate, que tampoco tendrá consecuencias a corto plazo si se tiene en cuenta el rechazo del Ayuntamiento, pese a que así lo solicitó la entidad gestora de la fiesta.

En cuanto a los políticos señalados por Villar, no se ha librado la consellera de Turismo, Marián Cano, recordando las palabras del presidente de Hosbec, Fede Fuster, señalando “intentos de control” por parte del Consell hacia la patronal turística. El Consell, en su conjunto, también ha sido acusado de recortar cada año fondos presupuestarios destinados al turismo.

Si Altea quiere recaudar 20 millos de euros, que les irían muy bien, ustedes no les dejan Isaura Navarro — Diputada de Compromís

Y en cuanto a los lugares en los que sí se han aplicado este tipo de tasas, según el PSPV y Compromís, hay ejemplos que avalarían esta medida. Las ubicaciones más referidas han sido Cataluña y las Islas Baleares, gobernadas por socialistas y populares respectivamente. En ninguna de estas dos comunidades, recordaba Villar, se han perdido turistas debido a las tasas aplicadas. Y además, bendecía una iniciativa del alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, quien “ha climatizado las aulas con la tasa turística para mejorar la educación”.

Insistencia

Desde Compromís, Isaura Navarro, la primera en intervenir para defender la propuesta de su coalición (que se ha debatido conjuntamente con la de los socialistas por tratar una materia idéntica), ha criticado que sean actualmente “los valencianos los que pagan la limpieza de las playas, la recogida de residuos y el mantenimiento de zonas monumentales”. “¿Lo pagan los turistas o nosotros con nuestros impuestos? ¿No era los españoles primero?”, se ha preguntado en referencia a la “prioridad nacional” tan pregonada por Vox y exigida por los ultras al PP.

La diputada valencianista, además, ha sacado a colación la medida que se aprobó en la última etapa del Botànic, que condicionaba la tasa turística a la voluntad de los ayuntamientos. “Si Altea quiere recaudar 20 millos de euros, que les irían muy bien, ustedes no les dejan”, ha dicho refiriéndose a este ayuntamiento, gobernado por Compromís.

Si la hija política de Zapatero va a Castellón tendría que pagar tasa turística Manuel Pérez Fenoll — Diputado del PP

Navarro también ha tocado el tema de la vivienda, acusado al Consell de “no querer hacer nada” y reprochando el “bono turístico” de la dana que promovió la Generalitat en la etapa presidencial de Carlos Mazón, presente y aludido en las Cortes. “Os animo a redescubrir la Comunidad Valenciana y a que disfrutéis de un viaje inolvidable”, leía en voz alta la diputada valencianista, reflejando lo escrito en el documento firmado por el entonces presidente dirigido a los afectados por las inundaciones. En ese momento, el ahora diputado raso del PP conversaba con la también electa de su partido, Marisa Gayo, mientras saludaba de lejos a otros compañeros de bancada.

De los impuestos a la inmigración

Si el relato de los grupos de izquierdas no ha superado el margen de las previsiones, tampoco ha ocurrido lo contrario en el caso del PP y Vox. “Quieren crear un nuevo impuesto”, ha dicho Pérez Fenoll, quien no ha perdido la oportunidad de citar a “la hija política de Zapatero”, en referencia a la secretaria general del PSPV, Diana Morant, quien se definió así en su momento para identificarse con el expresidente del Gobierno, recientemente imputado. Según el diputado del PP, si Morant “va a Castellón tendría que pagar tasa turística”.

Isaura Navarro, diputada de Compromís. / José Cuellar / Cortes

Ha sido una de las principales críticas: el hecho de que este tributo se aplicaría también a los valencianos, y que “repelería habituales y nuevos turistas”, además de que “incentivaría la economía sumergida”. Otra crítica previsible ha sido la acusación a la izquierda de querer “demonizar” el turismo.

El que entra de forma masiva, ilegal y encima no cotiza, ¿no degrada los impuestos públicos? María Teresa Ramírez — Diputada de Vox

En el PP entienden que el turismo “ya financia muchos servicios a través de los impuestos”, que el éxito del sector “no cae del cielo”, dado que “compite con otros destinos”, y según Fenoll la tasa sería un obstáculo para dicha competitividad.

Por último, desde Vox ha habido algún argumento técnico, como la previsión de que la tasa turística “haría duplicar las trabas administrativas”, pero María Teresa Ramírez, la diputada que ha tomado posición en este aspecto, señalando a la inmigración como causante del problema. “El que entra de forma masiva, ilegal y encima no cotiza no degrada los impuestos públicos”, ha dicho con ironía para rechazar una tasa dirigida, en palabras de la izquierda, a aportar más fondos para garantizar la sostenibilidad de las ciudades turísticas.

Una postura, la de la derecha, que no sorprende si se tiene en cuenta que la derogación de la tasa turística fue uno de los primeros puntos del programa electoral con el que el PP concurrió a las últimas elecciones autonómicas.