«Estamos en shock»: socialistas de Alicante próximos a Zapatero, ante su imputación

«Estamos en shock». La imputación por presunta corrupción de José Luis Rodríguez Zapatero ha caído como un mazazo entre los socialistas alicantinos que compartieron etapa política con él o que lo tienen como uno de los grandes referentes del progresismo. La reacción mayoritaria desde la provincia combina estupor, incredulidad y prudencia: golpe duro, confianza personal en su inocencia y una idea repetida de fondo, la de esperar a que declare el próximo 2 de junio antes de dar por buenas unas acusaciones que no encajan con la imagen que conservan del expresidente.

Es una fase preliminar pero no me entra en la cabeza por lo que conozco a Zapatero Etelvina Andreu — Exsubdelegada del Gobierno en Alicante

El exlíder socialista ha sido citado como investigado por la Audiencia Nacional en el caso Plus Ultra, dentro de una causa que indaga presuntas influencias vinculadas al rescate público de la aerolínea. El juez José Luis Calama lo ha llamado a declarar el 2 de junio. La investigación se encuentra todavía en una fase abierta, por lo que las voces consultadas combinan el respeto a la justicia con la defensa de la presunción de inocencia.

La prudencia exige respetar a la justicia y preservar siempre la presunción de inocencia Federico Buyolo — Exdiputado en el Congreso

De puertas adentro, varias voces reconocen que ha sido una semana dura, pero la reacción común no se mueve de dos pilares: respeto a la justicia y confianza en Zapatero. Incluso quienes admiten preocupación por la dureza del auto insisten en que se trata de una fase inicial y en que el expresidente debe poder explicarse antes de que se instale una condena pública. La idea más repetida es que la persona que conocieron no se corresponde con la figura que dibuja la investigación. Puede haber dudas, errores o extremos que aclarar pero no les encaja con el «jefe» de una supuesta trama corrupta.

Zapatero ha contribuido a los grandes avances sociales y civiles de España Ángel Franco — Exsenador

Elena Valenciano, diputada en el Congreso y eurodiputada durante la etapa de Zapatero, resume esa mezcla de alarma y confianza. «Lo veo con preocupación e incredulidad», afirma. El auto le parece «duro» pero insiste en que no le encaja el Zapatero que conoce «con el supuesto jefe de una trama de corrupción». Valenciano prefiere esperar al trabajo de los tribunales y admite que la parte que más le ha sorprendido es la relativa a sus hijas, por la exposición pública que están sufriendo. «De Zapatero he defendido siempre su honestidad y es un gran padre», recalca la exdiputada.

Mantengamos la serenidad, respetemos a la justicia y defendamos la presunción de inocencia Carlos González — Exdiputado en el Congreso y exalcalde de Elche

Ese estupor se repite entre dos antiguas subdelegadas del Gobierno en Alicante durante sus mandatos. Encarna Llinares se declara «impactada» y recuerda a Zapatero como «un referente de la izquierda» por sus políticas de igualdad y sociales. Confía en que la situación se resuelva favorablemente y cree que hay cuestiones «cogidas con pinzas». Etelvina Andreu habla de «estupor e incredulidad», destaca que la causa está en una fase preliminar y espera que el 2 de junio aclare todas las dudas. «No me entra en la cabeza por lo que conozco a Zapatero», resume.

Me he quedado impactada, como la mayoría de personas del partido y progresistas Encarna Llinares — Exsubdelegada del Gobierno en Alicante

La defensa se apoya también en el recuerdo de su legado político. Juana Serna, diputada en el Congreso durante sus años de presidente, lo define como «la decencia personificada» y asegura que no puede creer que lo investigado sea cierto. Ángel Franco, exsenador, reivindica su papel en los avances sociales de aquella etapa, desde el matrimonio igualitario hasta las leyes de igualdad o la ampliación de derechos civiles. Ambos confían en que acabará demostrando su inocencia y sitúan la imputación como un golpe personal y político para quienes identifican a Zapatero con una forma honesta de entender el servicio público.

La decencia personificada es lo que desprende y mi creencia en su inocencia es total Juana Serna — Exdiputada en el Congreso

La posición más institucional la marca Federico Buyolo, exdiputado en el Congreso. «Cuando eres demócrata, lo principal es no salirte de tus principios», señala. En su caso, eso pasa por respeto a la justicia, colaboración y presunción de inocencia. Admite que el caso le duele «por la democracia, por la política» y por quienes entienden el servicio público de otra manera. Parafraseando a Gabriel Rufián, resume que «si es verdad es una mierda y si es mentira también», porque en ambos escenarios el golpe debilita la confianza ciudadana.

El presidente que yo he conocido no se parece en nada a lo que describe el auto del juez Elena Valenciano — Exdiputada en el Congreso

La defensa más articulada llega de Carlos González, exalcalde de Elche y exdiputado en el Congreso, que pide «serenidad» a quienes se sienten cerca del PSOE y reclama que se preserve la presunción de inocencia. A su juicio, el auto judicial se basa en «indicios indirectos y conjeturas» y no acredita la participación personal de Zapatero en un hecho delictivo. «Es una persona íntegra y honesta, lo ha sido siempre», sostiene. González confía en que la justicia aclare los hechos y en que se demostrará que no cometió delito alguno.

Julio Martínez

El nombre de Julio Martínez, empresario eldense que aparece como pieza clave en la investigación, apenas encuentra eco entre las voces consultadas. La mayoría asegura no conocerlo o no ubicarlo en la vida orgánica del PSOE en Alicante. Buyolo sí recuerda haber coincidido alguna vez con él en cenas o conversaciones informales, pero sin trato relevante. «No sabía ni a qué se dedicaba», señala. Ese desconocimiento es otro de los elementos que más desconcierta a antiguos cargos socialistas de la provincia, más familiarizados con el Zapatero institucional que impulsó proyectos como Casa Mediterráneo que con su actividad posterior.

También pesan los silencios. La exministra Leire Pajín señala que no hará declaraciones hasta al menos la comparecencia de Zapatero, mientras Inmaculada Rodríguez-Piñero declina pronunciarse. Este diario ha intentado, sin éxito, contactar con el exministro Bernat Soria. La prudencia marca así la espera en un socialismo alicantino que recuerda la huella política de Zapatero pero que ahora mira a la Audiencia Nacional pendiente de una explicación capaz de cerrar el golpe anímico abierto esta semana.