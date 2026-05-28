El Consell estrena la “Casa de la Concordia” de Alicante: de la de memoria democrática a la transición

Puesta de largo de uno de los proyectos más controvertidos del Consell. El lunes 1 de junio la consellera de Justicia, Nuria Martínez, inaugurará en Alicante la que se conocerá como “Casa de la Concordia”, que se instalará en el antiguo edificio de Sanidad del puerto, en la rotonda de la avenida Perfecto Palacio de la Fuente.

La polémica que rodea este proyecto procede por la modificación de uso del inmueble. Con el cambio de gobierno autonómico en 2023, el Consell liderado entonces por Carlos Mazón decidió poner freno al Instituto de la Memoria Democrática que se había proyectado durante la anterior legislatura con la conselleria liderada por Rosa Pérez Garijo bajo el mandato presidencial de Ximo Puig.

El espacio debía servir par albergar funcionarios dedicados, precisamente, a la memoria histórica en una parcela de 630 metros cuadrados y tras una inversión de 1,5 millones de euros. La previsión era estrenar el espacio en la actual legislatura autonómica, aunque el cambio en la Generalitat trastocó los planes. Ubicar en Alicante estas instalaciones respondía también a una cuestión simbólica, por haber sido esta la última ciudad en ser tomada por las tropas franquistas.

Con la llegada del PP y de Vox, la actual Conselleria de Justicia, competente en asuntos de “concordia”, concepto que sustituyó al tradicional de “memoria democrática”, proyectó “un espacio expositivo y administrativo, de uso multidisciplinar, destinado a promover el consenso democrático y la visibilización de cuantas personas y colectivos hayan sido víctimas de algún tipo de violencia”, explicaron en su momento desde el departamento.

Argumentos que encajan con la llamada Ley de Concordia, aprobada en 2024 para, entre otras cosas, equiparar las víctimas de la Guerra Civil, las del franquismo y las del terrorismo de ETA, aunque estas últimas cuentan con una ley propia que les ampara; así como las que tuvieron lugar entre 1931 y 1936, etapa de la Segunda República.

Tras el cambio, finalmente la conocida como “Casa de la Concordia” se estrenará el lunes a través de la presentación de una exposición titulada “Alicante, Transición y Concordia”, sobre la que la conselleria no ha querido dar más datos a preguntas de INFORMACIÓN. Tampoco han aclarado las actividades que acogerán las instalaciones, emplazando a dar más datos el mismo lunes.

Proceso

Los trabajos arrancaron en agosto de 2023 con un plazo de ejecución de nueve meses, que se amplió en febrero de 2024 ante hechos imprevistos durante la actuación, como la detección de grietas en la construcción o que partes del edificio se encontraban en peor estado del previsto. Los cambios supusieron una ampliación del plazo de tres meses más, hasta diciembre de 2024, y posteriormente se amplió al 5 de mayo de 2025, aunque tardaron más en finalizar.

Previamente al proyecto del Botànic, se planteó que el edificio de Sanidad se convirtiera en un gastrobar gourmet, tal como aprobó el Consejo de Administración del Puerto de Alicante en 2016, aunque la propuesta se acabó rechazando.