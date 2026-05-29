Tres inversiones sociosanitarias en Alicante y sólo 3.000 euros territorializados para vivienda

Pese a que el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, ha celebrado que el departamento de Servicios Sociales verá aumentado su presupuesto en 144 millones euros, solo algo más de 6 irán a parar a proyectos territorializados en la provincia de Alicante.

En total hay tres iniciativas en la demarcación previstas de financiación en las nuevas cuentas autonómicas, presentadas este viernes por el Consell y que obtendrán, previsiblemente, la aprobación parlamentaria con los votos del PP y de Vox en las próximas semanas. Las tres son para reformas de centros sociales que más fondos recibirá es el antiguo asilo de Orihuela, con casi 3,1 millones de euros previstos después de que en los presupuestos del año anterior se contemplara una aportación de 2 millones.

De hecho, el antiguo asilo fue objeto de la única inversión sociosanitaria territorializada en la provincia de Alicante el año pasado. La intención es convertirlo en un Centro Especializado de Atención a Mayores (CEAM) y en enero esla Generalitat sacó a licitación su reforma por vía de urgencia después de la compra en 2023. Este centro es el que más fondos recibirá de todas las inversiones en infraestructuras sociosanitarias de toda la Comunidad.

El antiguo asilo acogerá a los usuarios de la residencia Oriol, que fueron evacuados en la dana de 2019, aunque su tramitación se ha ido retrasando por problemas técnicos y jurídicos. Actualmente se contempla que la reubicación de los usuarios se lleve a cabo a finales de 2028, seis años después de la adquisición del inmueble y nueve después de la dana.

De Alicante a Benidorm

Los otros dos proyectos territorializados de Servicios Sociales relacionados con la provincia de Alicante son también sobre residencias para personas mayores. Uno en el barrio alicantino de la Florida, que recibirá una inyección de 1.880.000 euros según lo aprobado este viernes en el pleno del Consell y donde los sindicatos han denunciado “colapso de personal”, tal como también han hecho en otras residencias de la provincia por “falta de personal”.

La otra en Benidorm, que también ejerce las funciones de centro de día en la partida de Foietes, que recibiría 1.210.000 euros. En este centro ha habido quejas por impagos y demanda de reformas para actualizar la instalación.

A esto habría que sumar la inversión en reformas de edificios administrativos de la Dirección Territorial de Alicante, que recibirán 100.000 euros, un 30 % del total.

Durante la presentación de las cuentas autonómicas el conseller de Economía y Hacienda, José Antonio Rovira, ha celebrado que la Conselleria de Servicios Sociales, dirigida por la consellera Elena Albalat, ha alcanzado los 2.732 millones tras sumar 144 en comparación con el año anterior, lo que supondría un 8,2 % del total. “Es de justicia volcarnos con los que nos han cuidado”, ha dicho, y ha asegurado que se crearán 400 nuevas plazas en centros sociosanitarios. Además, también ha defendido que el Consell ha batido un récord con “el mayor número de dependientes atendidos en la historia de la Comunidad”, calculando que a final de año habrá 200.000 atendidos “con una reducción de lista de espera del 25 % desde el 2023”, según su argumento.

Bifurcación en bienestar social

La competencia de Servicios Sociales salió de la Vicepresidencia Primera del Consell tras el acceso de Juanfran Pérez Llorca a la Presidencia de la Generalitat, a principios del mes de noviembre. En aquel momento el actual titular de la máxima institución autonómica remodeló el gobierno y nombró a Elena Albalat consellera de Servicios Sociales.

Hasta entonces, quien había ostentado esta carpeta era Susana Camarero, que se mantiene como vicepresidenta primera y conserva competencias en materia de bienestar social, tales como Vivienda, Juventud o Igualdad.

En estas competencias destaca que, en materia de Vivienda, la única inversión territorializada para la provincia de Alicante es de 3.000 euros, e irá parar a la partida de “redacción de proyecto y dirección de obra mediante concurso con jurado de edificio piloto de viviendas en Alcoy”, que en los presupuestos del año anterior recibió 8.000 euros y que impulsó el Botànic durante la anterior legislatura para construir viviendas sostenibles.

Los presupuestos no muestran inversiones territorializadas en materias de Igualdad ni Juventud, y la conselleria también prevé una partida de 180.000 euros para la reforma de edificios administrativos de la Dirección Territorial de Alicante, la única de las tres provincias que recibiría fondos.